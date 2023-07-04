Деспотович о долгах «Арсенала»: «Представьте, Роналду скажут: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Джордже Деспотович Гурам Аджоев деньги Футбол

Джордже Деспотович заявил, что тульский «Арсенал» не рассчитался с ним по зарплате.

– О том, что «Арсеналу» не потянуть вашу зарплату, прямо говорил Гурам Аджоев.

– Возможно, так и есть: передо мной еще остались долги. Надеюсь, в скором времени проблема решится.

– Я так понимаю, должны в клубе были не только вам?

– Да, но, как я слышал, недавно ребятам дали по две–три зарплаты. Мне же еще ничего не выплатили. Почему-то задерживают зарплату дольше, чем другим. На днях мне сказали, что все выплатят.

– Ситуация с долгами сильно угнетала?

– Конечно. Всем нужны деньги, а у кого-то дети. Когда футболисты из одной раздевалки берут друг у друга деньги в долг, это негативно сказывается на команде. Стараемся, работаем, но если не получаешь за свою работу деньги, это влияет на всех.

Важный момент: нет гарантий, что принесешь результат, если просто получаешь деньги. В некоторых топ-клубах футболисты получают по 15 миллионов в год и не дают результат, но им все равно все выплачивают вовремя. И только у нас, если нет результата, могут перестать платить.

Представьте, сейчас Роналду говорят: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает.

– Вы сами давали в долг или брали?

– Давал, но не хотел бы, чтобы об этом говорили. Неудобно перед пацанами, – сказал форвард, покинувший тульский «Арсенал».

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31 комментарий

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Miron_8383
Нападающий, забивший два гола за два года, говорит о том, что платить зп за голы несправедливо, иронично)
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ApXuMaHqPuT
Ответ Miron_8383
Нападающий, забивший два гола за два года, говорит о том, что платить зп за голы несправедливо, иронично)
Топовый нап, стабильно кладёт по голу в год - вам мало что ли?😎
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SidSide
Зато так работает вся остальная жизнь.
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Тухель
Ответ SidSide
Зато так работает вся остальная жизнь.
На работу ни разу не ходил?
Например возьмем менеджера по продажам. Ему платят зарплату за то что он ходит на работу, делает определенную работу, держит себя в опрятном состояние, поддерживаю отношения с коллегами и начальством и т.д. Но если он продаст несколько тон песка Египтянам, то ему заплатят бонусы которые прописаны в договоре.
Голы для футболистов это не основная часть работы. Основная часть это тренировки, выход на поле, выполнение установок тренера и т.д.
А то в твоей вымышленной вселенной Маскерано должен был без зарплаты быть большую часть карьеры?
+11
-3
+8
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Do Cent
А вот если бы так было,думаю что многие футболисты заиграли бы лучше. Дал результат-получи,не дал-не получи.
+10
-4
+6
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Клирик
Это какие траты надо иметь, чтобы при их зарплате ещё и в долг брать?)))
Как дети...
+6
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<~Inter~>
Ответ SidSide
Зато так работает вся остальная жизнь.
Так в жизни тоже платят за каждодневный процесс
+5
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Честный контроль
«Представьте, Роналду скажут: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает»

