Шпилевский о 0:3 «Пари НН» с «Краснодаром»: «Команда, вылетевшая в ФНЛ 4 недели назад, моментами превосходила чемпиона. Больно принимать такой счет»

Алексей Шпилевский оценил поражение «Пари НН» от «Краснодара» (0:3) в 1-м туре РПЛ.

— Если не брать результат, то могу сказать, что ребятами очень, очень доволен. То, что мы увидели… больно принимать такой счет. Мы получаем уроки, надо сделать правильные выводы. Но команда, которая четыре недели назад вылетела в ФНЛ, сегодня моментами превосходила чемпиона страны. Они большие, большие молодцы.

Мы не опускаем нос и двигаемся дальше. Я вижу трансформацию ребят. Какой у них лимит, пока никто не знает, будем работать.

— Ждать ли изменений в линии обороны после сегодняшней игры?

— Ошибки защитников приводят практически к голу, за это я их винить и ругать не хочу. Надо дальше работать, принимать то, что есть. Можно закрыться, винить себя, копаться в себе и партнере. Но это не мой выход.

Я знал, куда иду, и знал, чего ждать. Вряд ли кто‑то здесь ждал, что мы разгромим чемпиона страны 5:0, – сказал тренер «Пари НН ».