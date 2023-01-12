«Атлетико» может убрать табличку с фамилией Куртуа со стадиона из-за «неуважения» к бывшему клубу. Вратарю «Реала» предложили извиниться

«Атлетико» пригрозил убрать табличку с его именем с территории стадиона.

Согласно заявлению «Атлетико», клуб ведет «открытый разговор» с вратарем мадридского « » о возможном снятии памятной таблички с его именем с территории стадиона « ».

Экс-игроку «матрасников» направлено письмо, в котором указано, что Куртуа нарушил критерии, по которым памятная табличка с его именем хранится на территории стадиона, а именно критерий «уважительного отношения к клубу и к его болельщикам». Бельгийскому игроку предложили «исправиться и извиниться».

Ранее табличка с его именем уже исчезала, но вскоре ее вернули. Это произошло после того, как накануне финальной игры ЛЧ-2021/22 с «Ливерпулем» (1:0) Куртуа, проигравший финал ЛЧ в составе «Атлетико» «Реалу» в 2014 году, сказал, что на этот раз он «на правильной стороне». Вероятно, именно эти слова бельгийца расценили в «Атлетико» как неуважение.

Табличка с фамилией Куртуа пропала с территории стадиона «Атлетико»

«Атлетико» снова установил табличку с фамилией Куртуа на территории стадиона. Вчера она пропала