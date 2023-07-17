«Бавария» хочет 40-50 млн евро за Горетцку. «Вест Хэм» видит в нем замену Райсу

Теги Бавария Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Леон Горетцка деньги Футбол

Леон Горетцка не хочет покидать «Баварию», несмотря на интерес клуба АПЛ.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник включен «Вест Хэмом» в список кандидатов на замену Деклану Райсу, проданному в «Арсенал».

Чемпионы Германии хотят получить за 28-летнего футболиста 40-50 млн евро, но сам он отклонил все поступившие предложения и надеется остаться.

В Бундеслиге-2022/23 Горетцка провел 27 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Дани Алисса
не думаю что горетцка захочет перейти из команды,претендующую на победу в лч,в команду с 14 местом в АПЛ
+10
-1
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Carver
Мало видел матчей Баварии в последнем сезоне. Что стало с Горетцкой, что Бавария хочет за него всего 40 миллионов, а им интересуется клуб уровня Вест Хэма? Хорош же был. Правда, в последнее время о нем слышно только из ЛГБТ-сводок спортса.
+10
-3
+7
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Алексей Гусев
да уж, я окончательно нихрена не понимаю, 40-50 за Горецку и те же 40-50 за Гравенберга?
+2
0
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Кан и Баллак сидят в баре
Больше похоже на вбросы. Горецка был одним из локомотивов центра Баварии. Концовку сезона абсолютно все как бы провалили. И заслуга Леона в провале- одна и самых несущественных.
+1
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Spaten
Горецка звучит как название бытовой техники))
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Artuom Batishev
Ответ Carver
Мало видел матчей Баварии в последнем сезоне. Что стало с Горетцкой, что Бавария хочет за него всего 40 миллионов, а им интересуется клуб уровня Вест Хэма? Хорош же был. Правда, в последнее время о нем слышно только из ЛГБТ-сводок спортса.
Да это вбросы. Естественно, если Бавария будет продавать, там цена будет не меньше 70-80. Журналисты раздувают тему о якобы конфликте Тухеля с игроком. Причем совершенно не приводят доказательства конфликта 🤷🏻
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