Энрике лидирует по удачным обводкам (49) в РПЛ в 2025-м. Боселли – 2-й (29), Маркиньос – 3-й (28)
Вингер «Зенита» Луис Энрике сделал 49 удачных обводок в 2025-м – больше всех в РПЛ.
Второе место по этому показателю у Хуана Боселли («Пари НН») – 29, третье – у вингера «Спартака» Маркиньоса (28).
В топ-5 также входят Лукас Вера (экс-«Химки») и Брайан Мансилья («Ахмат»/«Оренбург») – по 26 удачных обводок.
У Энрике в РПЛ успешными были более половины обводок – 49 из 96 (51%). При этом в половине матчей бразилец делал по не менее чем 5 успешных обводок (в 6 из 12 игр).
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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