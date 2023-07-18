«В 90-е людям коктейли Молотова в окна бросали, нападали в парадных. А тут какие-то фрики пишут – да и хрен с ним». Экс-арбитр Лапочкин о хейте в интернете
Сергей Лапочкин рассказал, как относится к негативным комментариям в интернете.
– Когда ты впервые столкнулся с жестким хейтом и подумал: «###, че-то я не туда пошел»?
– У меня долго была открытая страница во «ВКонтакте». Отсудил я игру «Кубань» – ЦСКА (1:3). Я там то ли удалил, то ли что-то против ЦСКА – Акинфеев был недоволен. Зашел на страницу после игры – у меня 2,5 тысячи сообщений на стене, сколько-то в директе.
Там нельзя было удалить все сразу. Я ######## [устал] за неделю – Дзюбой себя почувствовал, варежки купил, чтобы стереть все эти сообщения одно за другим. Тогда я закрыл свою страницу, оставил для друзей. Ну я варежки стер, ###, чтобы все это удалить.
– А какое у тебя отношение к хейту судей в интернете?
– Я рос в судейской футбольной семье. В 90-е было тяжело – были случаи, когда людям коктейли Молотова в окна бросали, нападали во дворах, в парадных. Все было.
Мне кажется, это тяжелее, чем хейт в интернете. Какие-то фрики пишут – да и хрен с ним, можно пережить. Физического насилия в моей практике не было.
– А прямые угрозы?
– Прямые угрозы – каждую игру (смеется). Я тоже, наверное, угрожал кому-то. Безусловно, с этим сталкиваются все. Но это как белый шум – сказал и сказал. Если бы люди говорили и делали – это другая история. А так, все говорят, и никто не делает, – сказал бывший арбитр.
И все бегали абсолютно голые
Электричества не было нигде
Только драки за джинсы с Кока-Колою🤣