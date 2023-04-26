Президент «Атлетико» о сорванном флаге Испании с эмблемой клуба на матче с «Барсой»: «Настоящий позор. Это недостойно»
Президент «Атлетико» назвал позором инцидент с флагом во время матча с «Барселоной».
Матч 30-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Барселоной» на «Камп Ноу» завершился победой каталонского клуба со счетом 1:0.
Во время матча болельщик «Барселоны» сорвал вывешенный на трибуне флаг Испании с эмблемой «Атлетико». В официальном заявлении «Барселона» сослалась на правила, согласно которым на трибуне нельзя вывешивать флаги и другие элементы, закрывающие рекламу стадиона.
«То, что фанаты «Барселоны» так вели себя с человеком, который пришел с флагом и в футболке «Атлетико» – это настоящий позор.
Мне это кажется недостойным. С этим нужно разобраться самым жестким образом, потому что подобного нельзя допускать», – сказал Энрике Сересо в интервью El Chiringuito.
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Вывесил на показ, постоянно показывал на флаг и это на трибуне где местных было подавляющее большинство. Чего вы хотели?
При том, что есть гостевой сектор, алло.