Гаскойна нашли дома в полубессознательном состоянии и экстренно госпитализировали. Угрозы жизни экс-хавбека сборной Англии нет
Пол Гаскойн был срочно госпитализирован.
По сообщению The Sun, в пятницу вечером экс-полузащитник сборной Англии, «Тоттенхэма», «Лацио» и «Рейнджерс» был обнаружен в своей спальне в полубессознательном состоянии.
Гаскойн был экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии, а затем переведен в отделение неотложной помощи.
По состоянию на вечер субботы, его состояние оценивалось как стабильное, угрозы жизни нет.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
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