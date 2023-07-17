«Бавария» хочет 40-50 млн евро за Горетцку. «Вест Хэм» видит в нем замену Райсу

Леон Горетцка не хочет покидать «Баварию», несмотря на интерес клуба АПЛ.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник включен « » в список кандидатов на замену Деклану Райсу, проданному в «Арсенал».

Чемпионы Германии хотят получить за 28-летнего футболиста 40-50 млн евро, но сам он отклонил все поступившие предложения и надеется остаться.

В Бундеслиге-2022/23 провел 27 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.