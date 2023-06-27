Шакира об измене Пике: «Узнала о предательстве, когда мой отец был в реанимации. Не думала, что продержусь так долго – спасла музыка»

Шакира рассказала, что узнала об измене Жерара Пике, когда ее отец был в реанимации.

«Он прилетел в Барселону, чтобы утешить меня, когда я была охвачена горем после расставания [с ].

После первого причастия Милана (старший сын Шакиры и Пике – Sports.ru) он серьезно пострадал в результате несчастного случая. Все навалилось разом, моя семья разваливалась на части. Я узнала из прессы, что меня предали, пока мой отец находился в реанимации. Я не думала, что продержусь долго. Мой отец, человек, которого я любила больше всего в своей жизни, уходил, когда я больше всего в нем нуждалась. Я не могла поговорить или получить совет от своей лучшей подруги, в котором я так нуждалась.

Выздоровление отца было очень тяжелым и медленным, но он замечательный, любящий человек, который всегда удивлял своей силой. Он перенес коронавирус, два несчастных случая, пневмонию, пять операций... И все это в 91 год и менее чем за полгода.

Мой отец – величайший пример стойкости, моя мать всегда рядом с ним. Они – воплощение моей мечты [о крепкой семье], которая не осуществилась. Но я надеюсь, они станут примером любви, терпения, абсолютной самоотдачи и жизнелюбия для моих детей.

Музыка спасла меня и дала силы жить дальше. Она позволяла мне быть собой, спасала в самые трудные моменты. Когда я не узнавала себя, музыка была моим зеркалом», – сказала певица в интервью журналу People en Español.