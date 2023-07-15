Томас Тухель намекнул на то, что у Садьо Мане невысокие шансы на попадание в состав.

« провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ни ожиданий клуба, ни своих собственных.

Конкуренция на его позиции очень высока. крайне важен для нас, снова набрал форму и забил важные голы. Следовательно, ситуация оказалась очень сложной для Садьо.

Но мы знаем мнения друг друга. У него есть контракт, и мы будем требовать от него максимума. А дальше – посмотрим, в футболе бывают безумные вещи», – сказал главный тренер «Баварии».

Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» в 2022 году и за 25 матчей в Бундеслиге забил 7 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.