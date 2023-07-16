Витинья Оливейра: «Роналду – лучший в истории, мечтаю сыграть с ним за Португалию. Хотя я горд, что играл против Месси»

Витинья Оливейра назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

– Кем из игроков вы восхищаетесь больше всего?

– , конечно, как и все дети. Он лучший в мире, лучший в истории, хотя я горжусь тем, что в этом сезоне играл против . Но все же мой образец для подражания – .

Руй произвел на меня большое впечатление, потому что интересовался моей карьерой, когда я еще не попал в команду «А». Он следил за мной, и я ему нравился. Я прислушивался ко всем его советам.

– Вы все еще мечтаете сыграть вместе с Роналду в сборной?

– Это было бы идеально! Выйти с ним на одно поле – мечта. Я буду работать над тем, чтобы это стало возможным, – сказал форвард « ».