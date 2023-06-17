Горетцка о Бензема и других игроках в Саудовской Аравии: «Финансовые ресурсы арабских стран огромны. Но я бы предпочел «Бохум» или «Шальке»

Теги Бавария Шальке Бохум Карим Бензема бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Д2 Германия Аль-Иттихад Джидда Леон Горетцка Футбол

Леон Горетцка заявил, что отказался бы от перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Полузащитник «Баварии» прокомментировал переход Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад». Экс-форвард «Реала» подписал контракт на 2 сезона с зарплатой 100 миллионов евро в год

– Карим Бензема переехал в Саудовскую Аравию и заработает более 200 миллионов евро. Как вы относитесь к тенденции, когда все больше и больше опытных игроков отправляются в пустыню?

– Я читал, что он всегда хотел там играть (улыбается).

Что я могу сказать? Финансовые ресурсы арабских стран огромны. Тот факт, что некоторые игроки переходят туда под конец карьеры, – это их решение.

Лично я точно могу исключить это. Я бы явно предпочел «Бохум» или «Шальке», – сказал Горетцка.

Леон – воспитанник «Бохума», он находился в системе клуба с 2001 по 2013 год. С 2013-го по 2018-й он выступал за «Шальке». 

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12 комментариев

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Фёдор Кузнецов
На месте игроков я бы такие заявления не делал, припомнят Горетцке сразу если перейдёт в СА
+17
-2
+15
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Dowlet Gandymow
Ответ Фёдор Кузнецов
На месте игроков я бы такие заявления не делал, припомнят Горетцке сразу если перейдёт в СА
Как Роналду
+11
-2
+9
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Temp LC
Ответ corazón blanco
Видимо Леону обидно, что никто ему не предполагает такого контракта) Хотя для Аравии Горецка еще слишком молод.
Горецка даже в Саудовской Аравии не дадут большой оклад, ведь как имиджевая личность он ноль. Даже в Германии он не такой популярный.
+6
-1
+5
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corazón blanco
Видимо Леону обидно, что никто ему не предполагает такого контракта) Хотя для Аравии Горецка еще слишком молод.
+12
-9
+3
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Пирс Морган
Ответ Фёдор Кузнецов
На месте игроков я бы такие заявления не делал, припомнят Горетцке сразу если перейдёт в СА
Верно, одного уже так приняли
+3
-2
+1
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Экс игроков мчк в европе не уважают после их судейских скандалов каждый сезон, поэтому единственный вариант это отдаться в рабство арабам, увы)
Когда Хави переходил в Катар, Иньеста уезжал в Японию - это, видимо, другое, да?
+1
-1
0
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Экс игроков мчк в европе не уважают после их судейских скандалов каждый сезон, поэтому единственный вариант это отдаться в рабство арабам, увы)
Правильно! Особенно после Эвребе перестали уважать)) Про Нэгрейру вообще молчу)
0
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