Аджоев ушел из «Арсенала»: «Здесь не было академии, а теперь – 300 детей и 25 тренеров, своего автобуса, а сейчас – три. В Туле ничего не строили к ЧМ-2018, мы все делали за счет бюджета клуба»

Гурам Аджоев подвел итоги президентства в тульском «Арсенале» .

Аджоев, занимавший пост президента «Арсенала» с 2016 года, объявил об уходе с должности.

– Когда вы приходили в в качестве руководителя клуба в 2016 году, речь шла не только о первой команде «Арсенала», но и в целом о развитии футбола в регионе. Так?

– Да, это верно. Именно этим мы и занимались. Согласен с тем, что первая команда – это витрина, но есть еще много чего, что не всегда видно болельщикам. Когда мы в первый раз приехали с генеральным директором в Тулу, то выйдя на поле, он сказал: «Гурам Захарович, как мы будем здесь работать?» Многое было в плачевном состоянии, а чего-то не было совсем.

Например, когда мы пришли в «Арсенал», здесь не было детской академии. Ни в каком виде, то есть ее не существовало в принципе. А теперь она есть и успешно работает. В ней занимаются 300 детей, с которыми работают 25 тренеров.

На территории стадиона появились два новых поля с подогревом, трибунами и искусственным освещением. Перестелили поле на основной арене. Оно там, кстати, полностью натуральное, что сейчас редкость в России.

На тот момент, когда мы пришли в Тулу, у клуба не было собственного автобуса – его арендовали у туристического агентства. А теперь у «Арсенала» три комфортабельных автобуса, которыми пользуется не только первая команда.

Произошли большие изменения на учебно-тренировочной базе. Как вы знаете, некоторые тренеры приходили к нам по два раза – Миодраг Божович, Олег Кононов. Не сговариваясь, абсолютно все отмечали разительные перемены к лучшему на базе. Они искренне удивлялись тому, как там все преобразилось и похорошело. Это факты.

При этом в Туле ничего не строили к чемпионату мира-2018. Все это мы делали за счет бюджета клуба, потому что понимали, насколько важно вкладываться в развитие инфраструктуры.

И возможно, самое главное состоит в том, что все эти улучшения останутся в Туле на долгие годы независимо от того, кто будет руководителем клуба, кто станет главным тренером, какие игроки будут здесь выступать и какие места будет занимать «Арсенал» в турнирной таблице, – сказал .