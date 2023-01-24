Кокорин о переходе в «Фиорентину»: «Это отличная команда из прекрасного города с великой историей. Я 12 лет играл в России, мне нужна была смена обстановки»
Александр Кокорин высказался об уровне российского футбола и причинах отъезда в Европу.
– Каковы характеристики российского футбола?
– Раньше это был действительно хороший чемпионат. ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. «Зенит» даже выиграл Суперкубок Европы.
«Зенит» регулярно выступает в Лиге чемпионов и остается хорошей командой, но все изменилось. Приезжало все меньше и меньше иностранных игроков, и это было ненормально для российского футбола. Это было похоже на аномалию для чемпионата.
– Вы уехали из России в Италию. Как прошел этот переход в «Фиорентину» и почему вы решили присоединиться к Серии А?
– После нескольких месяцев в «Спартаке» передо мной открылось несколько вариантов. Для меня это было здорово. Я хотел поиграть в течение карьеры в очень крупных чемпионатах, таких как Италия или Испания.
«Фиорентина» – отличная команда из прекрасного города с великой историей, и я определенно хотел там играть. Я 12 лет играл в России, и мне нужна была смена обстановки.
– Что вы можете сказать об итальянском футболе?
– Там нужно быть гораздо более рассудительным, намного больше внимания уделять тактике. В плане физики там очень высокая интенсивность. Это футбол, который я люблю.
Все матчи, будь то против «Ювентуса» или «Лечче», непростые. Я был в Италии два года, и каждая игра была настоящим зрелищем на больших стадионах. Мне это нравится, это отличный чемпионат.
– Многим российским игрокам трудно играть за пределами страны. Как вы можете это объяснить?
– Я думаю, что российский паспорт является препятствием, особенно из-за того, что страна не входит в ЕС. У российских игроков есть талант, но им также трудно решиться на выезд за границу.
– Отъезд из России был необходим для вашей карьеры?
– В России я играл за «Динамо» и «Зенит», которые являются хорошими командами. Каждый год мы играли в еврокубках, я также играл за национальную сборную.
Я мог бы перейти в другие команды, когда был в «Динамо» и «Зените». Это был не самый высокий уровень, но это был хороший уровень. Когда я понял, что уровень чемпионата падает, я понял, что пришло время перейти в другое место. Открыть для себя что-то новое в Европе.
Я не хотел переходить в маленькую команду, потому что у меня были хорошие контракты и я играл на хорошем уровне. Интересовались такие команды, как «Реал Сосьедад». За несколько лет до этого за мной год следил «Арсенал». Если бы я достаточно хорошо сыграл на Евро-2016, думаю, я мог бы перейти, но все пошло не так, как планировалось.
Я думаю, что «Динамо» и «Зенит» – хорошие команды, я играл за Россию. Я хотел стать чемпионом России, и я им стал, – приводит слова нападающего «Ариса» Foot Mercato.
За что этот пассажир бабки получает?
До сих пор не понимаю, тех, кто его считает большим талантом, все ведь понятно давно.
Тот же Керж на порядок лучше этого сотрудника мебельной фабрики.
Это я вам как болельщик Спартака говорю, кстати.
- Я 12 лет играл в России, и мне нужна была смена обстановки.