«Коринтианс» подтвердили, что «Зенит» заплатит 9 млн евро за 50% прав на Педро. Бразильский клуб сохранит 30%

«Коринтианс» подтвердили предстоящий трансфер Педро дос Сантоса в «Зенит».

Клуб из Сан-Паулу получит от сине-бело-голубых 9 млн евро за половину прав на 17-летнего хавбека, при этом «Коринтианс» сохранят 30% прав на бразильца, сообщается на официальном сайте клуба.

Также подтверждается, что останется в « » до конца сезона и присоединится к «Зениту» к феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Весь старт «Зенита» из бразильцев? Их уже девять, осталось подписать двух