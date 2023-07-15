Карраскаль хотел перейти в «Спартак», но его не стали рассматривать из-за характера (Metaratings)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Хорхе Карраскаль Футбол

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль хотел перейти в «Спартак».

По данным Metaratings.ru, футболист не заинтересовал клуб. В «Спартаке» не стали рассматривать кандидатуру колумбийца из-за его личных качеств, посчитав, что Хорхе может оказать негативное влияние на коллектив.

Напомним, 10 июля «Спартак» объявил о переходе другого полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Сумма трансфера составила 7 млн евро, это первый прямой трансфер из ЦСКА в «Спартак» с 1996 года.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Просто тамм ценят личные качества Промеса
+37
-10
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trick00
Я тоже хотел перейти в Спартак,но меня не рассматривали из-за личных качеств
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyritanza
Ответ Кирилл
После таких новостей болельщики точно не будут рады Карраскалю в ЦСКА и надо его продавать пока он котируется на рынке за хорошие деньги.
То есть его надо продавать из-за того, что кто-то что-то про него написал в интернете и другие это прочли?!🤨
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neodim
не нашли склонность к борщу
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
После таких новостей болельщики точно не будут рады Карраскалю в ЦСКА и надо его продавать пока он котируется на рынке за хорошие деньги.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el comandante
Ответ Злодей Спб
В Зенит не хочет?
По паспорту не пройдет. Он же на родном для вас, "бразильском" ((С) Юра Жирков) , не говорит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ леннорыч-абрамович
Просто тамм ценят личные качества Промеса
Человек с твоим ником точно шарит за подобное.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Агитатор
Правда это или нет - уже не важно. Спартаку нужен центральный защитник нормальный, а не изобилие дриблеров. Их и так уже достаточно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двоечник
Абаскаль не захотел Карраскаль
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
analogia
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ну и семейка у коней, бгг.
Не то, что у зенита, все за стрелку 🤫
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyritanza
Ответ Злодей Спб
В Зенит не хочет?
А взвешивание то пройдет?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
караскаль супер талантливый,но видимо с головой не лады,дисциплиной,везде начинает на 5,потом сливается,была бы голова на плечах,играл бы в условном лондонском арсенале
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Ответ el comandante
По паспорту не пройдет. Он же на родном для вас, "бразильском" ((С) Юра Жирков) , не говорит.
Ну в паре с земляком Барриосом нормально бы смотрелся. Один оборонительный - второй атакующий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el comandante
Ответ Злодей Спб
Ну в паре с земляком Барриосом нормально бы смотрелся. Один оборонительный - второй атакующий.
"Качельный" он, нестабильный, одеяло на себя тянет очень часто. Надо ли оно...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
жаль не стали брать, очень качественный игрок..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полосатый Октобус*)
Гороскоп не подошёл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wlad wasew
А жаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ pyritanza
То есть его надо продавать из-за того, что кто-то что-то про него написал в интернете и другие это прочли?!🤨
Его и так надо продавать, потому что в данной системе Федотова от него не так уж и много пользы, на мой взгляд - не просто так же ходят слухи что его хотят купить у ЦСКА.

Но после таких очередных слухов, что он сам хотел в Спартак, ему не очень будут рады.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Точно покинет коней. Хороший игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
В Зенит не хочет?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Жаль, что характер сводит на нет огромный талант, игрок просто супер мои аплодисменты 👏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий