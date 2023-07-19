«Реал» отдаст «Милану» 18-летнего защитника Хименеса в аренду с правом выкупа
«Милан» подпишет 18-летнего защитника «Реала».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня «россонери» арендуют Алехандро Хименеса Санчеса. Также у них будет право выкупа игрока.
В прошлом сезоне правый защитник провел 7 игр за «Кастилью» в чемпионате, отметившись двумя результативными передачами. В юношеской Лиге чемпионов у него 6 матчей.
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Взаимное уважение, что хорошо.