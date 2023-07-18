Битшиабу из «ПСЖ» перешел в «Лейпциг» за 15+5 млн евро и 25% от суммы следующего трансфера

Теги ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы РБ Лейпциг деньги Эль-Шадай Битшиабу Футбол

Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу перешел в «РБ Лейпциг».

Битшиабу подписал с немецким клубом контракт до 2028 года. 18-летний защитник будет выступать за «Лейпциг под 5-м номером.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Битшиабу обошелся «Лейпцигу» в 15 миллионов евро.

С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 20 млн евро. Кроме того, «ПСЖ» получит 25% от суммы следующего трансфера игрока.

В сезоне-2022/23 Битшиабу провел за основную команду «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах. Со статистикой 18-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Фото: rbleipzig.com

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7 комментариев

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Marcus-light
Через пару лет в АПЛ, а ПСЖ получит ещё 20-25 млн
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Fan de PSG depuis 2002
Удачи в Лейпциге и дальнейшей карьере.

В ближайшее время к нему в Лейпциге на правах аренды (без права выкупа) присоединится Хави Симонс.
+2
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Виктор Петров
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Удачи в Лейпциге и дальнейшей карьере. В ближайшее время к нему в Лейпциге на правах аренды (без права выкупа) присоединится Хави Симонс.
заЛейпцигом будет интересно наблюдать, Шешко, Опенда, Симонс
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Achilles 21
Ответ Neclerque
Академия ПСЖ стабильно поставляет топ-игроков на рынок, французский футбол в целом - один из главных поставщиков молодых талантов
не знаю про какой топ игроков ты имеешь ввиду но что я видел как он играет то для топов ему ой как далеко(куча обрезов и потери позиции)
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Neclerque
Ответ Achilles 21
не знаю про какой топ игроков ты имеешь ввиду но что я видел как он играет то для топов ему ой как далеко(куча обрезов и потери позиции)
Парню 18 лет;)

Лейпциг не просто так его покупает, перспективный игрок
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Roman Araslanov
Ответ Neclerque
Академия ПСЖ стабильно поставляет топ-игроков на рынок, французский футбол в целом - один из главных поставщиков молодых талантов
Только что то в самом псж их 1-2 и всё)
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