Футбол только приобрел бы от этого. Стал бы более справедливым. Игроки низкого уровня сами покидали бы клубы ничего не зарабатывая. Остальные бились бы аки бойцы за свой доход!
Жаль сейчас не так.
+9
-6
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<~Inter~>
Ответ Собиратель хаоса
Не совсем корректное сравнение. В нормальной организации наемному работнику платят за выполненную работу, а не за то, что он на нее ходит. Конкретно менеджеру по продажам платят за продажи. Если он ничего не продает, то его увольняют. В футболе все не так - там контрактная система, и корень проблемы в ней, а в не в сфере деятельности, будь то продажи или футбол. Это как если бы менеджер по продажам за 5 лет ничего не продал, а ты не можешь его уволить, потому что подписал на 5 лет контракт, что будешь платить ему зарплату. Т.е. фактически платишь ему за то, что тот "ходит на работу". И сломать эту систему крайне сложно, тут нужно административное решение на уровне ФИФА/УЕФА, иначе первый, кто сменит контрактную систему на обычный найм, проиграет конкурентам. Никто не захочет быть паровозом. Вот и тянут уже много лет лямку за всяких чипсоедов, тусовщиков и клиентов барбершопов. А те еще больше нагибают клубы с агентами. Не самое здоровое состояние.
Это глупость полная. У нападающего может быть 20-30 матчей в году и вы хотите, чтобы его зарплата зависела от такой маленькой выборки? Продажник же за год работает более 200 дней и шансов выполнить какую-то месячную норму в разы легче
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Собиратель хаоса
Ответ <~Inter~>
Это же бред полный. Может и врачам не платить если их пациенты умирают, а зарплату учителей привязать к количеству красных дипломов
А почему нет, кстати? Почему учитель, который вкладывает в учеников душу и каждый год выпускает олимпиадников, должен получать наравне с теми, кто "ходит на работу"? Давайте честно, не все учителя одинаково хороши. Как и врачи, как и специалисты любой другой профессии. В любой работе важен результат, а не то, сколько сил на нее безрезультатно потрачено.
Здесь мерилом работы считают усталость (с)
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<~Inter~>
Ответ Честный контроль
«Представьте, Роналду скажут: забиваешь – получаешь свои 200 миллионов, не забиваешь – ничего не даем. Так футбол не работает» Футбол только приобрел бы от этого. Стал бы более справедливым. Игроки низкого уровня сами покидали бы клубы ничего не зарабатывая. Остальные бились бы аки бойцы за свой доход! Жаль сейчас не так.
Это же бред полный. Может и врачам не платить если их пациенты умирают, а зарплату учителей привязать к количеству красных дипломов
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<~Inter~>
Ответ Собиратель хаоса
Не поняли. Я не писал про измерение эффективности, это вообще отдельный вопрос. Я написал, что пример с продажами некорректный, и проблема всяких Деспотовичей в контрактной системе. Если делать все грамотно, то нужно чтобы любого чипсоеда, который после получения жирного контракта забил на футбол, можно было выгнать за разумную неустойку. А сейчас получается, что Бэйл играет в гольф, Азар ест гамбургеры, Неймар лечится больше чем играет и далее по списку, а клубы продолжают платить им гигантские зарплаты. К чему это стимулирует футболистов? Сейчас практически в каждом топ-клубе найдутся пассажиры, которым платят зарплату только потому, что контракт, и проще платить несколько лет зарплату, чем разом гигантскую неустойку. Одна Барселона уже какой год пытается избавиться от балласта.
Это просто плохой менеджмент и не более того
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Питер Пэн
Ответ Клирик
Это какие траты надо иметь, чтобы при их зарплате ещё и в долг брать?))) Как дети...
Обычный тупой ногомячист, который считает, что деньги растут на деревьях и приходят по мановению волшебной палочки
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Айрат Ситдиков
Какой же он тупой) понятно, почему он никому не нравится из тех, с кем он работал. Когда заливал еще можно было терпеть, но сейчас просто чсв пассажир
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Тухель
Ответ Do Cent
А вот если бы так было,думаю что многие футболисты заиграли бы лучше. Дал результат-получи,не дал-не получи.
На Спортсе люди конкретно отупели? Ладно один фигню сказал, но уже 10 поддержали.
Ты предлагаешь в спорте платить только победителю? Может вообще только чемпионам? Ну и нахрен людям убивать свою жизнь, своё здоровье, если с большой вероятностью они ничего не заработают.
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Тухель
Ответ Собиратель хаоса
Не совсем корректное сравнение. В нормальной организации наемному работнику платят за выполненную работу, а не за то, что он на нее ходит. Конкретно менеджеру по продажам платят за продажи. Если он ничего не продает, то его увольняют. В футболе все не так - там контрактная система, и корень проблемы в ней, а в не в сфере деятельности, будь то продажи или футбол. Это как если бы менеджер по продажам за 5 лет ничего не продал, а ты не можешь его уволить, потому что подписал на 5 лет контракт, что будешь платить ему зарплату. Т.е. фактически платишь ему за то, что тот "ходит на работу". И сломать эту систему крайне сложно, тут нужно административное решение на уровне ФИФА/УЕФА, иначе первый, кто сменит контрактную систему на обычный найм, проиграет конкурентам. Никто не захочет быть паровозом. Вот и тянут уже много лет лямку за всяких чипсоедов, тусовщиков и клиентов барбершопов. А те еще больше нагибают клубы с агентами. Не самое здоровое состояние.
