Энрике лидирует по удачным обводкам (49) в РПЛ в 2025-м. Боселли – 2-й (29), Маркиньос – 3-й (28)

Вингер «Зенита» Луис Энрике сделал 49 удачных обводок в 2025-м – больше всех в РПЛ.

Второе место по этому показателю у Хуана Боселли («Пари НН ») – 29, третье – у вингера «Спартака » Маркиньоса (28).

В топ-5 также входят Лукас Вера (экс-«Химки») и Брайан Мансилья («Ахмат »/«Оренбург») – по 26 удачных обводок.

У Энрике в РПЛ успешными были более половины обводок – 49 из 96 (51%). При этом в половине матчей бразилец делал по не менее чем 5 успешных обводок (в 6 из 12 игр).