Теннисистка Шнайдер о Дзюбе: «Легенда футбола. Жду от него чего-то невероятного»
Диана Шнайдер назвала Артема Дзюбу легендой футбола.
«Он вообще легенда футбола.
Все от него всегда что-то ждут. Мне кажется, на него и так всегда много давления. Поэтому просто жду от него хорошей игры и чего-то невероятного снова», – сказала теннисистка, серебряный призер Олимпиады-2024 в парном разряде.
В субботу в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) форвард «Акрона» не отметился результативными действиями.
Кого в АПЛ уволят первым?996 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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