Ты походу вообще не осознаешь причину по которой УЕФА ничего менять не будет. Ты говоришь о топ футболистах и чтобы топ был в твоем клубе и не свалил через годик и прописывается контракты.
Вся твоя мечта легко исполняется. Просто клуб подписывает со всеми контракты на 1 сезон и все. То что на продажах этот клуб никогда ничего не заработает, ну да. То что скорее всего клуб будет терять всех своих лидеров каждый сезон, ну да. Но тебя же зарплата футболистов волнует.
Топ футболисты получают много потому что они штучный товар, если ты будешь топ специалистом в любой сфере, то для найма тебя пропишут нихреновый контракт и так в любой сфере, а не только в футболе.
Я работаю с топ специалистами в авиации и их готовы в попку целовать только за их существование. Да даже меня не самого крутого специалиста начальство, да даже правительство защищает и полностью оберегает, потому что такого воспитать дорого, а воспитать спецов уровня моего начальства практически нереально. А в футболе конкуренция еще гораздо выше.
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kaimussen
Ответ Собиратель хаоса
Не совсем корректное сравнение. В нормальной организации наемному работнику платят за выполненную работу, а не за то, что он на нее ходит. Конкретно менеджеру по продажам платят за продажи. Если он ничего не продает, то его увольняют. В футболе все не так - там контрактная система, и корень проблемы в ней, а в не в сфере деятельности, будь то продажи или футбол. Это как если бы менеджер по продажам за 5 лет ничего не продал, а ты не можешь его уволить, потому что подписал на 5 лет контракт, что будешь платить ему зарплату. Т.е. фактически платишь ему за то, что тот "ходит на работу". И сломать эту систему крайне сложно, тут нужно административное решение на уровне ФИФА/УЕФА, иначе первый, кто сменит контрактную систему на обычный найм, проиграет конкурентам. Никто не захочет быть паровозом. Вот и тянут уже много лет лямку за всяких чипсоедов, тусовщиков и клиентов барбершопов. А те еще больше нагибают клубы с агентами. Не самое здоровое состояние.
Лет 20 назад мне начальник техотдела сказал, что зарплату мне платят за то, что я на работе с 9 до 18 нахожусь. Ему не понравилось то, что я приходил на работу к 11 и уходил в 15, выполняя дневную норму)
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Собиратель хаоса
Ответ Тухель
На работу ни разу не ходил? Например возьмем менеджера по продажам. Ему платят зарплату за то что он ходит на работу, делает определенную работу, держит себя в опрятном состояние, поддерживаю отношения с коллегами и начальством и т.д. Но если он продаст несколько тон песка Египтянам, то ему заплатят бонусы которые прописаны в договоре. Голы для футболистов это не основная часть работы. Основная часть это тренировки, выход на поле, выполнение установок тренера и т.д. А то в твоей вымышленной вселенной Маскерано должен был без зарплаты быть большую часть карьеры?
Не совсем корректное сравнение. В нормальной организации наемному работнику платят за выполненную работу, а не за то, что он на нее ходит. Конкретно менеджеру по продажам платят за продажи. Если он ничего не продает, то его увольняют. В футболе все не так - там контрактная система, и корень проблемы в ней, а в не в сфере деятельности, будь то продажи или футбол. Это как если бы менеджер по продажам за 5 лет ничего не продал, а ты не можешь его уволить, потому что подписал на 5 лет контракт, что будешь платить ему зарплату. Т.е. фактически платишь ему за то, что тот "ходит на работу". И сломать эту систему крайне сложно, тут нужно административное решение на уровне ФИФА/УЕФА, иначе первый, кто сменит контрактную систему на обычный найм, проиграет конкурентам. Никто не захочет быть паровозом. Вот и тянут уже много лет лямку за всяких чипсоедов, тусовщиков и клиентов барбершопов. А те еще больше нагибают клубы с агентами. Не самое здоровое состояние.
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Виталий Голицын
Ответ Айрат Ситдиков
Какой же он тупой) понятно, почему он никому не нравится из тех, с кем он работал. Когда заливал еще можно было терпеть, но сейчас просто чсв пассажир
Все кто бросил заливать становятся чудаками.
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А.Э.РАСИМ
Во-первых, Роналду забивал, и аыполнял свою работу.
Я тоже иронизирую иногла над Роном, ното из-за его дурацкого поведения.
На поле ое всегда прелставлял опасности ля любогл соперника.

А Деспртович никоо по этим меркам.
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Северный болельщик
Деспот хороший клиент для спортс ру
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Бомбардир Ковтун
Я, конечно, догадывался, что Деспот мерзкий персонаж, но не настолько. Сербы-братушки у нас самые лучшие, чивоуштам
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Алексей Иванов
Этот чудак в Арсенале за 2 года ничего не забил,даже в пердиве не одного гола,а заработал небось миллионов 200
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Alar
Платить за результат - какая несправедливость)
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Spartakus1984
А не забиваешь,получаешь 200 млн.Так должно разве работать?
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