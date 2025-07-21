Гаскойна нашли дома в полубессознательном состоянии и экстренно госпитализировали. Угрозы жизни экс-хавбека сборной Англии нет

Пол Гаскойн был срочно госпитализирован.

По сообщению The Sun, в пятницу вечером экс-полузащитник сборной Англии, «Тоттенхэма », «Лацио » и «Рейнджерс » был обнаружен в своей спальне в полубессознательном состоянии.

Гаскойн был экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии, а затем переведен в отделение неотложной помощи.

По состоянию на вечер субботы, его состояние оценивалось как стабильное, угрозы жизни нет.