ПСВ хочет де Кетеларе из-за ухода Симонса в «ПСЖ». «Милан» может запросить свыше 30 млн евро
Шарль де Кетеларе может покинуть «Милан» спустя год после трансфера.
Как передает Calciomercato со ссылкой на Eindhovens Dagblad, подписать полузащитника хочет ПСВ. Нидерландский клуб вынужден срочно искать замену Хави Симонсу, которого за 6 млн евро выкупает «ПСЖ».
«Милан» может запросить за 22-летнего бельгийца не менее 30 млн евро.
В Серии А де Кетеларе провел 32 матча и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Не получится.
В следующем году де Кетеларе из дома принесет 10 миллионов?
Зачем, по-твоему, многие покупки растягиваются на 1-2 года?
ПСВ как минимум продал своего атакующего уже, плюс свой бюджет, плюс Эредивизия теперь в топ-5 лиг по рейтингу со следующего сезона, значит и шансов на ЛЧ будет больше, это все деньги.
У вас какое-то странное понятие о клубах, будто никто себе не может позволить бюджет 30-40 млн.