Битшиабу из «ПСЖ» перешел в «Лейпциг» за 15+5 млн евро и 25% от суммы следующего трансфера

Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу перешел в «РБ Лейпциг».

Битшиабу подписал с немецким клубом контракт до 2028 года. 18-летний защитник будет выступать за «Лейпциг под 5-м номером.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошелся « » в 15 миллионов евро.

С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 20 млн евро. Кроме того, « » получит 25% от суммы следующего трансфера игрока.

В сезоне-2022/23 Битшиабу провел за основную команду «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах. Со статистикой 18-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Фото: rbleipzig.com