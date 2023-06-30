«Коринтианс» подтвердили, что «Зенит» заплатит 9 млн евро за 50% прав на Педро. Бразильский клуб сохранит 30%
«Коринтианс» подтвердили предстоящий трансфер Педро дос Сантоса в «Зенит».
Клуб из Сан-Паулу получит от сине-бело-голубых 9 млн евро за половину прав на 17-летнего хавбека, при этом «Коринтианс» сохранят 30% прав на бразильца, сообщается на официальном сайте клуба.
Также подтверждается, что Педро останется в «Коринтианс» до конца сезона и присоединится к «Зениту» к феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
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