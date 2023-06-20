Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике. Там Жерар может объявить о помолвке с новой девушкой – он уже купил кольцо

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира Футбол

Шакира запретила детям посещать свадьбу брата Жерара Пике.

23 июня в Барселоне пройдет свадьба Марка Пике – брата экс-футболиста «Барселоны». На прошлой неделе в прессе появились слухи о том, что Пике может объявить о помолвке со своей новой девушкой Кларой Чиа на этом мероприятии. Жерар уже купил обручальное кольцо несколько недель назад.

Шакира не позволила сыновьям Милану и Саше присутствовать на свадьбе их дяди. Они прилетели в Барселону, чтобы провести время с отцом, и должны были вернуться в Майами 17 июня. Дети Пике прилетели позже, чем планировалось, и останутся в Испании еще на несколько дней, но вернутся в США до дня свадьбы Марка Пике.

В общей сложности сыновья Жерара проведут с ним 15 дней.

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12 комментариев

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Kaka_GOAT
Гави с мамой приглашены?
+17
-2
+15
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Бахти 86
Я думал бывшие жёны вредные только у нас. Оказывается везде так.
+7
-3
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Parce
Ура, новая серия нашего любимого реалити шоу подъехала
+3
0
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HI MARS
Ответ Kaka_GOAT
Гави с мамой приглашены?
Это уже легендарно.Как мама Стифлера
+4
-1
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Александр Кузичкин
Ответ Бахти 86
Я думал бывшие жёны вредные только у нас. Оказывается везде так.
конечно. Испанцы такие же люди,как и русские. Все зависит исключительно от человека(
+2
0
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Честный контроль
Задница у Шакиры гораздо больше чем мозг.
+3
-2
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HI MARS
Мерзкому изменщику надо запретить общаться с детьми.Даже алименты не нужны,Шакира и так обеспечивала альфонса,финансировала его проекты
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-1
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Заяцволк
Ааха, родительские войны )) Просто стыд, какие проблемы существуют у этих мамашек и папашек )
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a.panicheff
Ответ Александр Кузичкин
конечно. Испанцы такие же люди,как и русские. Все зависит исключительно от человека(
она вроде из колумбии или откуда там она
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