Президент «Атлетико» о сорванном флаге Испании с эмблемой клуба на матче с «Барсой»: «Настоящий позор. Это недостойно»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига болельщики Энрике Сересо Камп Ноу Футбол

Президент «Атлетико» назвал позором инцидент с флагом во время матча с «Барселоной».

Матч 30-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Барселоной» на «Камп Ноу» завершился победой каталонского клуба со счетом 1:0.

Во время матча болельщик «Барселоны» сорвал вывешенный на трибуне флаг Испании с эмблемой «Атлетико». В официальном заявлении «Барселона» сослалась на правила, согласно которым на трибуне нельзя вывешивать флаги и другие элементы, закрывающие рекламу стадиона.

«То, что фанаты «Барселоны» так вели себя с человеком, который пришел с флагом и в футболке «Атлетико» – это настоящий позор.

Мне это кажется недостойным. С этим нужно разобраться самым жестким образом, потому что подобного нельзя допускать», – сказал Энрике Сересо в интервью El Chiringuito.

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12 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Срочно отменить все ЖК АтМД в этом матче и присудить технарь Барсе😩
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Марслан Акматалиев
Этот парень с флагом явно провоцировал болельщиков Барселоны.
Вывесил на показ, постоянно показывал на флаг и это на трибуне где местных было подавляющее большинство. Чего вы хотели?
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Papa Paolo
Ну если даже президент невменько и кладёт на правила прописанные на стадионе принимающей стороны и явно поддерживающий провокации к конфликтам на трибунах, тогда не вижу смысла с ФК Дурка вести какой-либо диалог.
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человек-муравей человек-физрук
вроде яицеголовым объяснили что закрывать рекламу за которую спонсоры платят деньги нельзя. вывешивали бы флаг себе на футболки вместо логотипа и играли. в чем проблема?
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ljolik888
Ответ зак
так сорвал болельщик, а не служба безопасности Спотифай арены.. нет бы признать ошибку, они начинают отмазываться, как и судьями..
Если ты приходишь на трибуну болельщиков другого клуба , то веди себя нормально . В других чемпионатах он наверняка сразу отправился бы в больницу . Здесь пьяного отправили на свое место и он да конца спокойно досмотрел матч .
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ljolik888
Ответ зак
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Нужно читать инструкцию когда идёшь на футбол - там это написано.
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v.belorussky
Смешно. Чел пришёл целенаправленно туда, где были только болелы Барсы. В день, когда игрался принципиальный матч. Да ещё и в национальный каталонский праздник.

При том, что есть гостевой сектор, алло.
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Burel
щас перес со своим пуделем тебасом потребуют отправить Барсу в сегунду за это
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predMBAPPE
Скажи спасибо что его испанский Валера не видел пока тот в запое)
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зак
Ответ ljolik888
Если ты приходишь на трибуну болельщиков другого клуба , то веди себя нормально . В других чемпионатах он наверняка сразу отправился бы в больницу . Здесь пьяного отправили на свое место и он да конца спокойно досмотрел матч .
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