ПСВ хочет де Кетеларе из-за ухода Симонса в «ПСЖ». «Милан» может запросить свыше 30 млн евро

Теги ПСЖ Милан высшая лига Нидерланды ПСВ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Шарль де Кетеларе деньги Хави Симонс Футбол

Шарль де Кетеларе может покинуть «Милан» спустя год после трансфера.

Как передает Calciomercato со ссылкой на Eindhovens Dagblad, подписать полузащитника хочет ПСВ. Нидерландский клуб вынужден срочно искать замену Хави Симонсу, которого за 6 млн евро выкупает «ПСЖ».

«Милан» может запросить за 22-летнего бельгийца не менее 30 млн евро.

В Серии А де Кетеларе провел 32 матча и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Барберис
За тридцать миллионов ПСВ три года живет.
Не получится.
+22
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JENNINGS
Один из самых провальных трансферов прошлого лета. В ПСВ может перезапуститься, благо примеров плюс-минус игроков его позиции море
+6
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+6
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Фарид Харисов
Ответ JENNINGS
Один из самых провальных трансферов прошлого лета. В ПСВ может перезапуститься, благо примеров плюс-минус игроков его позиции море
Ну просто покупать молодого из бельгийской лиги и сразу делать его железной основой с надеждами на то что щас он порвет ЛЧ и Серию А — это самоубийство. Де Кетеларе не должен был сыграть столько в этом году, Милан должен был его медленнее подводить к основе.
+4
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Peter Parker
Вот пусть и купят Захаряна у Динамо)
+3
0
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<~Inter~>
откуда у ПСВ деньги на такие трансферы?
+1
0
+1
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hiper26
Меняйте на Вермана с доплатой Милана.
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ya_za_ac_milan
Надо отдавать. 27-28 млн евро будет достаточно. Через год шланг никому не будет нужен
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laudrup
Сомневаюсь, что ПСВ сможет купить его. Скорее , возьмут в аренду.
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Anar Ali
Ответ Барберис
За тридцать миллионов ПСВ три года живет. Не получится.
А кто говорит что всё и сейчас? Можно 20 сразу и 10 в следующем т.о
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Барберис
Ответ Anar Ali
А кто говорит что всё и сейчас? Можно 20 сразу и 10 в следующем т.о
Какая разница?
В следующем году де Кетеларе из дома принесет 10 миллионов?
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Anar Ali
Ответ Барберис
Какая разница? В следующем году де Кетеларе из дома принесет 10 миллионов?
Лучше договориться так нежели ещё один не продуктивный сезон и Шарль подешевеет в два раза
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Mykytka
Ответ Барберис
Какая разница? В следующем году де Кетеларе из дома принесет 10 миллионов?
Будут деньги за сезон, в т.ч. за выступления в Еврокубке и тп.
Зачем, по-твоему, многие покупки растягиваются на 1-2 года?
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Барберис
Ответ Mykytka
Будут деньги за сезон, в т.ч. за выступления в Еврокубке и тп. Зачем, по-твоему, многие покупки растягиваются на 1-2 года?
То есть, не пить, не есть, и подписать гения?
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Mykytka
Ответ Барберис
То есть, не пить, не есть, и подписать гения?
Что за бред?
ПСВ как минимум продал своего атакующего уже, плюс свой бюджет, плюс Эредивизия теперь в топ-5 лиг по рейтингу со следующего сезона, значит и шансов на ЛЧ будет больше, это все деньги.
У вас какое-то странное понятие о клубах, будто никто себе не может позволить бюджет 30-40 млн.
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Барберис
Ответ Mykytka
Что за бред? ПСВ как минимум продал своего атакующего уже, плюс свой бюджет, плюс Эредивизия теперь в топ-5 лиг по рейтингу со следующего сезона, значит и шансов на ЛЧ будет больше, это все деньги. У вас какое-то странное понятие о клубах, будто никто себе не может позволить бюджет 30-40 млн.
Считай так.
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