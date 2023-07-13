Алли назвал Почеттино лучшим тренером в своей карьере: «Он давал мне платформу для самовыражения и для того, чтобы я чувствовал себя комфортно, заботился обо мне как о человеке»

Деле Алли назвал Маурисио Почеттино лучшим тренером в своей карьере.

« был лучшим тренером, в то время я не мог бы и мечтать о лучшем тренере. Дело было в нем и его штабе, знаете, не только в нем. Там были Хесус [Перес], Мигель [д’Агостино] и [Хименес]. Они удивительные люди, очень понимающие, и это не было похоже на отношения футболиста и тренера. Я чувствовал, что все было гораздо глубже.

Он [Почеттино] просто с таким пониманием относился к решениям, которые я принимал, и он руководил мной – например, он заботился обо мне как о человеке, а это именно то, в чем я нуждался в то время. И я думаю, что это важно для молодых игроков.

Я думаю, когда ты оказываешься в новом месте, это может быть довольно страшно. А у меня никогда не было страха проявить себя, потому что я чувствовал, что он [Маурисио] давал мне платформу для самовыражения и для того, чтобы я чувствовал себя комфортно.

Игроки всегда говорили: «Я хочу быть бесстрашным». Я не был бесстрашным. Я просто был храбрым. Но я думаю, что, будучи храбрым, ты все еще испытываешь страх, но все равно занимаешься своим делом. И я думаю, что он позволил мне это сделать.

Так что да, я думаю, что [Почеттино] очень помог в тот период моей карьеры, вот почему мне было тяжело, когда он ушел. Потому что, знаете, потом [появляются] новые тренеры, и в тот момент мне было трудно кого-либо принять и быть открытым. И мне казалось, что все было фальшивым», – сказал бывший полузащитник « », выступающий за «Эвертон».