Тео Бонгонда: «Моя сильная сторона — игра один в один. Развивал этот скилл в Европе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Спорт-Экспресс Футбол

Вингер Тео Бонгонда рассказал о своих сильных качествах.

Новичок «Спартака» выразил мнение после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0).

— У вас была возможность забить гол. Расскажите про этот момент.

— Мы все это видели. Я сместился, вошел в штрафную, пробил. Но защитник помешал.

— Сколько голов хотите забить?

— Эту цифру я оставлю при себе.

— Какой ваш коронный игровой прием? Чем вы особенны для российского чемпионата?

— Моя сильная сторона — игра один в один. Могу обыграть кого-то персонально. В Европе я развивал этот скилл. Я думаю, он поможет «Спартаку», – сказал Бонгонда.

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15 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Будем рады если будет получатся, а так понравится
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-2
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Spartakus1984
Ответ Ruslan-Spartakforever
Смещение в центр каждый может. Это не игра один в один.
Посмотрим,нельзя по одному моменту судить
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Сергей Ковалёв
Ответ Overkiller
"Но защитник помешал" Вот как нехороший человек! Ещё и в штрафной затаился. А так то, если бы не эти защитники, то Бонгода то бы УХ!)
завоняло...
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Konstantin Zorin
Вчера было видно, что парень отлично подготовлен, смело идёт в обыгрыш, умело смещается в середину, имеет поставленный удар. Добро пожаловать в Спартак!
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Spartakus1984
Ответ WelD
Ну пока не впечатлил. Ничего особенно яркого в нем не будет. Рад буду ошибиться.
Ну не Месси,да,но по товарищеской игре, человека вышедшего на замену впервые на этом стадионе,судить строго,это как то не очень....
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