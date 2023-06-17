Горетцка о Бензема и других игроках в Саудовской Аравии: «Финансовые ресурсы арабских стран огромны. Но я бы предпочел «Бохум» или «Шальке»
Леон Горетцка заявил, что отказался бы от перехода в чемпионат Саудовской Аравии.
Полузащитник «Баварии» прокомментировал переход Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад». Экс-форвард «Реала» подписал контракт на 2 сезона с зарплатой 100 миллионов евро в год.
– Карим Бензема переехал в Саудовскую Аравию и заработает более 200 миллионов евро. Как вы относитесь к тенденции, когда все больше и больше опытных игроков отправляются в пустыню?
– Я читал, что он всегда хотел там играть (улыбается).
Что я могу сказать? Финансовые ресурсы арабских стран огромны. Тот факт, что некоторые игроки переходят туда под конец карьеры, – это их решение.
Лично я точно могу исключить это. Я бы явно предпочел «Бохум» или «Шальке», – сказал Горетцка.
Леон – воспитанник «Бохума», он находился в системе клуба с 2001 по 2013 год. С 2013-го по 2018-й он выступал за «Шальке».
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