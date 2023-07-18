Аджоев ушел из «Арсенала»: «Здесь не было академии, а теперь – 300 детей и 25 тренеров, своего автобуса, а сейчас – три. В Туле ничего не строили к ЧМ-2018, мы все делали за счет бюджета клуба»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула ЧМ-2018 FIFA детский футбол Гурам Аджоев Матч ТВ деньги Футбол

Гурам Аджоев подвел итоги президентства в тульском «Арсенале» .

Аджоев, занимавший пост президента «Арсенала» с 2016 года, объявил об уходе с должности.

– Когда вы приходили в Тулу в качестве руководителя клуба в 2016 году, речь шла не только о первой команде «Арсенала», но и в целом о развитии футбола в регионе. Так?

– Да, это верно. Именно этим мы и занимались. Согласен с тем, что первая команда – это витрина, но есть еще много чего, что не всегда видно болельщикам. Когда мы в первый раз приехали с генеральным директором в Тулу, то выйдя на поле, он сказал: «Гурам Захарович, как мы будем здесь работать?» Многое было в плачевном состоянии, а чего-то не было совсем.

Например, когда мы пришли в «Арсенал», здесь не было детской академии. Ни в каком виде, то есть ее не существовало в принципе. А теперь она есть и успешно работает. В ней занимаются 300 детей, с которыми работают 25 тренеров.

На территории стадиона появились два новых поля с подогревом, трибунами и искусственным освещением. Перестелили поле на основной арене. Оно там, кстати, полностью натуральное, что сейчас редкость в России.

На тот момент, когда мы пришли в Тулу, у клуба не было собственного автобуса – его арендовали у туристического агентства. А теперь у «Арсенала» три комфортабельных автобуса, которыми пользуется не только первая команда.

Произошли большие изменения на учебно-тренировочной базе. Как вы знаете, некоторые тренеры приходили к нам по два раза – Миодраг Божович, Олег Кононов. Не сговариваясь, абсолютно все отмечали разительные перемены к лучшему на базе. Они искренне удивлялись тому, как там все преобразилось и похорошело. Это факты.

При этом в Туле ничего не строили к чемпионату мира-2018. Все это мы делали за счет бюджета клуба, потому что понимали, насколько важно вкладываться в развитие инфраструктуры.

И возможно, самое главное состоит в том, что все эти улучшения останутся в Туле на долгие годы независимо от того, кто будет руководителем клуба, кто станет главным тренером, какие игроки будут здесь выступать и какие места будет занимать «Арсенал» в турнирной таблице, – сказал Аджоев.

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16 комментариев

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Assasin2
В Туле праздник?
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noti22
Дюмин создавал на дотационные деньги, но Гурам выдает это своим достижением
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Mohnatiy
Похоже, половина города вокруг тульского Кремля хороводы водит на радостях 😁
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Игорь Новиков
Золотой вы человек, Гурам Захарович))
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Геодез
Бюджет клуба. 🤣🤣🤣🤣🤣
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Soames Forsyte
Как всё перевернул с ног на голову. Ростех ушел и нет бюджета пилить
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Мансур Абдрахимов
Типичный приспособленец
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Ебздрогыч
И главное, все сам, вот этими руками - сказал Аджоев и смахнул скупую мужскую слезу
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Ебздрогыч
А какой центнерофорвард играл за нас все эти годы - сказал Аджоев и потрепал сынишку
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Александр Кунин
Ответ Mohnatiy
Похоже, половина города вокруг тульского Кремля хороводы водит на радостях 😁
3/4 города
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savik-A.M.
поясните , а почему в Туле что должны были строить к ЧМ 2018 ?
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Андрей Кутепов
Вот и ответ на вопрос есть ли деньги в Арсенале, " пилить нечего и ушёл вслед за сынком.Праздник праздником среди фанатов, но что с Арсеналом будет? (((
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Caerly
Угу, конечно же, всё это - заслуга Гурамчика, а не Дюмина
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Mixos Demid
Туляки, следите, чтобы Гурам автобусы напоследок не упер. Неспроста он про них вспомнил!!!
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goodok
Туляки, все на Ликерку-лофт! праздновать!
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Игорь Деньгин
когда мы пришли, в Туле не было даже суперлегенды аджоева джуниора
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