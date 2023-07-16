«МЮ» хочет подписать Симонса, но «ПСЖ» уже согласовал с «Лейпцигом» аренду хавбека

Хави Симонс близок ко второй смене команды за лето.

По данным L’Equipe, « », выкупив его у ПСВ за 6 млн евро, уже договорился с « » о том, что 20-летний полузащитник перейдет в немецкий клуб на правах аренды в том случае, если и Килиан Мбаппе, и Неймар останутся на следующий сезон.

Утверждается, что соглашение предусматривает опцию выкупа, однако инсайдер настаивает на том, что ее нет и быть не может.

Также на футболиста претендует « », но «Лейпциг» значительно опережает английский клуб в работе над сделкой.

провел прошлый сезон в Эредивизи и забил 19 голов за 34 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.