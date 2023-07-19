«Бавария» не связывалась с Тчуамени, несмотря на интерес Тухеля. Мюнхенцам нужно избавляться от игроков, чтобы трансфер стал возможен

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Харри Кейн Леон Горетцка Ким Мин Чжэ Орельен Тчуамени Футбол

«Бавария» не начинала переговоры по трансферу Орельена Тчуамени.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы связывались с полузащитником «Реала», который, в свою очередь, не возражает против перехода из-за недостатка игрового времени в мадридском клубе.

По информации Bild, «Бавария» не связывалась с Тчуамени, несмотря на то, что в его подписании заинтересован главный тренер команды Томас Тухель.

Руководство мюнхенцев знает, что «Реал» не намерен продавать игрока. Кроме того, «Бавария» не сможет позволить себе трансфер Тчуамени, так как заинтересована в Харри Кейне, за которого придется заплатить крупную сумму, и уже подписала Ким Мин Чжэ из «Наполи» за 50 млн евро.

Трансфер французского полузащитника станет возможным лишь в том случае, если «Бавария» продаст кого-либо из игроков. В частности, клуб может покинуть Леон Горетцка, к которому, как стало известно ранее, проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

Также появилась информация, что Тчуамени интересен и «Ливерпулю».

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Тчуамени провел 33 матча и отдал 4 голевых паса. Подробную статистику 23-летнего француза можно найти здесь.

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7 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Мюнхенцам нужно избавляться от Тухеля, чтобы такой трансфер в голову никому не приходил. Слить Горетцку и Киммиха ради Тчуамени. 🤦🏻
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RealJon
Ладно, если даже Реал согласился его продать, сколько они хотят предложить за игрока купленного за 80 лямов еше год назад? 100 лямов, может 120м?!
Такие новости просто тупые
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