Тео Бонгонда: «Моя сильная сторона — игра один в один. Развивал этот скилл в Европе»
Вингер Тео Бонгонда рассказал о своих сильных качествах.
Новичок «Спартака» выразил мнение после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0).
— У вас была возможность забить гол. Расскажите про этот момент.
— Мы все это видели. Я сместился, вошел в штрафную, пробил. Но защитник помешал.
— Сколько голов хотите забить?
— Эту цифру я оставлю при себе.
— Какой ваш коронный игровой прием? Чем вы особенны для российского чемпионата?
— Моя сильная сторона — игра один в один. Могу обыграть кого-то персонально. В Европе я развивал этот скилл. Я думаю, он поможет «Спартаку», – сказал Бонгонда.
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