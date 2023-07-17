«Бавария» хочет 40-50 млн евро за Горетцку. «Вест Хэм» видит в нем замену Райсу
Леон Горетцка не хочет покидать «Баварию», несмотря на интерес клуба АПЛ.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник включен «Вест Хэмом» в список кандидатов на замену Деклану Райсу, проданному в «Арсенал».
Чемпионы Германии хотят получить за 28-летнего футболиста 40-50 млн евро, но сам он отклонил все поступившие предложения и надеется остаться.
В Бундеслиге-2022/23 Горетцка провел 27 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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