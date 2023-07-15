Феликс хочет перейти в «Барсу», но трансфер маловероятен из-за финансовых проблем каталонцев. «ПСЖ» интересуется Жоау

Жоау Феликс хотел бы поиграть за «Барселону».

Как сообщает As, португалец рассчитывал покинуть «Атлетико» до 10 июля, но этого не случилось.

Отмечается, что к Феликсу проявляет интерес «ПСЖ» – на случай ухода Килиана Мбаппе или Неймара. Однако сам Жоау хочет играть за «Барсу».

При этом, учитывая финансовое положение каталонцев, трансфер вряд ли осуществим. Хотя еще в зимнее окно 2022 года клубы обсуждали сделку.