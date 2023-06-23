«Ньюкаслу» интересны Тео Эрнандес и Кьеза. «Астон Вилла» предложила 60 млн евро за вингера «Ювентуса»

Теги Милан Ювентус Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тео Эрнандес Федерико Кьеза Футбол

«Ньюкасл» планирует продолжить трансферную кампанию.

Ранее стало известно, что английский клуб подпишет полузащитника «Милана» Сандро Тонали.

По информации Джанлуки Ди Марцио, в сферу интересов «сорок» попали еще два игрока Серии А – защитник «Милана» Тео Эрнандес и вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза.

«Ньюкасл» знает, что осуществить трансфер Эрнандеса будет сложно, учитывая требования «Милана» и интерес «Атлетико» к игроку.

Что касается Кьезы, то англичане запросили у «Ювентуса» информацию о возможности трансфера. Отмечается, что «Астон Вилла» предложила «бьянконери» 60 миллионов евро за Федерико, но сам игрок не хочет переходить в клуб из Лиги конференций.

Подробную статистику Эрнандеса можно найти здесь, Кьезы – здесь.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
Ну все, понеслась жара. Милан щас разберут до уровня Специи. не представляю, что сейчас чувствует Мальдини, когда все его труды спускают в унитаз.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
З А
Интересно во что превратится европейский футбол через лет 10. Если с финансами всё также продолжится, разрыв станет огромной пропастью. Удивительно видеть как Астон Вила условная спокойно перебивает Юве
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strateg 7
Кьеза воистину топ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Strateg 7
Кьеза воистину топ!
Один из моих любимых игроков !
Но большие у меня сомнения по поводу интенсивного графика АПЛ …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ньюкасл решил всю Серию А купить?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TSMIG
Ответ blaugrano
Стоило СериАлу в этом сезоне выстрелить, как тут же растаскивают их главные активы. Таковы реалии..
Из СериАла просто легче всего хороших игроков выдернуть, платят в Италии не очень много, вот и закупаются там всякие мешки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TSMIG
Ответ Tigo_Volchara93
Кьезе пора валить если хочет сделать хорошую карьеру, а не быть вторым Бернардески
В голос! О какой хорошей карьере идет речь, если его хочет Астон Вилла, сейчас бы переходит в команду для которой выход в Лигу Конфедераций за счастье!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juneed
Ответ Dimario
Ну все, понеслась жара. Милан щас разберут до уровня Специи. не представляю, что сейчас чувствует Мальдини, когда все его труды спускают в унитаз.
Мальдини вообще не умел продавать плюс трансферы проводил оторванно от тренера.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TSMIG
Ответ rigobersong
Игроки хорошего уровня, и не нужно платить x2 как в АПЛ:)
Ну вообще-то за Тонали они как раз заплатят х2)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ rigobersong
Игроки хорошего уровня, и не нужно платить x2 как в АПЛ:)
Если приходит запрос от клубов из АПЛ то ценник всегда выше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Екн Лор
Ньюкасл решил всю Серию А купить?
Игроки хорошего уровня, и не нужно платить x2 как в АПЛ:)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RoyJones
По факту скоро будет как в хоккее. Есть НХЛ(АПЛ) и все остальные лиги. Чемпионат Англии настолько будет сильным, что смотреть другие чемпионаты будет не интересно. Только в своих странах как и в хоккее. Остальные будут трамплином в АПЛ, всем пофигист будет на ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Такими темпами Ньюкасл станет топ командой)
Хороший вектор развития!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xatten
Торгуйтесь, торгуйтесь как никогда прежде. Как на египетском базаре торгуйтесь! Кьеза единственный в этом составе кто стоит 100.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Стоило СериАлу в этом сезоне выстрелить, как тут же растаскивают их главные активы. Таковы реалии..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Саудитам проще Серию А купить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Кьезе пора валить если хочет сделать хорошую карьеру, а не быть вторым Бернардески
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий