«Атлетико» интересен Ферран – его могут купить, если Карраско уйдет в «Барсу». Стартовая цена вингера – 45 млн евро

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Альваро Мората Янник Феррейра Карраско Анхель Корреа Тома Лемар Жоау Феликс Ферран Торрес Футбол

«Атлетико» интересен вингер «Барселоны» Ферран Торрес.

По данным Diario Sport, несмотря на нестабильную игру Торреса в составе каталонцев, многие европейские клубы проявляют к нему интерес. Хави пока рассчитывает на вингера, но заинтересованные клубы готовы действовать, если «Барса» согласится расстаться с ним.

«Атлетико» уже делал запрос по 22-летнему футболисту в ходе переговоров о трансфере Мемфиса Депая. «Атлетико» может подписать испанца летом, если «Барселона» перестанет на него рассчитывать и будет готова его отпустить.

К следующему сезону «Атлетико» хочет перестроить атаку. «Рохибланкос» надеются продать Жоау Феликса, а также планируют расстаться с Янником Феррейрой КарраскоТома Лемаром. Будущее Альваро Мораты в «Атлетико» также под вопросом. Перестройка не коснется лишь Анхеля Корреа и Антуана Гризманна.

Торрес знает, что летом «Барселоне» может потребоваться продажа. Главное препятствие для ухода Феррана – сумма в 55 млн евро, которую «Барса» заплатила за него «Манчестер Сити». Часть от нее уже была амортизирована, поэтому «Барса» может снизить стартовую цену на Торреса до 45 млн евро.

«Барселона» хочет подписать Карраско (пункт о его приоритетном выкупе за 15-20 млн евро был включен в сделку по Депаю). Если это произойдет, «Атлетико» попытается купить Торреса. Отмечается, что клубы АПЛ тоже следят за ситуацией.

В этом сезоне на счету Феррана 5 голов и 1 результативная передача в 23 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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37 комментариев

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Иван Иванов
Ответ Yuriy Chistyakov
Есть версия, что Пеп чуть лучше разбирается в футболе
А должен разбираться намного лучше! Именно поэтому этот Ферран всё время нахождения в Сити протирал шорты на скамейке Этихад Стэдиум. 🤨
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Bob Ganiev
Ответ Эрик Оганезов
я хоть и болельщик Барсы, но кто в здравом уме заплатит за него 40 миллионов, тем более Атлетико.
Атлетико он мог бы подойти. Даже Гризман казался в Барсе деревом. У них другой футбол. Цепкость
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Yuriy Chistyakov
Бедный Депай. Торрес и там его на скамейку посадит
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Yuriy Chistyakov
Ответ Иван Иванов
Ля, как Ферран может стоить столько денег? Он же БЕЗДАРНОСТЬ! Я был в акуе ещё, когда Пеп его в Ман Сити по скидке купил. У него же вообще никакого козырного скилла нет, кроме как бегать чуть быстрее, чем некоторые, и то этот и***т даже это не использует в своей игре. 😏
Есть версия, что Пеп чуть лучше разбирается в футболе
+2
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Владимир Самсонов
Не верю, что Торреса купят за 45 млн. Он на Трансфермаркете стоит 35 и думаю к лету эта сумма снизится. Так как Торрес проиграл конкуренцию и явно не будет много играть.
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Бимбо TV
Это будет чудо если купят его!!!!
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Yuriy Chistyakov
Ответ &_Bishep_&
Кессиэ, Рафинья, теперь Ферран Торрес....это все игроки купленные под Хави. То есть получается полнейший трансферный провал нового тренера ?
Кристенсен, Кунде, Левандовски. 50/50
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Владимир Самсонов
Ответ Итачи Учиха
Продать за 60 и взять Ольмо
60 - это цена для Баварии. Для остальных будет в 2 раза больше.
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Михаэль Буйнов
Ответ Ramal Ali
Ольмо тоже не уровень Барсы
Согласен, Ольмо нет смысла идти на понижение
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Иван Иванов
Ответ rigobersong
Просто все слишком много требуют от игроков, в 22 года Левандовски сидел под Барриосом, а Торрес и в АПЛ поиграть успел, и на больших турнирах забивал, ему нужно всего лишь время. Парень талант, не стал бы его отпускать, еще один полный сезон надо дать себя проявить!
Ригоберка, да не надо ему давать время. Я этого Феррана знаю, как облупленного. Насмотрелся на него в Ман Сити. Потенциал обычно сразу виден. У парня либо какой-то выделяющийся скил должен быть ( гипер-скорость, гипер-контроль мяча, гипер-дрибблинг и т.д.), а если всего этого нет, то должен быть интеллект. Если ни того, ни другого нет, то парниша топом не станет.
У Феррана есть лишь неплохая скорость, во всём остальном он середняк. Ну и ко всему этому он не использует свой единственный козырь в виде скорости. Короче парнишка полный и***т. Этому Феррану по идее нужно играть чистого вингера и только и делать, что постоянно забегать за спину защитникам, а ему лень это делать. По другому он топом никак не станет.
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Иван Иванов
Ответ Анвар Масимов
Умоляю Симеоне. Забериииии
Подожди, Анвар, но ты же радовался, когда его покупали из Ман Сити за 55 лямов?! Типа Гвардиоловская школа, значит заиграет, а как он в ВАЛЕНСИИ играл!
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aleksejsencov7@gmail.com
Вот это удача! Ферран никакой и если есть возможность продать его сейчас ещё и за хорошие деньги это просто прекрасно! + Карраско за 15👍
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Remix
Шагом марш 😁
+4
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Анвар Масимов
Умоляю Симеоне. Забериииии
+2
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&_Bishep_&
Кессиэ, Рафинья, теперь Ферран Торрес....это все игроки купленные под Хави. То есть получается полнейший трансферный провал нового тренера ?
+3
-3
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Иван Иванов
Ля, как Ферран может стоить столько денег? Он же БЕЗДАРНОСТЬ!
Я был в акуе ещё, когда Пеп его в Ман Сити по скидке купил. У него же вообще никакого козырного скилла нет, кроме как бегать чуть быстрее, чем некоторые, и то этот и***т даже это не использует в своей игре. 😏
+2
-1
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Vlad
Пусть уходит нафиг нам нужен футболист который по воробьям бьёт
+1
-1
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rigobersong
Просто все слишком много требуют от игроков, в 22 года Левандовски сидел под Барриосом, а Торрес и в АПЛ поиграть успел, и на больших турнирах забивал, ему нужно всего лишь время. Парень талант, не стал бы его отпускать, еще один полный сезон надо дать себя проявить!
+1
-3
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rigobersong
Не стал бы его отпускать, хороший игрок, очень Барселоне подходит, думаю сможет выйти на новый уровень, тем более партнеры и тренер поддерживают, все у него получится:)
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Ramal Ali
Ответ Итачи Учиха
Продать за 60 и взять Ольмо
Ольмо тоже не уровень Барсы
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Ramal Ali
Я тремя руками за))
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Эрик Оганезов
я хоть и болельщик Барсы, но кто в здравом уме заплатит за него 40 миллионов, тем более Атлетико.
+6
-1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ 2vdhrvmmzf
Поставить феррана на один уровень с Суаресом и Вильей преступление конечно
С ними он не ровня а результат может окажется такой же
0
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SWAGG
Ответ Итачи Учиха
Продать за 60 и взять Ольмо
За 60🤣😂
+6
-2
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Flow market Victor Mercedes
Ответ cektor
Атлетико фарм Барсы ?
Да, взяли Гризманна в аренду на 2года за 100млн + зп платили полностью, можем себе и не такое позволить)
+10
-1
+9
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