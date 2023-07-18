Галлахер интересен «Вест Хэму». «Челси» оценивает хавбека более чем в 40 млн фунтов

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер может покинуть «Челси».

Интерес к 23-летнему полузащитнику проявляет «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.

Контракт игрока с «Челси» истекает через 2 года, и «синие» не против продлить соглашение. Трансфер Галлахера в другую команду может состояться в том случае, если его инициирует сам игрок.

«Челси» оценивает трансферную стоимость игрока более чем в 40 миллионов фунтов. При этом главный тренер команды Маурисио Почеттино планирует задействовать Галлахера в основном составе в новом сезоне.

В сезоне АПЛ-2022/23 Конор провел 35 матчей и забил 3 гола. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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6 комментариев

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The Best
Ответ Sardor Abdujalilov
Хорошая распродажа получилось у Челси
Новые директора постарались,ну и Боули помог своим выездом в саудовскую аравию
+2
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+2
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*MVP*
не хочется, чтобы его продавали, настоящий трудяга
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Андрей Катков
Там кто-то останется, вообще, в Челси???
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ZarvuR2020
Ответ Sardor Abdujalilov
Хорошая распродажа получилось у Челси
Этого оставлять надо
0
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