Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии обойдет Турцию и Нидерланды через несколько месяцев»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Нидерланды высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии будет сильнее, чем в Турции и Нидерландах.

«Чемпионат Саудовской Аравии будет очень конкурентным. Я говорил, что он станет таким через три года, но при нынешних темпах уже через несколько месяцев чемпионат Саудовской Аравии обойдет лиги Турции и Нидерландов.

Сюда переходят не те, о ком говорил президент УЕФА. Жота (перешел в «Аль-Иттихад» – Sports.ru) и Рубен Невеш (перешел в «Аль-Хилаль» – Sports.ru) – молодые футболисты», – сказал нападающий «Аль-Насра».

Роналду о звездах в Саудовской Аравии: «Знал, что так будет. Серия А была мертва, когда я переходил, а потом возродилась. Криштиану создает интерес»

Криштиану Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС. Через год к нам приедет еще больше топ-игроков»

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47 комментариев

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EnzoAmatera
Чего греха таить, через год и АПЛ обгонит
+35
-2
+33
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che kaif
Ответ Roman Araslanov
За сколько лет ФНЛ обойдёт?
Световых лет?!
+33
-3
+30
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Redmurza
Роналду уже через несколько месяцев обгонит Месси и Холланда в борьбе за ЗМ
+24
-9
+15
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Максим 1986
- А там, как знать, может быть, лет через восемь в Саудовской Аравии состоится первый в истории мироздания междупланетный футбольный турнир!
+14
-2
+12
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Roman Araslanov
За сколько лет ФНЛ обойдёт?
+13
-1
+12
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Abdul Aziz
Получается, чтобы лететь в топ 10 чемпионатов, нужно было купить пару десятков средних игроков нескольким клубам? У него реально не только тело, как у юнца, но и мозги.
+7
-1
+6
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Savardus
- Мам, я хочу Суперлигу!
- У нас есть Суперлига дома

Супер лига дома: المحترفين السعودي‎ دوري
+8
-3
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ervin mustafaev
Читаешь этот бред и думаешь, может он спецом такие абсурдные заявления делает?

Но скорее всего это просто корреляция прогресса свистящей фляги с регрессом игровой формы
+5
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Айвенго
Блин, да согласитесь вы уже с девкой Кристиной, что она находится в самом крутом борделе! Вам все равно, а девушке приятно будет.
+3
-1
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Nikolay Kozlov
Да что там, через несколько секунд! Вот только достанут 5 мячей от Сельты из своих ворот и сразу обгонят
+2
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atomio
Я уже стал беспокоиться за здоровье этого пациента. У него точно все там нормально?) такое чувство что таблетки забыл принять
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stastzar
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?
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Трент Резнор
Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун (с)
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Liquidozz
Рон включил А.Бендера и с упоением втирает про Нью Васюки
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TravenS
Вот что бывает, когда не закусываешь
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Fon Baron
Придержите его кто нибудь, а то по его оценкам, скоро СА обойдет АПЛ и заочно Суперлигу
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Блуждающий странник
В реальности аутсайдер Примеры обыграл 5-0 одного из главных фаворитов нового сезона. Представляю, что сделал бы условный АЗ :)
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Варлампий Варлампий
Ответ ervin mustafaev
Читаешь этот бред и думаешь, может он спецом такие абсурдные заявления делает? Но скорее всего это просто корреляция прогресса свистящей фляги с регрессом игровой формы
всего лишь выполняет контрактные договоренности о продвижении лиги в мире, без денег плевал бы Роналду и на саудитов, и на футбол в целом
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Bazilic
Как же Роналду запятнал такую великую карьеру всего за год…
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Fooler
Ничего такого никогда не будет. Деньги не бесконечные у арабов, а туда идут только из-за башенных зарплат. Про тот же Китай через пару лет было не слышно, а там и зарплаты намного ниже были.
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Максим Кутузов
Скиньте, добавил Роналду
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GuruFutbola
Не зря кринж является кринжом, каждый раз когда открывает рот - сплошной кринж
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Abu Ibrahim
Было бы интересно если дали wildcard в ЛЧ парочке саудовских клубов .
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Last avenger
в следующей серии -лига арабских чемпионов> лига чемпионов
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Геннадий Тимченко
Ответ ervin mustafaev
Читаешь этот бред и думаешь, может он спецом такие абсурдные заявления делает? Но скорее всего это просто корреляция прогресса свистящей фляги с регрессом игровой формы
так не читай... почитай лучше откровения пешего и его сожителя Агуэро 🤣
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