Вингер Тео Бонгонда рассказал о своих сильных качествах.

Новичок « » выразил мнение после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0).

— У вас была возможность забить гол. Расскажите про этот момент.

— Мы все это видели. Я сместился, вошел в штрафную, пробил. Но защитник помешал.

— Сколько голов хотите забить?

— Эту цифру я оставлю при себе.

— Какой ваш коронный игровой прием? Чем вы особенны для российского чемпионата?

— Моя сильная сторона — игра один в один. Могу обыграть кого-то персонально. В Европе я развивал этот скилл. Я думаю, он поможет «Спартаку», – сказал .