«МЮ» хочет подписать Симонса, но «ПСЖ» уже согласовал с «Лейпцигом» аренду хавбека

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Фабрицио Романо Футбол

Хави Симонс близок ко второй смене команды за лето.

По данным L’Equipe, «ПСЖ», выкупив его у ПСВ за 6 млн евро, уже договорился с «Лейпцигом» о том, что 20-летний полузащитник перейдет в немецкий клуб на правах аренды в том случае, если и Килиан Мбаппе, и Неймар останутся на следующий сезон.

Утверждается, что соглашение предусматривает опцию выкупа, однако инсайдер Фабрицио Романо настаивает на том, что ее нет и быть не может.

Также на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед», но «Лейпциг» значительно опережает английский клуб в работе над сделкой.

Симонс провел прошлый сезон в Эредивизи и забил 19 голов за 34 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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василий иванов
Ответ Sergey
Юнайтед не хочет подписывать симмонса. Свои домыслы друзьям скидывайте, а не захламляйте сайт
Симмонс для любого клуба не будет лишним, МЮ точно не исключение.
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kot_letova
Ответ Ман Сити
Очередные 100 лямов, потом ФФП и бан в еврокубках. Штраф манкомешку уже выписали на этой неделе.
Куда уж им до чистых сотен миллионов вливаний арабских денег через прокладки. Вот это действительно топ-уровень! Так надо всем делать
+2
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Имя Фамилия
В кои-то веки ПСЖ наконец научился грамотно пользоваться арендами, а не просто сливать игроков в последний день ТО лишь бы куда. Сначала отправили его на прокачку в ПСВ, обошлось в 6 млн, но теперь он стоит 50+, дальше в Лейпциг и дай бог прокачают его там до уровня Нкунку. А дальше либо торжественное возвращение в Париж, либо выгодная продажа, в любом случае идеальная схема для всех сторон Симонсу надо соглашаться, тут и игровая практика, и тёплое место в топ-клубе, а если в ПСЖ всё равно не получится, то держать его никто не будет. И ЗП явно будет больше при возвращении в Париж за 6 млн, нежели при переходе в мюмю за 50 на место Лингарда.
+4
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