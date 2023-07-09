«Бавария» может продать Горетцку при хорошем предложении. Хавбек хочет побороться за место в составе

Леон Горетцка может покинуть «Баварию» этим летом.

Как сообщает журналист TZ Филипп Кесслер со ссылкой на своего коллегу Мануэля Бонке, « » рассмотрит возможность продажи полузащитника, если получит достойное предложение. В клубе знают, что игроку приходится нелегко после назначения главным тренером.

При этом 28-летний футболист готов продолжить борьбу за место в составе.

Пока в «Баварии» в качестве второй «шестерки» планируют использовать , подписанного в качестве свободного агента.

В Бундеслиге-2022/23 провел 27 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.