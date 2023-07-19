Бонгонда о переходе в «Спартак»: «Клуб был настойчив. Это стало сигналом, что на меня здесь рассчитывают»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Футбол

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, почему перешел в московский клуб.

— Конкуренции я не боюсь. Во всех клубах, где я играл, были сильные конкуренты. «Спартак» — не исключение. Я понимал, что так будет.

Что касается «Спартака», перед переходом я понял, что это клуб с большой историей и что здесь мне будет интересно.

— Было ли при переходе гарантировано игровое время и место в основном составе?

— Нет, таких гарантий я не получал. Но я знал, что переговоры с «Кадисом» проходили непросто. «Кадис» не хотел меня отпускать. Тем не менее «Спартак» был настойчив. Для меня это стало неким сигналом того, что на меня здесь рассчитывают.

— Почему приняли решение приехать в «Спартак»? В России ведь нет еврокубков. Наверняка у вас были предложения от других клубов.

— Я хотел пойти в ту команду, которая мне подходит и нравится. В своей карьере я всегда принимал решения исходя из того, насколько настойчив клуб, который меня приглашает, – сказал вингер.

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2 комментария

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Успехов Тео! Сегодня по игре был активен, имел голевой момент со смещением в центр на скорости, что подтверждал Абаскаль при манере игры игрока, смещение в центр с ударом, копирует манеру Промеса, уверен, пользу будет приносить, но я бы не стал исключать того, что первые матчи в старте справа будет выходить Зиньковский...
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Ильдар Фарукшин
По одной игре нельзя судить, но так на глаз резок, быстрый, техничеый. Короче понравился. Как Рыжий говорил больше на Антошку. П похож чем на Антошку. З 😊
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