Томас Тухель: «Мане провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ожиданий. Ситуация сложная»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Садьо Мане Серж Гнабри Кингсли Коман Футбол

Томас Тухель намекнул на то, что у Садьо Мане невысокие шансы на попадание в состав.

«Садьо провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ни ожиданий клуба, ни своих собственных.

Конкуренция на его позиции очень высока. Кингсли Коман крайне важен для нас, Серж Гнабри снова набрал форму и забил важные голы. Следовательно,  ситуация оказалась очень сложной для Садьо.

Но мы знаем мнения друг друга. У него есть контракт, и мы будем требовать от него максимума. А дальше – посмотрим, в футболе бывают безумные вещи», – сказал главный тренер «Баварии».

Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» в 2022 году и за 25 матчей в Бундеслиге забил 7 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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Александр Нижников
а Тухель прям превзошёл ожидания
+58
-2
+56
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TiGra
Ответ & Co1366
Зачем ушёл Мане из Ливерпуля?
Мане пошел за лаве
+12
-1
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Руслан Руслан
Мане надо в реал он там точно заиграет
+5
-3
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Пирс Морган
Ответ Александр Нижников
а Тухель прям превзошёл ожидания
Отрицательные ожидания
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Abduhalim Abdulloev
А вот Тухель очень удачно провёл сезон
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& Co1366
Зачем ушёл Мане из Ливерпуля?
+1
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Пирс Морган
Тухель: "В футболе бывают безумные вещи, Бавария нам в этом году это и продемонстрировала"
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Перстень Уэстбрука
Мане нужно в голден стейт, там любят когда бьют одноклубников
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Overkiller
Салахамиджич у вас там чумовой сезон провёл...
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Биллибоб
Ну держись теперь, завтра на тренировке прилетит в репу
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Юрий Балышев
После таких разговоров,я бы на его месте , показал Тухелю средний палец и присмотрел бы место у Арабов.
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Юрий Балышев
Мане не заслужил,что бы про него такие байки ходили.
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corazón blanco
Ответ Александр Нижников
а Тухель прям превзошёл ожидания
Превзошел - придти и за неделю вылететь из Кубка и Лиги Чемпионов - дорогого стоит, да и почти сделал все для бывшего клуба, но Дортмунд в своих лучших традициях не воспользовался таким барским подарком.
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Unknown Forusha
Ответ Руслан Руслан
Мане надо в реал он там точно заиграет
За место кого? Винисиуса? Родриго?
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Abduhalim Abdulloev
Ответ Человек1991
Да нормально он провёл 35 игр 12 голов 6 голевых , на своём среднем уровне , в Ливерпуле у него примерно такая же стата была.
Верно
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