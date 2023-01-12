«Атлетико» может убрать табличку с фамилией Куртуа со стадиона из-за «неуважения» к бывшему клубу. Вратарю «Реала» предложили извиниться
«Атлетико» пригрозил Тибо Куртуа убрать табличку с его именем с территории стадиона.
Согласно заявлению «Атлетико», клуб ведет «открытый разговор» с вратарем мадридского «Реала» о возможном снятии памятной таблички с его именем с территории стадиона «Ванда Метрополитано».
Экс-игроку «матрасников» направлено письмо, в котором указано, что Куртуа нарушил критерии, по которым памятная табличка с его именем хранится на территории стадиона, а именно критерий «уважительного отношения к клубу и к его болельщикам». Бельгийскому игроку предложили «исправиться и извиниться».
Ранее табличка с его именем уже исчезала, но вскоре ее вернули. Это произошло после того, как накануне финальной игры ЛЧ-2021/22 с «Ливерпулем» (1:0) Куртуа, проигравший финал ЛЧ в составе «Атлетико» «Реалу» в 2014 году, сказал, что на этот раз он «на правильной стороне». Вероятно, именно эти слова бельгийца расценили в «Атлетико» как неуважение.
Табличка с фамилией Куртуа пропала с территории стадиона «Атлетико»
«Атлетико» снова установил табличку с фамилией Куртуа на территории стадиона. Вчера она пропала
> извиниться
АХАХАХАХАХАХАХА
На фоне этого Куртуа ничего не сделал
А когда-то за матрасников играл
В Реале кстати такая болезнь сплошь и рядом