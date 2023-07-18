«Спасибо Шойгу, Лаврову, Грызлову – они меня поддержали». Аджоев о Народной футбольной лиге для тех, кто старше 45 лет

Гурам Аджоев после ухода из «Арсенала» сосредоточится на Народной футбольной лиге.

– В ближайшее время совершенно точно буду заниматься Народной футбольной лигой, где являюсь президентом и основателем.

Сейчас можно уверенно говорить, что это состоявшийся проект. Он запущен, растет и развивается. Есть предпосылки для того, чтобы лига сделала большой шаг вперед, стала еще лучше.

– Сколько лет уже существует Народная футбольная лига?

– В этом году чемпионат НФЛ прошел в седьмой раз. На финальную часть в Москву приехали 15 команд из разных регионов России.

Я получаю удовольствие, когда вижу, с каким рвением и желанием играют в футбол люди старше 45 лет. В свое время многим не повезло поиграть на высоком уровне, но теперь они реализуют свои детские мечты в нашем турнире, где их с трибун поддерживают дети, внуки, жены и друзья. Накал в каждой игре просто сумасшедший! Все хотят выиграть, никто никому не хочет уступать.

Победителем в прошедшем сезоне стала команда «Диалог». Сейчас идет подготовка к следующему чемпионату. Благодарен судьбе за возможность руководить таким интересным и нужным обществу футбольным проектом.

Спасибо моим старшим товарищам Сергею Кужугетовичу Шойгу, Сергею Викторовичу Лаврову и Борису Вячеславовичу Грызлову – они меня поддержали в создании Народной футбольной лиги.

– Что ждет лигу в будущем? Как отнесетесь к тому, если захочет заявиться команда из шоу-бизнеса или из бывших футболистов?

– Уверен, что лига будет развиваться, но бывшим футболистам у нас выступать нельзя. Играют только любители, то есть те, кто никогда не имел контрактов с профессиональными футбольными клубами.

Что касается представителей шоу-бизнеса, то ради бога, пусть заявляются, это только поднимет интерес к турниру. Главное, чтобы они были старше 45 лет. Все же регламент нужно соблюдать, – сказал экс-президент « ».