Битшиабу из «ПСЖ» перешел в «Лейпциг» за 15+5 млн евро и 25% от суммы следующего трансфера
Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу перешел в «РБ Лейпциг».
Битшиабу подписал с немецким клубом контракт до 2028 года. 18-летний защитник будет выступать за «Лейпциг под 5-м номером.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Битшиабу обошелся «Лейпцигу» в 15 миллионов евро.
С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 20 млн евро. Кроме того, «ПСЖ» получит 25% от суммы следующего трансфера игрока.
В сезоне-2022/23 Битшиабу провел за основную команду «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах. Со статистикой 18-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Фото: rbleipzig.com
В ближайшее время к нему в Лейпциге на правах аренды (без права выкупа) присоединится Хави Симонс.
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