Погба считает Мбаппе претендентом на «Золотой мяч»: «Килиана уничтожали, но он лучший бомбардир Европы и мира. Его стоит уважать»
Поль Погба считает Килиана Мбаппе претендентом на «Золотой мяч» в этом году.
«Мбаппе… Его уничтожали и все такое, но он [получил] «Пичичи» (стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге – Спортс’‘), он лучший бомбардир в Европе, в мире.
Мне сложно сказать, но его стоит уважать», – отметил полузащитник «Монако» в разговоре со стримером IShowSpeed.
Погба отдал бы «Золотой мяч» Дембеле, а не Ямалю: «Усман был убийственно хорош, выиграл ЛЧ. Это его год. Если не выиграет сейчас, то не выиграет никогда»
Мбаппе о том, претендует ли он на «Золотой мяч»: «У меня есть мнение, но оно мало что значит. Единственный приз, на который я могу повлиять, – это «Золотая бутса»
Кого в АПЛ уволят первым?983 голоса
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер kyliancore
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