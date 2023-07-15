Агент Мендоза о зарплате Бонгонда в «Кадисе»: «1 миллион евро. В «Спартаке» в перспективе он сможет зарабатывать 2,5 миллиона»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Кадис Тео Бонгонда деньги Футбол

Футбольный агент Антонио Мендоза высказался о зарплате Тео Бонгонда.

Сообщалось, что в «Спартаке» вингер будет зарабатывать 1,8 млн евро за сезон, а в «Кадисе» его оклад составлял 2 млн.

«Мог ли Бонгонда получать 2 миллиона евро в «Кадисе»? Конечно, нет. Это абсурд, никто в «Кадисе» не получает таких денег. Зарплата Бонгонда в «Кадисе» была 1 миллион евро.

Мне говорили, что в «Спартаке» он в перспективе сможет зарабатывать 2,5 миллиона евро год, хорошее повышение», — сказал Мендоза.

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8 комментариев

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Ширко1986
Так, ну и как нам относиться к предыдущему сообщению, что в Кадисе 2 млн. в Спартаке 1,8)))
Тут вроде как агент сам сказал.
Кто-нибудь будет отвечать за п..
А, писать сообщения может каждый)) понятно

Очную ставку с инсайдером в студию))
+7
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H1Tretz
Ответ Ширко1986
Так, ну и как нам относиться к предыдущему сообщению, что в Кадисе 2 млн. в Спартаке 1,8))) Тут вроде как агент сам сказал. Кто-нибудь будет отвечать за п.. А, писать сообщения может каждый)) понятно Очную ставку с инсайдером в студию))
Это не его агент, этот чувак вообще предположил. Научитесь читать ребят
+2
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Kit Belleu
Будет хорошо играть и больше получит.Все в его руках.
+1
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Overkiller
"Мне говорили, что в «Спартаке» он в перспективе сможет зарабатывать 2,5 миллиона евро год"

А это вообще его агент или просто сторонний?
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КБ Сергей
Про два млн в Кадисе, писал г-н Карпов. Этому пустобрёху уже давно веры нет. Врёт как дышит.
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воробей джек
Не хило Спартак платит.
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Abu Ibrahim
Ответ H1Tretz
Это не его агент, этот чувак вообще предположил. Научитесь читать ребят
Ну с грязной зарплатой 1,8 млн в год, ему б в оставалось как раз в районе 1 млн .
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