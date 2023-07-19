«ПСЖ» выкупил Симонса у ПСВ за 6 млн евро и отдал хавбека «Лейпцигу» в аренду на сезон

Теги ПСЖ высшая лига Нидерланды ПСВ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Футбол

«ПСЖ» вернул Хави Симонса из ПСВ и отдал его в аренду «Лейпцигу».

Парижский клуб объявил о выкупе 20-летнего полузащитника у ПСВ. Сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Новый контракт Симонса с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. 

Французы сразу же отдали игрока в аренду «Лейпцигу». Хавбек проведет в Бундеслиге 1 сезон. 

Симонс бесплатно перешел из «ПСЖ» в ПСВ летом 2022 года. В сезоне-2022/23 Хави провел 34 матча в составе ПСВ в Эредивизи.

Забив 19 голов и отдав 8 голевых передач, полузащитник стал вторым бомбардиром чемпионата. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: twitter.com/RBLeipzig

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16 комментариев

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Sergio666
Купили
Не продлили
Выкупили
Аренда

Да это покруче селекции Спартака))))
+9
-1
+8
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ML26
Ответ laudrup
Жаль, что не опять в ПСВ. Там он точно смог бы проявить свои лучшие качества и сильно вырасти в цене.
Как раз таки сильнее вырасти он может в Лейпциге. Место Нкунку как раз освободилось
+4
0
+4
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laudrup
Жаль, что не опять в ПСВ. Там он точно смог бы проявить свои лучшие качества и сильно вырасти в цене.
+2
-1
+1
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laudrup
Ответ ML26
Как раз таки сильнее вырасти он может в Лейпциге. Место Нкунку как раз освободилось
Они играют на разных позициях. Плюс, новый чемпионат, новый тренер и новые партнеры. Далеко не факт, что сможет прогрессировать так же быстро.
+1
0
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Подкат Пенальтьевич
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Victor Victor
Да могли бы и себе оставить, зачем аренда. В центре поля в этом сезоне лишним бы точно не был
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Данил Попов
Лейпциг знает толк в развитие молодых игроков.Я думаю,что неплохой сезон проведет.В любой случае,удачи Хави.
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Михо
Не пойму скепсиса в коментах, Лейпциг отличное место для прогресса, очень толковая сделка, даже не похоже на ПСЖ😃
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Артём Назмутдинов
хоть и 19 голов, но так дёшево..
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Ashot Kafka
Чем он хуже всяких Солеров и Фабианов Руисов, которые у ПСЖ в основе играют? Опять же потеряют толкового игрока
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Andrey Yaroslavtsev
Ничего не напоминает?
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Yu123
лейпциг норм затарился, разве что с псж защитник смущает
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Bentley Verura
Ответ Подкат Пенальтьевич
Комментарий удален модератором
если продолжит прогрессировать, то очень даже скоро мы его увидим в основе, тем более на фоне ухода Мбаппе
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Bentley Verura
Ответ Bentley Verura
если продолжит прогрессировать, то очень даже скоро мы его увидим в основе, тем более на фоне ухода Мбаппе
предстоящего ухода*
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Yu123
Ответ Артём Назмутдинов
хоть и 19 голов, но так дёшево..
его бесплатно с действительным контрактом в псв отдали
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Алексей Гусев
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Ничего не напоминает?
неее.
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