Витинья Оливейра: «Роналду – лучший в истории, мечтаю сыграть с ним за Португалию. Хотя я горд, что играл против Месси»

Теги Марсель Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руй Фонте Витинья Оливейра Футбол

Витинья Оливейра назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

– Кем из игроков вы восхищаетесь больше всего?

Роналду, конечно, как и все дети. Он лучший в мире, лучший в истории, хотя я горжусь тем, что в этом сезоне играл против Месси. Но все же мой образец для подражания – Руй Фонте.

Руй произвел на меня большое впечатление, потому что интересовался моей карьерой, когда я еще не попал в команду «А». Он следил за мной, и я ему нравился. Я прислушивался ко всем его советам.

– Вы все еще мечтаете сыграть вместе с Роналду в сборной?

– Это было бы идеально! Выйти с ним на одно поле – мечта. Я буду работать над тем, чтобы это стало возможным, – сказал форвард «Марселя».

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39 комментариев

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Игорь Климов
Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и его второе признание MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту, вопрос закрыт.
+26
-13
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rigobersong
Результативные действия в ПО ЧМ:

Нойер: 0 голов 1 голевая

роналду: 0 голов 0 голевых

Величайший:)))
+12
-2
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
МВП награды на крупных турнирах сборных: Доннарумма - 1 Криштик - 0 за 30 лет
Загоракис - 1

роналду - 0
+10
-1
+9
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Илья Мурашов
Витинья уже подлизуется к Роналду, чтобы попасть в сборную. Раньше место в сборной нужно было заслужить, теперь достаточно отвесить комплимент.

Больше всего понравился ответ Витиньи: "... как и все дети". Роналду кумир малолеток.
+8
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VERBLYUD
Ответ rigobersong
Результативные действия в ПО ЧМ: Нойер: 0 голов 1 голевая роналду: 0 голов 0 голевых Величайший:)))
МВП награды на крупных турнирах сборных:

Доннарумма - 1
Криштик - 0 за 30 лет
+7
-1
+6
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Игорь Климов
Ответ noti22
Пеле, Кройф, КриРо лучшие, потому что изменили весь мир футбола
Лео Месси - 7 Золотых Мячей (будет 8-й осенью) 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, и ДВАЖДЫ был признан MVP этого турнира (ЕДИНСТВЕННЫЙ футболист за всю историю!)
+10
-5
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и. о. Царя
"Больше всего восхищаюсь Роналду, как и все дети"
Как и все дети))
Что и требовалось доказать)
+9
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VERBLYUD
Ответ и. о. Царя
"Больше всего восхищаюсь Роналду, как и все дети" Как и все дети)) Что и требовалось доказать)
Детям нравится смотреть, как Кришти прыгает и делает Сииии)
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Oleg
Ответ noti22
Пеле, Кройф, КриРо лучшие, потому что изменили весь мир футбола
Ну и как недоразумение из аль насры изменило мир футбола?)
Тем что исторически проиграло основному конкуренту или тем что не смог добраться до вершины футбола ЧМ?
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Oleg
Ответ dima.lol193@yandex.ru
А кто ты такой, что бы какие то вопросы закрывать?
Он возможно не закрыл, а вот ЧМ 18.12.2022 официально завершил дебаты.
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VERBLYUD
Опять этот анекдот?

0 медалей на ЧМ, 0+0 в плей-офф за 40 лет, 0 мвп наград на ЧМ и Евро за 50 лет.

С такими позорными достижениями он даже в топ-5 лучших 21 века не должен входить.
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Oleg
Ответ BaldFraud
Гроскройц выиграл ЧМ. Может его тоже в лик святых? Я к тому, что победа в ЧМ очень сильно переоценена в оценке футболиста. Тем более такая победа , как у Аргентины с их мразотным вратарем, который большой вклад сделал в победу. А что Месси? Ну пенки забивал и один раз уставшего хорвата красиво обвел.
ЧМ - вершина футбола.
Если игрок претендует на статус величайшего, у него должен быть Кубок Мира.
Истина.
Без ЧМ роналду на уровне Платини, Ван Бастена.
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Deportivo La Coruna
В что должен был бы сказать португальский футболист?
Для них Рон лучший и это правильно. Хотя это глупость большая сравнивать с другими .
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Islam Gasanov
Сначала подумал как это Витинья из Псж играл против Месси если они с одной команды?!Пока до конца не дочитал
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Rustam Japbarov
Ответ Игорь Климов
Лучшие игроки в истории: Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷. Лучший игрок современности: Месси 🇦🇷. Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и его второе признание MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту, вопрос закрыт.
Да зачем ты споришь с ними
тех кто маму обманываю витаминки 2 недели не пьет
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Decard Show
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Ответ Игорь Климов
А как же самокат?
Ты, видимо, наивно думаешь, что кого-то из вменяемых людей здесь интересует твоё мнение?!
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noti22
Ответ Игорь Климов
А, ты, видимо, наивно думаешь, что кого-то из вменяемых людей здесь интересует твоё мнение?!
В этом вся суть фанов Месси - есть только одно мнение, а остальные точки зрения неправильные
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Игорь Климов
Ответ Великий Алонсо
И в чем он не прав? Это правда. Криштиану Роналду лучший футболист в истории. Вопрос закрыт.
Лучший?! Ха-ха)
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yrok77
Ответ Великий Алонсо
И в чем он не прав? Это правда. Криштиану Роналду лучший футболист в истории. Вопрос закрыт.
Сейчас придет Олег, Клим вон уже тут
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VERBLYUD
Ответ noti22
За такой анекдот кому-то дали в 2010 золотой мяч
Кому-то давали ЗМ за вылет из группы с Ганой и США)
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