Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии обойдет Турцию и Нидерланды через несколько месяцев»

Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии будет сильнее, чем в Турции и Нидерландах.

«Чемпионат Саудовской Аравии будет очень конкурентным. Я говорил, что он станет таким через три года, но при нынешних темпах уже через несколько месяцев чемпионат Саудовской Аравии обойдет лиги Турции и Нидерландов.

Сюда переходят не те, о ком говорил президент УЕФА. Жота (перешел в «Аль-Иттихад» – Sports.ru) и Рубен Невеш (перешел в «Аль-Хилаль» – Sports.ru) – молодые футболисты», – сказал нападающий « ».

Роналду о звездах в Саудовской Аравии: «Знал, что так будет. Серия А была мертва, когда я переходил, а потом возродилась. Криштиану создает интерес»

Криштиану Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС. Через год к нам приедет еще больше топ-игроков»