«ПСЖ» выкупил Симонса у ПСВ за 6 млн евро и отдал хавбека «Лейпцигу» в аренду на сезон
«ПСЖ» вернул Хави Симонса из ПСВ и отдал его в аренду «Лейпцигу».
Парижский клуб объявил о выкупе 20-летнего полузащитника у ПСВ. Сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.
Новый контракт Симонса с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.
Французы сразу же отдали игрока в аренду «Лейпцигу». Хавбек проведет в Бундеслиге 1 сезон.
Симонс бесплатно перешел из «ПСЖ» в ПСВ летом 2022 года. В сезоне-2022/23 Хави провел 34 матча в составе ПСВ в Эредивизи.
Забив 19 голов и отдав 8 голевых передач, полузащитник стал вторым бомбардиром чемпионата. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Не продлили
Выкупили
Аренда
Да это покруче селекции Спартака))))