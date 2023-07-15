Феликс хочет перейти в «Барсу», но трансфер маловероятен из-за финансовых проблем каталонцев. «ПСЖ» интересуется Жоау
Жоау Феликс хотел бы поиграть за «Барселону».
Как сообщает As, португалец рассчитывал покинуть «Атлетико» до 10 июля, но этого не случилось.
Отмечается, что к Феликсу проявляет интерес «ПСЖ» – на случай ухода Килиана Мбаппе или Неймара. Однако сам Жоау хочет играть за «Барсу».
При этом, учитывая финансовое положение каталонцев, трансфер вряд ли осуществим. Хотя еще в зимнее окно 2022 года клубы обсуждали сделку.
Слил карьеру.
А вообще игрок Барселонский по стилю. Но в Барсу надо было просится 4 года назад. Сейчас бы мог быть уже звездой хотя бы Каталонии наподобие Араухо. Как раз не хватало креатива впереди от слова совсем. Его и сейчас не хватает. Только вот Феликс уже стал не пойми кем.
Реальный уровень : Астон Вилла в лучшем случае.
В Барсу бы зашел как влитой но... исходя из бюджета клуба - это не реально.
P.S. При условии что уйдет Неймар - ПСЖ лучший и единственно верный этап развития карьеры (при том что симпатизирует парень а к клубу из Парижа - обратное отношение).