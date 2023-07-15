Томас Тухель: «Мане провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ожиданий. Ситуация сложная»
Томас Тухель намекнул на то, что у Садьо Мане невысокие шансы на попадание в состав.
«Садьо провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ни ожиданий клуба, ни своих собственных.
Конкуренция на его позиции очень высока. Кингсли Коман крайне важен для нас, Серж Гнабри снова набрал форму и забил важные голы. Следовательно, ситуация оказалась очень сложной для Садьо.
Но мы знаем мнения друг друга. У него есть контракт, и мы будем требовать от него максимума. А дальше – посмотрим, в футболе бывают безумные вещи», – сказал главный тренер «Баварии».
Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» в 2022 году и за 25 матчей в Бундеслиге забил 7 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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