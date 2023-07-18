Кьеза готов уйти из «Юве», клуб хочет заработать на нем. Агент вингера общался с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом»

Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кьеза всерьез раздумывает над уходом из « », так как клуб не попал в Лигу чемпионов и пока не может предложить ему продление контракта, рассчитанного до 2025 года. Для его ухода нужно лишь предложение, которое устроит и «Ювентус», и игрока. Клуб надеется заработать на продаже итальянца.

В июне получил предложение от « », но отклонил его, так как надеется найти себе более сильную команду этим летом. Его агент Фали Рамадани общался с « » и « », но дальше предварительных опросов переговоры не зашли.

Статистику 25-летнего вингера можно изучить здесь.