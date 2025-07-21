Тренер «Ахмата» Сторожук о 0:2 с «Рубином»: «Не хватило реализации, пропустили не совсем логичные голы. Будем готовиться по ходу чемпионата, к сожалению»
Александр Сторожук высказался о поражении от «Рубина» (0:2) в 1-м туре Мир РПЛ.
«Команде не хватило реализации. Мы создали ряд моментов, которые были обязаны забивать. Не доработали, надо было сыграть лучше. Пропустили не совсем логичные голы. Могли сыграть лучше, где‑то не доработали.
Игра показывает, что мы, так скажем, в разном состоянии находимся. Не все работали с начала сборов. Будем готовиться, к сожалению, по ходу чемпионата», – сказал главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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