Карраскаль хотел перейти в «Спартак», но его не стали рассматривать из-за характера (Metaratings)

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль хотел перейти в «Спартак».

По данным Metaratings.ru, футболист не заинтересовал клуб. В « » не стали рассматривать кандидатуру колумбийца из-за его личных качеств, посчитав, что может оказать негативное влияние на коллектив.

Напомним, 10 июля «Спартак» объявил о переходе другого полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Сумма трансфера составила 7 млн евро, это первый прямой трансфер из ЦСКА в «Спартак» с 1996 года.