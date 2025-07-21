Теннисистка Шнайдер о Дзюбе: «Легенда футбола. Жду от него чего-то невероятного»

Диана Шнайдер назвала Артема Дзюбу легендой футбола.

«Он вообще легенда футбола.

Все от него всегда что-то ждут. Мне кажется, на него и так всегда много давления. Поэтому просто жду от него хорошей игры и чего-то невероятного снова», – сказала теннисистка, серебряный призер Олимпиады-2024 в парном разряде.

В субботу в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) форвард «Акрона » не отметился результативными действиями.