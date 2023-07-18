«В 90-е людям коктейли Молотова в окна бросали, нападали в парадных. А тут какие-то фрики пишут – да и хрен с ним». Экс-арбитр Лапочкин о хейте в интернете

Теги ЦСКА Артем Дзюба Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи болельщики Сергей Лапочкин соцсети Кубань брань контент Футбол

Сергей Лапочкин рассказал, как относится к негативным комментариям в интернете.

– Когда ты впервые столкнулся с жестким хейтом и подумал: «###, че-то я не туда пошел»?

– У меня долго была открытая страница во «ВКонтакте». Отсудил я игру «Кубань» – ЦСКА (1:3). Я там то ли удалил, то ли что-то против ЦСКА – Акинфеев был недоволен. Зашел на страницу после игры – у меня 2,5 тысячи сообщений на стене, сколько-то в директе.

Там нельзя было удалить все сразу. Я ######## [устал] за неделю – Дзюбой себя почувствовал, варежки купил, чтобы стереть все эти сообщения одно за другим. Тогда я закрыл свою страницу, оставил для друзей. Ну я варежки стер, ###, чтобы все это удалить.

– А какое у тебя отношение к хейту судей в интернете?

– Я рос в судейской футбольной семье. В 90-е было тяжело – были случаи, когда людям коктейли Молотова в окна бросали, нападали во дворах, в парадных. Все было.

Мне кажется, это тяжелее, чем  хейт в интернете. Какие-то фрики пишут – да и хрен с ним, можно пережить. Физического насилия в моей практике не было.

– А прямые угрозы?

– Прямые угрозы – каждую игру (смеется). Я тоже, наверное, угрожал кому-то. Безусловно, с этим сталкиваются все. Но это как белый шум – сказал и сказал. Если бы люди говорили и делали – это другая история. А так, все говорят, и никто не делает, – сказал бывший арбитр.

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27 комментариев

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Тиджани Бабангида
Профессиональный блок на негатив. В такой профессии иначе нельзя.
+39
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Андрей Балабаев
. Раньше все заборы в матюгах были, а теперь в сеть негатив выплëскивается. Интернет как бесплатный психолог
+18
0
+18
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igls54
В девяностые убивали людей
И все бегали абсолютно голые
Электричества не было нигде
Только драки за джинсы с Кока-Колою🤣
+32
-17
+15
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Тухель
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
За это сегодня и ведут себя как хотят ничего не боятся . Боялись бы снова за своё здоровье , судейство на высшем уровне было бы
Значит тебе мало лет и никакой футбол прошлого ты не видел. Ошибались так же и в России и в Европе и на международной арене. Скандалов связанных с судейством было всегда дофига, а футбольных "убийств" и подавно.
+8
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Тухель
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Не хочу о прошлом , в последнее время к ним много вопросов
И ты хочешь их решать угрозами жизни? Ума вообще нет? Разреши угрозы жизни судей и Ахмат станет чемпионом России туров за 10 до окончания чемпионата. Ахмат в угрозах намного серьезнее воспринимается, чем угрозы из Москвы или Питера например.
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Aleksei Swift
так и есть, живите реальной своей жизнью
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Игорь Климов
Так в Питере говорят про домовые подъезды.
В Санкт-Петербурге, замечу!
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Заборостроитель
Это судья Лапочкин замерз у себя на море в Петербурге©️
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Seven2482
кого то и в туза карали
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juki_puki
Ответ igls54
В девяностые убивали людей И все бегали абсолютно голые Электричества не было нигде Только драки за джинсы с Кока-Колою🤣
"за мкадом темнота и крики" © шоу "Игра", Катя Моргунова
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