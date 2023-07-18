Милитао об уходе Бензема из «Реала»: «Конечно, мы расстроились. Для меня он лучшая «девятка» мира»
Эдер Милитао рассказал, что игроки «Реала» расстроились из-за ухода Карима Бензема.
Французский нападающий перешел в саудовский «Аль-Иттихад». Он провел в «Реале» 14 лет.
«Бензема? Мы, конечно, расстроились, что он ушел. Для меня он лучшая «девятка» мира.
Но жизнь продолжается, теперь нам нужно перестроиться», – сказал защитник «Реала».
Расстроились не меньше Милитао.
Чтож, впереди новая эра. Очередные слова благодарности Бензема и пожелания удачи!