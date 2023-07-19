«Бавария» не связывалась с Тчуамени, несмотря на интерес Тухеля. Мюнхенцам нужно избавляться от игроков, чтобы трансфер стал возможен

«Бавария» не начинала переговоры по трансферу Орельена Тчуамени.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы связывались с полузащитником « », который, в свою очередь, не возражает против перехода из-за недостатка игрового времени в мадридском клубе.

По информации Bild, «Бавария» не связывалась с Тчуамени, несмотря на то, что в его подписании заинтересован главный тренер команды .

Руководство мюнхенцев знает, что «Реал» не намерен продавать игрока. Кроме того, « » не сможет позволить себе трансфер Тчуамени, так как заинтересована в , за которого придется заплатить крупную сумму, и уже подписала Ким Мин Чжэ из «Наполи» за 50 млн евро.

Трансфер французского полузащитника станет возможным лишь в том случае, если «Бавария» продаст кого-либо из игроков. В частности, клуб может покинуть , к которому, как стало известно ранее, проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

Также появилась информация, что Тчуамени интересен и «Ливерпулю».

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Тчуамени провел 33 матча и отдал 4 голевых паса. Подробную статистику 23-летнего француза можно найти здесь.