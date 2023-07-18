Галлахер интересен «Вест Хэму». «Челси» оценивает хавбека более чем в 40 млн фунтов

Конор Галлахер может покинуть «Челси».

Интерес к 23-летнему полузащитнику проявляет « », сообщает Sky Sports.

Контракт игрока с « » истекает через 2 года, и «синие» не против продлить соглашение. Трансфер Галлахера в другую команду может состояться в том случае, если его инициирует сам игрок.

«Челси» оценивает трансферную стоимость игрока более чем в 40 миллионов фунтов. При этом главный тренер команды планирует задействовать Галлахера в основном составе в новом сезоне.

В сезоне АПЛ-2022/23 провел 35 матчей и забил 3 гола. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.