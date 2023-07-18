Милитао об уходе Бензема из «Реала»: «Конечно, мы расстроились. Для меня он лучшая «девятка» мира»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао рассказал, что игроки «Реала» расстроились из-за ухода Карима Бензема.

Французский нападающий перешел в саудовский «Аль-Иттихад». Он провел в «Реале» 14 лет.

«Бензема? Мы, конечно, расстроились, что он ушел. Для меня он лучшая «девятка» мира.

Но жизнь продолжается, теперь нам нужно перестроиться», – сказал защитник «Реала».

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6 комментариев

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JENNINGS
Есть ощущение, что Карим рановато покинул европейский футбол, но… что есть, то есть.
Расстроились не меньше Милитао.
Чтож, впереди новая эра. Очередные слова благодарности Бензема и пожелания удачи!
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+4
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Uragan Boy
Ответ ZA.RMA
Однозначно рано..мог остаться хотя бы до следующего года((
не плакать!
+1
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Артём Поддубный
ну в этом сезоне травмы Кариму конечно помешали быть лучшей девяткой, но в прошлом он ею был однозначно. любой настоящий мадридиста расстроился из-за его ухода, плюс это было спонтанно. остаётся пожелать Бензема удачи, он это заслужил. Hala Madrid!!!
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