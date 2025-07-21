Корнеев об отмене гола Гонду «Ростову» из-за офсайда Энрике: «Чистый бред. Кто выдумал эти полуправила?»

Игорь Корнеев считает неверным отмену гола «Зенита» в игре РПЛ с «Ростовом» (2:1).

На 85-й минуте Лусиано Гонду забил с передачи Луиса Энрике . До этого Педро на правом фланге выполнил заброс на бразильца. Голкипер дончан Рустам Ятимов покинул ворота и сыграл головой. Энрике догнал мяч у края штрафной, когда Ятимов уже вернулся к воротам.

Арбитр Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отправился к монитору, чтобы проверить эпизод. Помимо положения вне игры, судья был намерен определить, не перевело ли касание Ятимова атаку в другую стадию. В итоге гол не был засчитан из-за офсайда .

«Во‑первых, чтобы зафиксировать офсайд, Энрике должен коснуться мяча. Если он не коснулся, то это, может быть, вообще был бы удар от ворот.

Вратарь выходит, у него полно времени, но он допускает грубую ошибку. После этого Энрике забирает мяч, и из этого происходит гол.

Это чистый бред. Я не знаю, кто выдумал эти полуправила? Здесь очевидно, что это чистый гол, который был отменен», – сказал бывший спортивный директор «Зенита ».