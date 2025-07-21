Рахимов о победе над «Ахматом»: «Говорят, счет 2:0 не упрощает, а утяжеляет ситуацию. Сказал ребятам, что нужно быть внимательными, они меня услышали»

Рашид Рахимов высказался о победе над «Ахматом» (2:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

– Очень тяжелая игра. Но такую мы и ждали. Единственное, что мы делали неправильно, это медленный выход из обороны. Выключались, когда перехватывали мяч, затягивали со следующей передачей.

– Быстрый гол во втором тайме упростил задачу?

– Обычно говорят, что счет 2:0 не упрощает, а утяжеляет ситуацию. Когда ребята праздновали, я сказал, что нужно быть максимально внимательными. Они меня услышали, – сказал главный тренер «Рубина ».