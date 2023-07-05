«ПСЖ» хочет выкупить Симонса у ПСВ за 6 млн евро. Хавбек должен сообщить, примет ли он предложение парижан

Теги ПСЖ высшая лига Нидерланды ПСВ лига 1 Франция возможные трансферы Хави Симонс Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» хочет вернуть Хави Симонса.

Парижский клуб решил использовать опцию выкупа полузащитника за 6 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Этот пункт был включен в сделку по переходу игрока в ПСВ в прошлом году. 

Теперь трансфер зависит от игрока – Симонс должен в течение 25 дней сообщить, примет ли он предложение «ПСЖ». 

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги. 

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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10 комментариев

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Gadzhiev JR
Лучше всего будет остаться в ПСВ, там он машина
+12
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KNVB Oranje
надеюсь останется на сезон два в ПСВ, а дальше уж точно не в ПСЖ!
+1
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shapor
Ответ Альберт Багаутдинов
Не себе не людям…
ни, ни
+1
0
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& Co1366
Если Фабрицио Романо сообщает, значит сделка состоится. Хави Симонс подтвердит это.
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Neclerque
Сделка на перепродажу вполне себе

6 млн это халява

За 35-40 в касание можно перепродавать
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Альберт Багаутдинов
Не себе не людям…
+2
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Трент Резнор
6 млн. Это мелочь завалялась по карманам, что-ли?
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