«ПСЖ» хочет выкупить Симонса у ПСВ за 6 млн евро. Хавбек должен сообщить, примет ли он предложение парижан
«ПСЖ» хочет вернуть Хави Симонса.
Парижский клуб решил использовать опцию выкупа полузащитника за 6 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Этот пункт был включен в сделку по переходу игрока в ПСВ в прошлом году.
Теперь трансфер зависит от игрока – Симонс должен в течение 25 дней сообщить, примет ли он предложение «ПСЖ».
В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги.
Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
6 млн это халява
За 35-40 в касание можно перепродавать