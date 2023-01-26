«Атлетико» интересен Ферран – его могут купить, если Карраско уйдет в «Барсу». Стартовая цена вингера – 45 млн евро
«Атлетико» интересен вингер «Барселоны» Ферран Торрес.
По данным Diario Sport, несмотря на нестабильную игру Торреса в составе каталонцев, многие европейские клубы проявляют к нему интерес. Хави пока рассчитывает на вингера, но заинтересованные клубы готовы действовать, если «Барса» согласится расстаться с ним.
«Атлетико» уже делал запрос по 22-летнему футболисту в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая. «Атлетико» может подписать испанца летом, если «Барселона» перестанет на него рассчитывать и будет готова его отпустить.
К следующему сезону «Атлетико» хочет перестроить атаку. «Рохибланкос» надеются продать Жоау Феликса, а также планируют расстаться с Янником Феррейрой Карраско, Тома Лемаром. Будущее Альваро Мораты в «Атлетико» также под вопросом. Перестройка не коснется лишь Анхеля Корреа и Антуана Гризманна.
Торрес знает, что летом «Барселоне» может потребоваться продажа. Главное препятствие для ухода Феррана – сумма в 55 млн евро, которую «Барса» заплатила за него «Манчестер Сити». Часть от нее уже была амортизирована, поэтому «Барса» может снизить стартовую цену на Торреса до 45 млн евро.
«Барселона» хочет подписать Карраско (пункт о его приоритетном выкупе за 15-20 млн евро был включен в сделку по Депаю). Если это произойдет, «Атлетико» попытается купить Торреса. Отмечается, что клубы АПЛ тоже следят за ситуацией.
В этом сезоне на счету Феррана 5 голов и 1 результативная передача в 23 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
У Феррана есть лишь неплохая скорость, во всём остальном он середняк. Ну и ко всему этому он не использует свой единственный козырь в виде скорости. Короче парнишка полный и***т. Этому Феррану по идее нужно играть чистого вингера и только и делать, что постоянно забегать за спину защитникам, а ему лень это делать. По другому он топом никак не станет.
Я был в акуе ещё, когда Пеп его в Ман Сити по скидке купил. У него же вообще никакого козырного скилла нет, кроме как бегать чуть быстрее, чем некоторые, и то этот и***т даже это не использует в своей игре. 😏