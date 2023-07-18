Кьеза готов уйти из «Юве», клуб хочет заработать на нем. Агент вингера общался с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом»
Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» этим летом.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кьеза всерьез раздумывает над уходом из «Ювентуса», так как клуб не попал в Лигу чемпионов и пока не может предложить ему продление контракта, рассчитанного до 2025 года. Для его ухода нужно лишь предложение, которое устроит и «Ювентус», и игрока. Клуб надеется заработать на продаже итальянца.
В июне Кьеза получил предложение от «Астон Виллы», но отклонил его, так как надеется найти себе более сильную команду этим летом. Его агент Фали Рамадани общался с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом», но дальше предварительных опросов переговоры не зашли.
Статистику 25-летнего вингера можно изучить здесь.
к тому же Кьеза может стать хорошей подменой к уходу Салаха в недалёком будущем