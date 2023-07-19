«Реал» отдаст «Милану» 18-летнего защитника Хименеса в аренду с правом выкупа

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Алехандро Хименес Санчес Фабрицио Романо Футбол

«Милан» подпишет 18-летнего защитника «Реала».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня «россонери» арендуют Алехандро Хименеса Санчеса. Также у них будет право выкупа игрока.

В прошлом сезоне правый защитник провел 7 игр за «Кастилью» в чемпионате, отметившись двумя результативными передачами. В юношеской Лиге чемпионов у него 6 матчей.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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NMTEG
С Реалом всегда взаимовыгодные отношения
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Papa Paolo
Ответ NMTEG
С Реалом всегда взаимовыгодные отношения
Из покон веков всегда были дружественные клубы.
+7
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corazón blanco
Ответ NMTEG
С Реалом всегда взаимовыгодные отношения
Абсолютно верно. Надеюсь, что и как предыдущие трансферы из Мадрида, сможет раскрыться и проявить себя.
+7
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Dimario
Ответ NMTEG
С Реалом всегда взаимовыгодные отношения
Два лучших клуба в своих странах.
Взаимное уважение, что хорошо.
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NuevoCinemaParadiso
А слева он умеет играть?
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Сергей Галынский
Интересна,а Мадриду защитники не нужны?
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Mak Mak
Здесь и сейчас он не поможет. Выкупить - и в аренду в "Сассуоло" на пару лет.
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Фёдор Кузнецов
Спортс, пожалуйста,сделайте что то с веткой Ла Лиги, 90% ветки это фанатские блоги с кликюейтными заголовками,трудно увидеть нормальную новость среди этих блогов
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