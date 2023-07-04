Деспотович о долгах «Арсенала»: «Представьте, Роналду скажут: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает»

Джордже Деспотович заявил, что тульский «Арсенал» не рассчитался с ним по зарплате.

– О том, что « » не потянуть вашу зарплату, прямо говорил .

– Возможно, так и есть: передо мной еще остались долги. Надеюсь, в скором времени проблема решится.

– Я так понимаю, должны в клубе были не только вам?

– Да, но, как я слышал, недавно ребятам дали по две–три зарплаты. Мне же еще ничего не выплатили. Почему-то задерживают зарплату дольше, чем другим. На днях мне сказали, что все выплатят.

– Ситуация с долгами сильно угнетала?

– Конечно. Всем нужны деньги, а у кого-то дети. Когда футболисты из одной раздевалки берут друг у друга деньги в долг, это негативно сказывается на команде. Стараемся, работаем, но если не получаешь за свою работу деньги, это влияет на всех.

Важный момент: нет гарантий, что принесешь результат, если просто получаешь деньги. В некоторых топ-клубах футболисты получают по 15 миллионов в год и не дают результат, но им все равно все выплачивают вовремя. И только у нас, если нет результата, могут перестать платить.

Представьте, сейчас говорят: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает.

– Вы сами давали в долг или брали?

– Давал, но не хотел бы, чтобы об этом говорили. Неудобно перед пацанами, – сказал форвард, покинувший тульский «Арсенал».