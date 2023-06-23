«Ньюкаслу» интересны Тео Эрнандес и Кьеза. «Астон Вилла» предложила 60 млн евро за вингера «Ювентуса»

«Ньюкасл» планирует продолжить трансферную кампанию.

Ранее стало известно, что английский клуб подпишет полузащитника «Милана» Сандро Тонали.

По информации Джанлуки Ди Марцио, в сферу интересов «сорок» попали еще два игрока Серии А – защитник « » и вингер «Ювентуса» .

« » знает, что осуществить трансфер Эрнандеса будет сложно, учитывая требования «Милана» и интерес «Атлетико» к игроку.

Что касается Кьезы, то англичане запросили у « » информацию о возможности трансфера. Отмечается, что «Астон Вилла» предложила «бьянконери» 60 миллионов евро за Федерико, но сам игрок не хочет переходить в клуб из Лиги конференций.

Подробную статистику Эрнандеса можно найти здесь, Кьезы – здесь.