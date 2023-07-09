«Бавария» может продать Горетцку при хорошем предложении. Хавбек хочет побороться за место в составе
Леон Горетцка может покинуть «Баварию» этим летом.
Как сообщает журналист TZ Филипп Кесслер со ссылкой на своего коллегу Мануэля Бонке, «Бавария» рассмотрит возможность продажи полузащитника, если получит достойное предложение. В клубе знают, что игроку приходится нелегко после назначения Томаса Тухеля главным тренером.
При этом 28-летний футболист готов продолжить борьбу за место в составе.
Пока в «Баварии» в качестве второй «шестерки» планируют использовать Конрада Лаймера, подписанного в качестве свободного агента.
В Бундеслиге-2022/23 Горетцка провел 27 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
С учётом высокой зарплаты и качества игры, уместно подумать о продаже.
Или в Мадрид, если б не Беллингем
Сейчас даже интересно, кто подсуетится, игрок-то топовый