Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии обойдет Турцию и Нидерланды через несколько месяцев»
Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии будет сильнее, чем в Турции и Нидерландах.
«Чемпионат Саудовской Аравии будет очень конкурентным. Я говорил, что он станет таким через три года, но при нынешних темпах уже через несколько месяцев чемпионат Саудовской Аравии обойдет лиги Турции и Нидерландов.
Сюда переходят не те, о ком говорил президент УЕФА. Жота (перешел в «Аль-Иттихад» – Sports.ru) и Рубен Невеш (перешел в «Аль-Хилаль» – Sports.ru) – молодые футболисты», – сказал нападающий «Аль-Насра».
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Супер лига дома: المحترفين السعودي دوري
Но скорее всего это просто корреляция прогресса свистящей фляги с регрессом игровой формы