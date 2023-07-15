Агент Мендоза о зарплате Бонгонда в «Кадисе»: «1 миллион евро. В «Спартаке» в перспективе он сможет зарабатывать 2,5 миллиона»
Футбольный агент Антонио Мендоза высказался о зарплате Тео Бонгонда.
Сообщалось, что в «Спартаке» вингер будет зарабатывать 1,8 млн евро за сезон, а в «Кадисе» его оклад составлял 2 млн.
«Мог ли Бонгонда получать 2 миллиона евро в «Кадисе»? Конечно, нет. Это абсурд, никто в «Кадисе» не получает таких денег. Зарплата Бонгонда в «Кадисе» была 1 миллион евро.
Мне говорили, что в «Спартаке» он в перспективе сможет зарабатывать 2,5 миллиона евро год, хорошее повышение», — сказал Мендоза.
Тут вроде как агент сам сказал.
Кто-нибудь будет отвечать за п..
А, писать сообщения может каждый)) понятно
Очную ставку с инсайдером в студию))
А это вообще его агент или просто сторонний?