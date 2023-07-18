«Спасибо Шойгу, Лаврову, Грызлову – они меня поддержали». Аджоев о Народной футбольной лиге для тех, кто старше 45 лет

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Борис Грызлов любительский футбол Сергей Лавров Сергей Шойгу Гурам Аджоев Политика Матч ТВ Народная футбольная лига Футбол

Гурам Аджоев после ухода из «Арсенала» сосредоточится на Народной футбольной лиге.

– В ближайшее время совершенно точно буду заниматься Народной футбольной лигой, где являюсь президентом и основателем.

Сейчас можно уверенно говорить, что это состоявшийся проект. Он запущен, растет и развивается. Есть предпосылки для того, чтобы лига сделала большой шаг вперед, стала еще лучше.

– Сколько лет уже существует Народная футбольная лига?

– В этом году чемпионат НФЛ прошел в седьмой раз. На финальную часть в Москву приехали 15 команд из разных регионов России.

Я получаю удовольствие, когда вижу, с каким рвением и желанием играют в футбол люди старше 45 лет. В свое время многим не повезло поиграть на высоком уровне, но теперь они реализуют свои детские мечты в нашем турнире, где их с трибун поддерживают дети, внуки, жены и друзья. Накал в каждой игре просто сумасшедший! Все хотят выиграть, никто никому не хочет уступать.

Победителем в прошедшем сезоне стала команда «Диалог». Сейчас идет подготовка к следующему чемпионату. Благодарен судьбе за возможность руководить таким интересным и нужным обществу футбольным проектом.

Спасибо моим старшим товарищам Сергею Кужугетовичу Шойгу, Сергею Викторовичу Лаврову и Борису Вячеславовичу Грызлову – они меня поддержали в создании Народной футбольной лиги.

– Что ждет лигу в будущем? Как отнесетесь к тому, если захочет заявиться команда из шоу-бизнеса или из бывших футболистов?

– Уверен, что лига будет развиваться, но бывшим футболистам у нас выступать нельзя. Играют только любители, то есть те, кто никогда не имел контрактов с профессиональными футбольными клубами.

Что касается представителей шоу-бизнеса, то ради бога, пусть заявляются, это только поднимет интерес к турниру. Главное, чтобы они были старше 45 лет. Все же регламент нужно соблюдать, – сказал экс-президент «Арсенала».

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30 комментариев

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Tiestorzn17
Благодаря Шойгу у нас нехилая часть населения до возраста этой лиги не доживет просто.
+80
-3
+77
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Жан Поль Бельманда
Шойгууу ГДЕ мячи????
+28
0
+28
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Roman Araslanov
«И храни их святой Николай Чудотворец»- добавил Аджоев
+26
-1
+25
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Назар Игорь
Никакие "Спасибо" без упоминания ВВП не принимаются.
+23
-1
+22
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Tiestorzn17
Ответ Антимосковский
нехилая это 0,001%?
Если верить телевизору конечно 0, а если включать иногда мозг - сильно больше, в разы.
+11
0
+11
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Ivan Balashov
Ответ Антимосковский
нехилая это 0,001%?
Вы из тех, кто прошлой осенью проводил видеоаналогии с картошкой фри и мармеладками?
+10
0
+10
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Руслан Платонов
а лига за 70 скоро будет, туда почти все руководство страны подойдет
+9
0
+9
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Ответ Антимосковский
нехилая это 0,001%?
Ты уже с учётом вновь прибывших мигрантов население считаешь?
+7
0
+7
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Ответ Руслан Платонов
а лига за 70 скоро будет, туда почти все руководство страны подойдет
Лафетная лига.

Я вот по возрасту немного не застал пятилетку пышных похорон, но боюсь представить пышность проводов "Царя". Императорам и королям и не приснилось бы, разве что фараонам.
+6
0
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Бог знает, может и сынка пристрою

Продолжил Аджоев
+7
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Marcus-light
Грызлов. Боже ж мой, живой еще
+6
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igls54
А вот Газзаев со своим объединенным чемпионатом России и Украины не у дел остался
+6
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Олег Мохов
народный бункерный футболист будет по 10 голов за матч в этой лиге забивать
+4
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ЦСКА1960
Лига за 45, увеличение предельного возраста нахождения на госслужбе... Геронтократия.
+3
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Руслан Платонов
Ответ Всеволод Бобров
хорошо в самой демократичной стране такого нет и там одни молодые у руля)
вы щас вообще о чём и о ком?
+2
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Ебздрогыч
Непотопляемый! Хотя, с такими-то друзьями...
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.ru
ну хоть так... от Народной футбольной лиги для тех кто старше 65 лет им благодарности точно не дождаться
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Осоавиахим
Ответ Назар Игорь
Никакие "Спасибо" без упоминания ВВП не принимаются.
Прошла зима, настало лето, спасибо ВВП за это.
+1
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Ivan Balashov
Ответ Marcus-light
Грызлов. Боже ж мой, живой еще
Живой. Он в Беларуси послом работает (или работал раньше), на прошлогодних российско-украинских переговорах мелькал.
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Руслан Платонов
Ответ Всеволод Бобров
не делай из себя дурака, ты прекрасно все понял
ну если ты такой умный, то поясни
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Всеволод Бобров
Ответ Руслан Платонов
ну если ты такой умный, то поясни
про юса и бидона
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Всеволод Бобров
Ответ Руслан Платонов
вы щас вообще о чём и о ком?
не делай из себя дурака, ты прекрасно все понял
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leon01
Был в прошлом году проездом в Гааге, уютный городишко…. Что хотел сказать, а не помню уже (
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Оффтоп, но спрошу здесь. Народ, кто в курсе, Наталушко ещё играет?
Год назад читал, что пылит ещё по любителям. Видимо, не в этой лиге, хотя я про неё впервые слышу
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