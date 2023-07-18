Кьеза готов уйти из «Юве», клуб хочет заработать на нем. Агент вингера общался с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом»

Теги Ливерпуль Ювентус Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Фали Рамадани агенты Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» этим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Кьеза всерьез раздумывает над уходом из «Ювентуса», так как клуб не попал в Лигу чемпионов и пока не может предложить ему продление контракта, рассчитанного до 2025 года. Для его ухода нужно лишь предложение, которое устроит и «Ювентус», и игрока. Клуб надеется заработать на продаже итальянца.

В июне Кьеза получил предложение от «Астон Виллы», но отклонил его, так как надеется найти себе более сильную команду этим летом. Его агент Фали Рамадани общался с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом», но дальше предварительных опросов переговоры не зашли.

Статистику 25-летнего вингера можно изучить здесь.

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22 комментария

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Безумный Макс
Ответ savik-A.M.
у Ливерпуля на этой позиции толпа игроков , Нуньес , Жота , Диас , Эллиот и Гакпо . Так что редкий бред
если вы смотрите матч Ливерпуля то должны знать что тот же Эллиот давно не играет вингера а полузащитника у Клоппа
к тому же Кьеза может стать хорошей подменой к уходу Салаха в недалёком будущем
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savik-A.M.
у Ливерпуля на этой позиции толпа игроков , Нуньес , Жота , Диас , Эллиот и Гакпо . Так что редкий бред
+7
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+4
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savik-A.M.
Ответ Безумный Макс
если вы смотрите матч Ливерпуля то должны знать что тот же Эллиот давно не играет вингера а полузащитника у Клоппа к тому же Кьеза может стать хорошей подменой к уходу Салаха в недалёком будущем
Салах играет с права , а Кьеза больше слева . Я ещё и матчи Юве смотрю
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savik-A.M.
Ответ za_vsu_xypmy
тогда не понимаю для чего кьеза ливерпулю, левых вингеров там на три состава
так и я и про то , что это журналистская чушь
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Juve164
Ответ za_vsu_xypmy
тогда не понимаю для чего кьеза ливерпулю, левых вингеров там на три состава
Просто Кьеза может сыграть справа..
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za_vsu_xypmy
Ответ savik-A.M.
у них разные позиции , перестаньте тут чушь писать , Кьеза играет на левом фланге , Салах исключительно справа
тогда не понимаю для чего кьеза ливерпулю, левых вингеров там на три состава
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savik-A.M.
Ответ za_vsu_xypmy
мне кажется, Ливерпуль видит в кьезе замену салаху, которого рано или поздно толкнут арабам
у них разные позиции , перестаньте тут чушь писать , Кьеза играет на левом фланге , Салах исключительно справа
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savik-A.M.
Ответ Pavel Harriss
да выплатите вы уже Аллегри неустойку и пусть едет к арабам.
арабы сами готовы были платить , но его уже и пендулями не выгнать
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Максим Черкашин
Ответ Тухель
Ньюкасл у Ливерпуля игроков достаточно. Хотя фиг знает сможет он выбить из старта Сен-Максимена. Конечно француз начал ломаться, но и итальянец не железный, если ставка на то что хоть один должен быть здоров, то ок.
Хау тренер Ньюкасла говорил, что играть на несколько турниров. Надо по два футболиста на позицию для ротации.😎
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BARCA_10
Ответ Jemshit.9393
Игрок хороший , показал себя в ЧМ мне понравился как он играл, но после травмы сдулся, если перейдет в Ливерпуль Клоп раскроет его
а на каком это ЧМ он играл?)
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ASTERIKS
Ответ Jemshit.9393
Игрок хороший , показал себя в ЧМ мне понравился как он играл, но после травмы сдулся, если перейдет в Ливерпуль Клоп раскроет его
Давно он на ЧМ играл?
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Jemshit.9393
Ответ savik-A.M.
его там не куда ставить , своих хватает
ну можно с заменой попробовать
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Jemshit.9393
Игрок хороший , показал себя в ЧМ мне понравился как он играл, но после травмы сдулся, если перейдет в Ливерпуль Клоп раскроет его
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Juve164
Ответ savik-A.M.
тут скорее что деньги нужны , и никто Аллегри и не спрашивает
Феде не нужен Аллегри. Максу нужны латерали,а не вингеры. В 5-3-2 Кьезе нет места
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savik-A.M.
Ответ заблокированному пользователю
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тут скорее что деньги нужны , и никто Аллегри и не спрашивает
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Jemshit.9393
хотел сказать в ЛЕ играл и тогда хорошо себя показал, особенно против Испании)
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za_vsu_xypmy
мне кажется, Ливерпуль видит в кьезе замену салаху, которого рано или поздно толкнут арабам
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Pavel Harriss
да выплатите вы уже Аллегри неустойку и пусть едет к арабам.
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Гамаль Хайдаров
а должен был как Тонали стать легендой клуба, но своих почему то сливают…
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Тухель
Ньюкасл у Ливерпуля игроков достаточно. Хотя фиг знает сможет он выбить из старта Сен-Максимена. Конечно француз начал ломаться, но и итальянец не железный, если ставка на то что хоть один должен быть здоров, то ок.
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