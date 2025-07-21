Погба считает Мбаппе претендентом на «Золотой мяч»: «Килиана уничтожали, но он лучший бомбардир Европы и мира. Его стоит уважать»

Поль Погба считает Килиана Мбаппе претендентом на «Золотой мяч» в этом году.

«Мбаппе… Его уничтожали и все такое, но он [получил] «Пичичи» (стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге – Спортс’‘), он лучший бомбардир в Европе, в мире.

Мне сложно сказать, но его стоит уважать», – отметил полузащитник «Монако » в разговоре со стримером IShowSpeed.

Погба отдал бы «Золотой мяч» Дембеле, а не Ямалю: «Усман был убийственно хорош, выиграл ЛЧ. Это его год. Если не выиграет сейчас, то не выиграет никогда»

Мбаппе о том, претендует ли он на «Золотой мяч»: «У меня есть мнение, но оно мало что значит. Единственный приз, на который я могу повлиять, – это «Золотая бутса»