«Атлетико» интересен Ферран – его могут купить, если Карраско уйдет в «Барсу». Стартовая цена вингера – 45 млн евро

«Атлетико» интересен вингер «Барселоны» .

По данным Diario Sport, несмотря на нестабильную игру Торреса в составе каталонцев, многие европейские клубы проявляют к нему интерес. Хави пока рассчитывает на вингера, но заинтересованные клубы готовы действовать, если «Барса» согласится расстаться с ним.

«Атлетико» уже делал запрос по 22-летнему футболисту в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая. «Атлетико» может подписать испанца летом, если «Барселона» перестанет на него рассчитывать и будет готова его отпустить.

К следующему сезону «Атлетико» хочет перестроить атаку. «Рохибланкос» надеются продать , а также планируют расстаться с , . Будущее Альваро Мораты в «Атлетико» также под вопросом. Перестройка не коснется лишь Анхеля Корреа и Антуана Гризманна.

Торрес знает, что летом «Барселоне» может потребоваться продажа. Главное препятствие для ухода Феррана – сумма в 55 млн евро, которую «Барса» заплатила за него «Манчестер Сити». Часть от нее уже была амортизирована, поэтому «Барса» может снизить стартовую цену на Торреса до 45 млн евро.

«Барселона» хочет подписать Карраско (пункт о его приоритетном выкупе за 15-20 млн евро был включен в сделку по Депаю). Если это произойдет, «Атлетико» попытается купить Торреса. Отмечается, что клубы АПЛ тоже следят за ситуацией.

В этом сезоне на счету Феррана 5 голов и 1 результативная передача в 23 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.