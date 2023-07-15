Феликс хочет перейти в «Барсу», но трансфер маловероятен из-за финансовых проблем каталонцев. «ПСЖ» интересуется Жоау

Теги ПСЖ Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс хотел бы поиграть за «Барселону».

Как сообщает As, португалец рассчитывал покинуть «Атлетико» до 10 июля, но этого не случилось.

Отмечается, что к Феликсу проявляет интерес «ПСЖ» – на случай ухода Килиана Мбаппе или Неймара. Однако сам Жоау хочет играть за «Барсу».

При этом, учитывая финансовое положение каталонцев, трансфер вряд ли осуществим. Хотя еще в зимнее окно 2022 года клубы обсуждали сделку.

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29 комментариев

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RealJon
По источником, к нему сейчас есть оф. интерес только от Астон Виллы. Это говорит о многом про него
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Андрей Лавров
Планочку пора понизить, по-моему. Паренек совсем не развивается как игрок уже который год
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Kaka_GOAT
Ответ Андрей Лавров
Планочку пора понизить, по-моему. Паренек совсем не развивается как игрок уже который год
Он и понизил , поэтому хочет в барселону
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Madhamish
Талантливый парень, попал не к тому тренеру.
Слил карьеру.
А вообще игрок Барселонский по стилю. Но в Барсу надо было просится 4 года назад. Сейчас бы мог быть уже звездой хотя бы Каталонии наподобие Араухо. Как раз не хватало креатива впереди от слова совсем. Его и сейчас не хватает. Только вот Феликс уже стал не пойми кем.
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The Best
Ответ Артем Машков
Что?? Он же вроде в Челси? Или это на правах аренды в Челси?
Он на правах аренды в Челси был,но выкупать его не стали так как АТМ хочет 100 млн минимум ну и Почеттино он не нужен.Феликс индивидуалист,он не командный игрок.
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predMBAPPE
Ответ Kaka_GOAT
Он и понизил , поэтому хочет в барселону
Вы победили в номинации д#####б года
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Вячеслав Новиков
Я думаю не стоит, если кто нам и нужен то это Бернарду
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WESTERN-
За Феликса сейчас просят много только из за потраченных на него денег. А покупатели уже понимают что сильно он уже не прибавит
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Shadow1882
Он в каком-то своём мире живёт
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Михаил Зобнин
Странный ценник за него матрасники выложили. Я изначально не понимал в чем подвох и сейчас не понимаю, какая тут может быть Барселона.
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Overkiller
Чушь и бред, второй Тринкау.
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Serdida Orayew
Ответ зак
решил поиграть в ЛЕ, вот жаждет перехода в бчк..
хотел поиграть хотяяяя бы в европе😂😂😂 а не занимать 11-12 е место
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Е.Р.
Го в Интер. Там Многоножка как раз отвалилась.
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Акира_1
Ожидание Феликса: ПСЖ, Барселона, Ньюкасл и другие английские клубы из ЛЧ.
Реальный уровень : Астон Вилла в лучшем случае.
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alan77
Лапорта придумает,если он нужен будет,аренда с обязательством выкупа,через год,Гризманна он даром отдали обратно,думаю сильно упираться никто не будет
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Inside 88 LW
Изначально понятно было АМ - не его клуб.
В Барсу бы зашел как влитой но... исходя из бюджета клуба - это не реально.
P.S. При условии что уйдет Неймар - ПСЖ лучший и единственно верный этап развития карьеры (при том что симпатизирует парень а к клубу из Парижа - обратное отношение).
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predMBAPPE
Хочет играть за Барсу пусть идёт в молодежку за 50т в месяц) и выступает за основу)
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ зак
решил поиграть в ЛЕ, вот жаждет перехода в бчк..
А Барса он нужен?
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barca1899messi
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
А Барса он нужен?
надеюсь, что НЕТ!!!
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barca1899messi
Ответ зак
решил поиграть в ЛЕ, вот жаждет перехода в бчк..
как всегда у тебя смешные шутки ,ты не пробовал себя в аншлаге???
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Shadow1882
Ответ RealJon
По источником, к нему сейчас есть оф. интерес только от Астон Виллы. Это говорит о многом про него
Он им отказал
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itemme
Я тоже хочу в Барсу. До 10 июля с агентом рассчитываем закрыть переход.
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Амин Чич
надо спасти карьеру парня, жалко если такой талант пропадёт!
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