«Реал» отдаст «Милану» 18-летнего защитника Хименеса в аренду с правом выкупа

«Милан» подпишет 18-летнего защитника «Реала».

Как передает инсайдер , сегодня «россонери» арендуют Алехандро Хименеса Санчеса. Также у них будет право выкупа игрока.

В прошлом сезоне правый защитник провел 7 игр за «Кастилью» в чемпионате, отметившись двумя результативными передачами. В юношеской Лиге чемпионов у него 6 матчей.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.