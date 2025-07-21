«Челси» отдаст Сарра «Страсбуру» в аренду. Лондонцы купили Мамаду у клуба Лиги 1 за 20 млн евро в июне
Мамаду Сарр возвращается в «Страсбур».
Защитник был куплен «Челси» за 20 млн евро в июне и заключил с лондонцами контракт, рассчитанный до 2033 года.
Теперь же, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «синие» отправляют 19-летнего футболиста обратно на правах аренды.
В прошлом сезоне Сарр провел 27 игр в Лиге 1 и сделал один голевой пас. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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