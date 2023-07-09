«Бавария» может продать Горетцку при хорошем предложении. Хавбек хочет побороться за место в составе

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Леон Горетцка Конрад Лаймер Футбол

Леон Горетцка может покинуть «Баварию» этим летом.

Как сообщает журналист TZ Филипп Кесслер со ссылкой на своего коллегу Мануэля Бонке, «Бавария» рассмотрит возможность продажи полузащитника, если получит достойное предложение. В клубе знают, что игроку приходится нелегко после назначения Томаса Тухеля главным тренером.

При этом 28-летний футболист готов продолжить борьбу за место в составе.

Пока в «Баварии» в качестве второй «шестерки» планируют использовать Конрада Лаймера, подписанного в качестве свободного агента.

В Бундеслиге-2022/23 Горетцка провел 27 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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Aristokrat_13
Ответ Луизао фром мексика
Да смысл ему бороться за место в старте, если этому гретцкому ореху скоро все ноги переломают при его количестве травм, а сама Бавария обанкротится и про нее все забудут, как про денежный мешок из Мадрида😂😂😂
Молодой человек, пожалуйста, пожалейте свою и нашу психику, не заходите на этот сайт. Какой Бавария банкрот, вы о чем вообще? Зачем обзывать абсолютно незнакомого вам человека, называя его еще "гретцким орехом"? Денежный мешок из Мадрида - это вы о ком? О Реале? Они давно уже не мешок и живут по средствам. Или об Атлетико? Ну в таком случае вам точно к санитарам надо
+30
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+30
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Victor Victor
Качественный игрок, всë при нём. Я бы посмотрел на него в Челси. Как раз после распродажи игроков центральных полузащитников в команде не так много. А здесь готовый топ которого готовы продать.
+17
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+17
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Юрий Балышев
Горецка заткнет ,любого Лаймера, по качеству игры
+15
-1
+14
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CoTTo
в сити его вместо Гюндогана
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Ahilles
в МЮ бы этого топаря
+4
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Ahilles
Ответ red hikkikomori
Тухлый планирует добиться чемпионства БД)
засланный казачок))
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ɔculpa
Ответ Юрий Балышев
Горецка заткнет ,любого Лаймера, по качеству игры
Да это звучит как прикол какой-то, что Горетцка планирует-таки побороться за место в старте с самим Лаймером. Вообще не верится, что Лаймер основу потянет, Горетцке бороться-то не с кем. Или прям настолько он не нравится Тухелю что ли?
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Marina_Greta
Ответ Victor Victor
Качественный игрок, всë при нём. Я бы посмотрел на него в Челси. Как раз после распродажи игроков центральных полузащитников в команде не так много. А здесь готовый топ которого готовы продать.
Вот кстати... лучше его, чем Кайседо, почему-то мне кажется, будет так же, как с Кукурельей...
+3
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Marina_Greta
Ответ Aristokrat_13
Молодой человек, пожалуйста, пожалейте свою и нашу психику, не заходите на этот сайт. Какой Бавария банкрот, вы о чем вообще? Зачем обзывать абсолютно незнакомого вам человека, называя его еще "гретцким орехом"? Денежный мешок из Мадрида - это вы о ком? О Реале? Они давно уже не мешок и живут по средствам. Или об Атлетико? Ну в таком случае вам точно к санитарам надо
Мистер Луизао просто таблетки перепутал...
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Bayern Munich Mia San Mia
Горетцка провалил прошлый сезон, смотрелся блекло. Так и не смог форму набрать. Посмотрим , как проведёт предсезонные сборы. Но неприкосновенным Горетцка больше не является.
С учётом высокой зарплаты и качества игры, уместно подумать о продаже.
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Marina_Greta
Ответ Victor Victor
Да можно обоих купить. Энцо и Горецка чуть выше, чистый опорник Кайседо под ними, Галлахер для ротации
Можно и так впринципе. К тому же, в самом расцвете сил игрок, пользу считаю, будет приносить, так что, была бы рада его появлению.
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Victor Victor
Ответ Marina_Greta
Вот кстати... лучше его, чем Кайседо, почему-то мне кажется, будет так же, как с Кукурельей...
Да можно обоих купить. Энцо и Горецка чуть выше, чистый опорник Кайседо под ними, Галлахер для ротации
+1
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Marina_Greta
Ответ angliiskiilion
впишется ли в Челси, вот в чём вопрос
Вполне себе, могут с Энцо составить хорошую пару в центре.Баллак же вписался, очень даже хорошо) А он пришёл уже в солидном возрасте)
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Victor Victor
Ответ angliiskiilion
впишется ли в Челси, вот в чём вопрос
А почему не вписаться бы ему? Это не кот в мешке, а готовый топ, физика для АПЛ есть. В связке с Энцо и условным Кайседо, думаю, всё бы получилось. Но здесь главное чтобы сам Почеттино его хотел
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hedgehog111
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Ответ Кино Музыка
Что значит побороться за место в составе? Это Тухель пусть борется за место тренера.
не ТУПИ а!
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Горемычный Рибери
Тухлый делов натворит по моему,Горецка топ игрок,какой Лаймер?
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Rio (BLR)
В АПЛ думаю шикарно бы выглядел.
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kun.daniel
В Ливерпуль этого господина
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Tristan...
При Хасане такой херни не было...
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DolJun
его бы в челси
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Куй Покагорячев
Как можно его продавать
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Пацанчик реальный
Ответ Луизао фром мексика
Да смысл ему бороться за место в старте, если этому гретцкому ореху скоро все ноги переломают при его количестве травм, а сама Бавария обанкротится и про нее все забудут, как про денежный мешок из Мадрида😂😂😂
Чел,завязывай с хмурым - до добра не доведет!
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Picachu
Он миллионов 25 будет стоить
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King_X
В Ливерпуль можно было б раньше
Или в Мадрид, если б не Беллингем

Сейчас даже интересно, кто подсуетится, игрок-то топовый
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red hikkikomori
Тухлый планирует добиться чемпионства БД)
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