Гендиректор «Торпедо»: «Будем строить команду вокруг стержня. Кто верит в нашу идеологию и чтит клубную историю, с теми и будем развиваться»

Гендиректор «Торпедо» высказался о принципах комплектования команды.

⁃ Многих болельщиков «Торпедо» в первую очередь интересует вопрос сохранения коллектива, целостности команды, потому что в прессе ходят разные разговоры. Сохранится ли команда в текущем виде или планируются значительные изменения в составе?

⁃ Мы будем строить команду вокруг стержня «Торпедо». Кто верит в нашу идеологию и чтит клубную историю, с теми мы и будем развиваться и строить команду. Свежая трансферная новость — это обмен с «Акроном» Хосонова на Галояна, который возвращается в свою родную команду. Думаю, это радостное известие во всех аспектах. Надеюсь, что уже совсем скоро мы сможем увидеть Артура на поле.

⁃ Что, на ваш взгляд, будет самым главным для«Торпедо» как клуба в ближайшие несколько недель?

⁃ Завершить трансферную кампанию хотя бы на 90%. Есть сейчас несколько новичков, которые должны пополнить наш клуб в ближайшее время. Возможно, кто-то из футболистов уйдет из «Торпедо» до закрытия трансферного окна, но, опять же, это будут не лидеры команды.

Кроме того, нам нужно поддержать истинных болельщиков «Торпедо», сохраняя историю и формируя новые связи и ценности отношений, – сказал Сергей Синяев перед воскресным домашним матчем 1-го тура Первой лиги с «Челябинском» (2:3).