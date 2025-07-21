Селюк о Радимове-эксперте: «Начинает умничать про тактическую схему. Спросите его: «Покажи, чем ты в «Зените» занимаешься?» Он хоть одного молодого за 10 лет воспитал?»
«Эксперты должны говорить правду. Сравните экспертов в других странах. В Англии смотрят Линекера, потому что он независимый, он может ругать (в мае Линекер ушел с BBC на фоне обвинений в антисемитизме – Спортс”).
А назовите мне хоть одного бывшего пьяницу-тренера, который у нас на ТВ реально что-то говорит. Они начинают умничать про тактическую схему. Да какая тактическая схема?! Где вы находитесь? Вы работаете на широкую аудиторию.
Приходят Писарев с Радимовым. Радимов начинает умничать. Спросите его: «Владик, покажи, чем ты в «Зените» занимаешься?» Он хоть одного молодого за 10 лет воспитал? Покажи работу.
Никакого выхлопа. Но зато рассуждают. Иди уже, потренируй кого-нибудь. Тогда рассказывай», – сказал футбольный агент об экс-тренере «Зенита-2».