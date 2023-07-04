Деспотович о долгах «Арсенала»: «Представьте, Роналду скажут: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает»
Джордже Деспотович заявил, что тульский «Арсенал» не рассчитался с ним по зарплате.
– О том, что «Арсеналу» не потянуть вашу зарплату, прямо говорил Гурам Аджоев.
– Возможно, так и есть: передо мной еще остались долги. Надеюсь, в скором времени проблема решится.
– Я так понимаю, должны в клубе были не только вам?
– Да, но, как я слышал, недавно ребятам дали по две–три зарплаты. Мне же еще ничего не выплатили. Почему-то задерживают зарплату дольше, чем другим. На днях мне сказали, что все выплатят.
– Ситуация с долгами сильно угнетала?
– Конечно. Всем нужны деньги, а у кого-то дети. Когда футболисты из одной раздевалки берут друг у друга деньги в долг, это негативно сказывается на команде. Стараемся, работаем, но если не получаешь за свою работу деньги, это влияет на всех.
Важный момент: нет гарантий, что принесешь результат, если просто получаешь деньги. В некоторых топ-клубах футболисты получают по 15 миллионов в год и не дают результат, но им все равно все выплачивают вовремя. И только у нас, если нет результата, могут перестать платить.
Представьте, сейчас Роналду говорят: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает.
– Вы сами давали в долг или брали?
– Давал, но не хотел бы, чтобы об этом говорили. Неудобно перед пацанами, – сказал форвард, покинувший тульский «Арсенал».
Например возьмем менеджера по продажам. Ему платят зарплату за то что он ходит на работу, делает определенную работу, держит себя в опрятном состояние, поддерживаю отношения с коллегами и начальством и т.д. Но если он продаст несколько тон песка Египтянам, то ему заплатят бонусы которые прописаны в договоре.
Голы для футболистов это не основная часть работы. Основная часть это тренировки, выход на поле, выполнение установок тренера и т.д.
А то в твоей вымышленной вселенной Маскерано должен был без зарплаты быть большую часть карьеры?
Как дети...
Футбол только приобрел бы от этого. Стал бы более справедливым. Игроки низкого уровня сами покидали бы клубы ничего не зарабатывая. Остальные бились бы аки бойцы за свой доход!
Жаль сейчас не так.
Здесь мерилом работы считают усталость (с)
Ты предлагаешь в спорте платить только победителю? Может вообще только чемпионам? Ну и нахрен людям убивать свою жизнь, своё здоровье, если с большой вероятностью они ничего не заработают.
Вся твоя мечта легко исполняется. Просто клуб подписывает со всеми контракты на 1 сезон и все. То что на продажах этот клуб никогда ничего не заработает, ну да. То что скорее всего клуб будет терять всех своих лидеров каждый сезон, ну да. Но тебя же зарплата футболистов волнует.
Топ футболисты получают много потому что они штучный товар, если ты будешь топ специалистом в любой сфере, то для найма тебя пропишут нихреновый контракт и так в любой сфере, а не только в футболе.
Я работаю с топ специалистами в авиации и их готовы в попку целовать только за их существование. Да даже меня не самого крутого специалиста начальство, да даже правительство защищает и полностью оберегает, потому что такого воспитать дорого, а воспитать спецов уровня моего начальства практически нереально. А в футболе конкуренция еще гораздо выше.
Я тоже иронизирую иногла над Роном, ното из-за его дурацкого поведения.
На поле ое всегда прелставлял опасности ля любогл соперника.
А Деспртович никоо по этим меркам.