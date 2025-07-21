Петржела о «Зените»: «Семака нужно было сменить, чтобы придать новый импульс. С трудом победили «Ростов», с «Краснодаром» и ЦСКА будет еще тяжелее»
Властимил Петржела заявил, что «Зениту» стоило расстаться с Сергеем Семаком.
В 1-м туре нового сезона Мир РПЛ сине-бело-голубые одержали победу над «Ростовом» (2:1).
«Следил за результатом. Мне один известный российский спикер после матча сказал, что игра не понравилась.
На сборах «Зенита» играл здорово, но в РПЛ не будет легко. С трудом победили «Ростов», но в играх с «Краснодаром» и ЦСКА будет еще тяжелее.
Чтобы придать команде новый импульс, летом нужно было сменить Сергея Семака. Он уже долго работает.
В любом случае, «Зенит» будет одним из лидеров чемпионата после первой части сезона», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.
Напомним, что Семак выиграл 6 чемпионских титулов подряд во главе «Зенита», в прошлом сезоне команда заняла второе место.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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