ПСВ хочет де Кетеларе из-за ухода Симонса в «ПСЖ». «Милан» может запросить свыше 30 млн евро

Шарль де Кетеларе может покинуть «Милан» спустя год после трансфера.

Как передает Calciomercato со ссылкой на Eindhovens Dagblad, подписать полузащитника хочет . Нидерландский клуб вынужден срочно искать замену , которого за 6 млн евро выкупает « ».

« » может запросить за 22-летнего бельгийца не менее 30 млн евро.

В Серии А де провел 32 матча и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.