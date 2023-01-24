Кокорин о переходе в «Фиорентину»: «Это отличная команда из прекрасного города с великой историей. Я 12 лет играл в России, мне нужна была смена обстановки»

высказался об уровне российского футбола и причинах отъезда в Европу.

– Каковы характеристики российского футбола?

– Раньше это был действительно хороший чемпионат. ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. «Зенит» даже выиграл Суперкубок Европы.

«Зенит» регулярно выступает в Лиге чемпионов и остается хорошей командой, но все изменилось. Приезжало все меньше и меньше иностранных игроков, и это было ненормально для российского футбола. Это было похоже на аномалию для чемпионата.

– Вы уехали из России в Италию. Как прошел этот переход в «Фиорентину» и почему вы решили присоединиться к Серии А?

– После нескольких месяцев в « » передо мной открылось несколько вариантов. Для меня это было здорово. Я хотел поиграть в течение карьеры в очень крупных чемпионатах, таких как Италия или Испания.

« » – отличная команда из прекрасного города с великой историей, и я определенно хотел там играть. Я 12 лет играл в России, и мне нужна была смена обстановки.

– Что вы можете сказать об итальянском футболе?

– Там нужно быть гораздо более рассудительным, намного больше внимания уделять тактике. В плане физики там очень высокая интенсивность. Это футбол, который я люблю.

Все матчи, будь то против «Ювентуса» или «Лечче», непростые. Я был в Италии два года, и каждая игра была настоящим зрелищем на больших стадионах. Мне это нравится, это отличный чемпионат.

– Многим российским игрокам трудно играть за пределами страны. Как вы можете это объяснить?

– Я думаю, что российский паспорт является препятствием, особенно из-за того, что страна не входит в ЕС. У российских игроков есть талант, но им также трудно решиться на выезд за границу.

– Отъезд из России был необходим для вашей карьеры?

– В России я играл за «Динамо» и «Зенит», которые являются хорошими командами. Каждый год мы играли в еврокубках, я также играл за национальную сборную.

Я мог бы перейти в другие команды, когда был в « » и « ». Это был не самый высокий уровень, но это был хороший уровень. Когда я понял, что уровень чемпионата падает, я понял, что пришло время перейти в другое место. Открыть для себя что-то новое в Европе.

Я не хотел переходить в маленькую команду, потому что у меня были хорошие контракты и я играл на хорошем уровне. Интересовались такие команды, как «Реал Сосьедад». За несколько лет до этого за мной год следил «Арсенал». Если бы я достаточно хорошо сыграл на Евро-2016, думаю, я мог бы перейти, но все пошло не так, как планировалось.

Я думаю, что «Динамо» и «Зенит» – хорошие команды, я играл за Россию. Я хотел стать чемпионом России, и я им стал, – приводит слова нападающего «Ариса» Foot Mercato.