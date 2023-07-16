Витинья Оливейра: «Роналду – лучший в истории, мечтаю сыграть с ним за Португалию. Хотя я горд, что играл против Месси»
Витинья Оливейра назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.
– Кем из игроков вы восхищаетесь больше всего?
– Роналду, конечно, как и все дети. Он лучший в мире, лучший в истории, хотя я горжусь тем, что в этом сезоне играл против Месси. Но все же мой образец для подражания – Руй Фонте.
Руй произвел на меня большое впечатление, потому что интересовался моей карьерой, когда я еще не попал в команду «А». Он следил за мной, и я ему нравился. Я прислушивался ко всем его советам.
– Вы все еще мечтаете сыграть вместе с Роналду в сборной?
– Это было бы идеально! Выйти с ним на одно поле – мечта. Я буду работать над тем, чтобы это стало возможным, – сказал форвард «Марселя».
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и его второе признание MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту, вопрос закрыт.
Нойер: 0 голов 1 голевая
роналду: 0 голов 0 голевых
Величайший:)))
роналду - 0
Больше всего понравился ответ Витиньи: "... как и все дети". Роналду кумир малолеток.
Доннарумма - 1
Криштик - 0 за 30 лет
Как и все дети))
Что и требовалось доказать)
Тем что исторически проиграло основному конкуренту или тем что не смог добраться до вершины футбола ЧМ?
0 медалей на ЧМ, 0+0 в плей-офф за 40 лет, 0 мвп наград на ЧМ и Евро за 50 лет.
С такими позорными достижениями он даже в топ-5 лучших 21 века не должен входить.
Если игрок претендует на статус величайшего, у него должен быть Кубок Мира.
Истина.
Без ЧМ роналду на уровне Платини, Ван Бастена.
Для них Рон лучший и это правильно. Хотя это глупость большая сравнивать с другими .
тех кто маму обманываю витаминки 2 недели не пьет