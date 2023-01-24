Кокорин о переходе в «Фиорентину»: «Это отличная команда из прекрасного города с великой историей. Я 12 лет играл в России, мне нужна была смена обстановки»

Теги Спартак Зенит Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин высказался об уровне российского футбола и причинах отъезда в Европу. 

– Каковы характеристики российского футбола?

– Раньше это был действительно хороший чемпионат. ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. «Зенит» даже выиграл Суперкубок Европы.

«Зенит» регулярно выступает в Лиге чемпионов и остается хорошей командой, но все изменилось. Приезжало все меньше и меньше иностранных игроков, и это было ненормально для российского футбола. Это было похоже на аномалию для чемпионата.

– Вы уехали из России в Италию. Как прошел этот переход в «Фиорентину» и почему вы решили присоединиться к Серии А?

– После нескольких месяцев в «Спартаке» передо мной открылось несколько вариантов. Для меня это было здорово. Я хотел поиграть в течение карьеры в очень крупных чемпионатах, таких как Италия или Испания.

«Фиорентина» – отличная команда из прекрасного города с великой историей, и я определенно хотел там играть. Я 12 лет играл в России, и мне нужна была смена обстановки.

– Что вы можете сказать об итальянском футболе?

– Там нужно быть гораздо более рассудительным, намного больше внимания уделять тактике. В плане физики там очень высокая интенсивность. Это футбол, который я люблю.

Все матчи, будь то против «Ювентуса» или «Лечче», непростые. Я был в Италии два года, и каждая игра была настоящим зрелищем на больших стадионах. Мне это нравится, это отличный чемпионат.

– Многим российским игрокам трудно играть за пределами страны. Как вы можете это объяснить?

– Я думаю, что российский паспорт является препятствием, особенно из-за того, что страна не входит в ЕС. У российских игроков есть талант, но им также трудно решиться на выезд за границу.

– Отъезд из России был необходим для вашей карьеры?

– В России я играл за «Динамо» и «Зенит», которые являются хорошими командами. Каждый год мы играли в еврокубках, я также играл за национальную сборную.

Я мог бы перейти в другие команды, когда был в «Динамо» и «Зените». Это был не самый высокий уровень, но это был хороший уровень. Когда я понял, что уровень чемпионата падает, я понял, что пришло время перейти в другое место. Открыть для себя что-то новое в Европе.

Я не хотел переходить в маленькую команду, потому что у меня были хорошие контракты и я играл на хорошем уровне. Интересовались такие команды, как «Реал Сосьедад». За несколько лет до этого за мной год следил «Арсенал». Если бы я достаточно хорошо сыграл на Евро-2016, думаю, я мог бы перейти, но все пошло не так, как планировалось.

Я думаю, что «Динамо» и «Зенит» – хорошие команды, я играл за Россию. Я хотел стать чемпионом России, и я им стал, – приводит слова нападающего «Ариса» Foot Mercato.

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37 комментариев

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h9zbx6jdsd
Ответ Lana Rhoades
Не хуже кубка мира)
Завязывай с юмором. Это не твоё
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Владимир Никаноров
Отличная команда с великой историей...Саня это уже не для тебя хотя на лавочке для твоей истории посидеть можно...
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as009595@icloud.com
Ну а что заслужил Саня два года отдыха во Флоренции, после ходки,
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Vitamin_B
Про непростые матчи очень порадовало. Сильно уставал на скамейке со стороны смотреть или дома по телеку? )
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justbored
Поехал за культурой, в общем. В город Данте и Микеланджело.
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Вася Пружинкин
Поле вижу мяч держу! Я на лавочке сижу. Много денег получаю, не за что не отвечаю
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Александр Олегович
Легенда Фиалок
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Анатолий Дмитриевич
так вроде у Кокорина и так была нефиговая смена обстановки)
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Валид
смена профессии нужна тебе
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Leonid73
Можно «поздравить» ораву «поклонников» Кокорина, которые несколько часов назад рвали жилы в отношении его «зрелого» рассуждения о событиях на Украине. Неужели и теперь , после умствований о себе в футболе, Александра надо считать адекватным?
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Sekor
Ответ Sekor
Аномалия - это карьера Кокорина, который получал колоссальные бабки ни за что. До сих пор не понимаю, тех, кто его считает большим талантом, все ведь понятно давно. Тот же Керж на порядок лучше этого сотрудника мебельной фабрики. Это я вам как болельщик Спартака говорю, кстати.
Что там, фаны Коко подъехали или родственники?
За что этот пассажир бабки получает?
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Lana Rhoades
Ответ h9zbx6jdsd
Кокоша выиграл эту жизнь
Не хуже кубка мира)
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Утренняя Аврора
С банки хорошо рассмотрел итальянский футбол.
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Pavelaznaurov
Как в анекдоте—-дурак то дурак,но свои миллионы получаю——
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Alex1005
Вот смотрю коменты, много смеха, но он хотя бы поехал и попробовал поиграть в Европе, а некоторые из-за бабок так и остались в рпл
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Dan Kennedy
Ответ Ебздрогыч
После нескольких месяцев в «Спартаке» передо мной открылось несколько вариантов. Я бы даже сказал два стула - добавил Кокорин...
Стулья ему еще в Зените покорились.
+4
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hulk&boloto
Прям как Роналду - отрубил 12 сезонов в росфутболе, был лучшим и поехал отдыхать во Флоренцию...
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bagi
Ответ Sekor
Аномалия - это карьера Кокорина, который получал колоссальные бабки ни за что. До сих пор не понимаю, тех, кто его считает большим талантом, все ведь понятно давно. Тот же Керж на порядок лучше этого сотрудника мебельной фабрики. Это я вам как болельщик Спартака говорю, кстати.
Просто много пильщиков. Агентская мафия
+4
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sergio_lunatico
тот удар в створ в матче с Беневенто до сих пор перед глазами
+100
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Beloded2007
Ответ Ебздрогыч
После нескольких месяцев в «Спартаке» передо мной открылось несколько вариантов. Я бы даже сказал два стула - добавил Кокорин...
"На одном - пики точеные", - продолжил Кокорин.
+7
-1
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Sekor
Аномалия - это карьера Кокорина, который получал колоссальные бабки ни за что.
До сих пор не понимаю, тех, кто его считает большим талантом, все ведь понятно давно.
Тот же Керж на порядок лучше этого сотрудника мебельной фабрики.
Это я вам как болельщик Спартака говорю, кстати.
+10
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Северный болельщик
Правильно сделал, что уехал. В итоге, нашёл свою нишу. Хотя, по таланту, мог быть намного выше.
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Max Zhomkov
Возможно когда нибудь выйдет документалка про этот трансфер. Уж слишком нелогичным он казался..
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Overkiller
- Зачем вы били стулом гражданина Пака?
- Я 12 лет играл в России, и мне нужна была смена обстановки.
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Amroyan
"играл в России" - сильно сказано. Ну если только в приставку...
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