«ПСЖ» выкупил Симонса у ПСВ за 6 млн евро и отдал хавбека «Лейпцигу» в аренду на сезон

«ПСЖ» вернул Хави Симонса из ПСВ и отдал его в аренду «Лейпцигу».

Парижский клуб объявил о выкупе 20-летнего полузащитника у ПСВ. Сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Новый контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.

Французы сразу же отдали игрока в аренду « ». Хавбек проведет в Бундеслиге 1 сезон.

Симонс бесплатно перешел из « » в летом 2022 года. В сезоне-2022/23 Хави провел 34 матча в составе ПСВ в .

Забив 19 голов и отдав 8 голевых передач, полузащитник стал вторым бомбардиром чемпионата. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: twitter.com/RBLeipzig