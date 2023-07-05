«ПСЖ» хочет выкупить Симонса у ПСВ за 6 млн евро. Хавбек должен сообщить, примет ли он предложение парижан

«ПСЖ» хочет вернуть Хави Симонса.

Парижский клуб решил использовать опцию выкупа полузащитника за 6 миллионов евро, сообщает . Этот пункт был включен в сделку по переходу игрока в в прошлом году.

Теперь трансфер зависит от игрока – Симонс должен в течение 25 дней сообщить, примет ли он предложение « ».

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Симонс провел 34 матча, отличившись 19 голами и 8 ассистами. Он стал вторым бомбардиром лиги.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.