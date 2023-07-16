«МЮ» хочет подписать Симонса, но «ПСЖ» уже согласовал с «Лейпцигом» аренду хавбека
Хави Симонс близок ко второй смене команды за лето.
По данным L’Equipe, «ПСЖ», выкупив его у ПСВ за 6 млн евро, уже договорился с «Лейпцигом» о том, что 20-летний полузащитник перейдет в немецкий клуб на правах аренды в том случае, если и Килиан Мбаппе, и Неймар останутся на следующий сезон.
Утверждается, что соглашение предусматривает опцию выкупа, однако инсайдер Фабрицио Романо настаивает на том, что ее нет и быть не может.
Также на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед», но «Лейпциг» значительно опережает английский клуб в работе над сделкой.
Симонс провел прошлый сезон в Эредивизи и забил 19 голов за 34 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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