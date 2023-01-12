«Атлетико» может убрать табличку с фамилией Куртуа со стадиона из-за «неуважения» к бывшему клубу. Вратарю «Реала» предложили извиниться

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Тибо Куртуа Ванда Метрополитано Футбол

«Атлетико» пригрозил Тибо Куртуа убрать табличку с его именем с территории стадиона.

Согласно заявлению «Атлетико», клуб ведет «открытый разговор» с вратарем мадридского «Реала» о возможном снятии памятной таблички с его именем с территории стадиона «Ванда Метрополитано».

Экс-игроку «матрасников» направлено письмо, в котором указано, что Куртуа нарушил критерии, по которым памятная табличка с его именем хранится на территории стадиона, а именно критерий «уважительного отношения к клубу и к его болельщикам». Бельгийскому игроку предложили «исправиться и извиниться».

Ранее табличка с его именем уже исчезала, но вскоре ее вернули. Это произошло после того, как накануне финальной игры ЛЧ-2021/22 с «Ливерпулем» (1:0) Куртуа, проигравший финал ЛЧ в составе «Атлетико» «Реалу» в 2014 году, сказал, что на этот раз он «на правильной стороне». Вероятно, именно эти слова бельгийца расценили в «Атлетико» как неуважение.

Табличка с фамилией Куртуа пропала с территории стадиона «Атлетико»

«Атлетико» снова установил табличку с фамилией Куртуа на территории стадиона. Вчера она пропала

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22 комментария

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muzaffer
Ответ Bartez1986
Атлетико: Тибо, извинись, дон
хахаха, я тебя понял дон)
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Slavick Nemkovsky
Атлетико последователи Ахмата
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Cevin Cigan
В Мадриде у Куртуа,всё равно будет такая табличка,но уже в Реале!
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jxmazefan
Ответ fellx
Стал лучшим в мире. Несколько лет ждали его падения, но этого не случилось. Пришлось вспоминать прошлые грехи.
Он в Атлетико разве уже не был таким?
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Назар Игорь
Мнительность это опасное заболевание. Тибо просто констатировал факт что Реал по всем показателям превосходит матрасников, а они в бутылку полезли. На правду нельзя обижаться.
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vas1105
Ответ Wiley Fox
Атлетико может ещё иск к Шендеровичу выкатить за видео секса с матрасом На фоне этого Куртуа ничего не сделал
Почему вы в нем так уверенны? Потому что видео нет? Я про Куртуа, если что
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Арман Мартиросян
Ответ Inside 88 LW
Так табличку же убрали около года назад)) Вы чего?)
Читать дальше заголовка надо)
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Пирс Морган
Де Брюйне: "За любовный треугольник тоже извинись"
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fellx
Ответ MagicWithoutBorders
а сейчас что он сделал?
Стал лучшим в мире. Несколько лет ждали его падения, но этого не случилось. Пришлось вспоминать прошлые грехи.
+9
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Пако
Болельщики "Атлетико" еще прошлым летом вырвали памятную табличку, посвященную Тибо. Позже ее вернули на место, но руководство клуба требует от вратаря извинений.
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Пако
Взаимное великодушие.
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blaugrana_man
> высокомерный бельгиец
> извиниться

АХАХАХАХАХАХАХА
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MagicWithoutBorders
а сейчас что он сделал?
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АРТУР АЛИЕВ
После истории с девушкой де Брюйне не удивляешься непорядочным высказываниям и поступкам Куртуа
+4
-8
-4
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Wiley Fox
Атлетико может ещё иск к Шендеровичу выкатить за видео секса с матрасом

На фоне этого Куртуа ничего не сделал
+20
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Barsa! bolshe chem klub
Зазнался Тибо...

А когда-то за матрасников играл

В Реале кстати такая болезнь сплошь и рядом
+1
-5
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Bartez1986
Атлетико: Тибо, извинись, дон
+14
-5
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Zorro
👃 нос бессовестный
+7
-5
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Inside 88 LW
Так табличку же убрали около года назад)) Вы чего?)
+2
-4
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udiekemen
Неуважительно со стороны Куртуа..а ведь мог бы просто извинится
+7
-5
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Berekella 999
Подлый куртуа
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GuruFutbola
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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