«Ньюкаслу» интересны Тео Эрнандес и Кьеза. «Астон Вилла» предложила 60 млн евро за вингера «Ювентуса»
«Ньюкасл» планирует продолжить трансферную кампанию.
Ранее стало известно, что английский клуб подпишет полузащитника «Милана» Сандро Тонали.
По информации Джанлуки Ди Марцио, в сферу интересов «сорок» попали еще два игрока Серии А – защитник «Милана» Тео Эрнандес и вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза.
«Ньюкасл» знает, что осуществить трансфер Эрнандеса будет сложно, учитывая требования «Милана» и интерес «Атлетико» к игроку.
Что касается Кьезы, то англичане запросили у «Ювентуса» информацию о возможности трансфера. Отмечается, что «Астон Вилла» предложила «бьянконери» 60 миллионов евро за Федерико, но сам игрок не хочет переходить в клуб из Лиги конференций.
Подробную статистику Эрнандеса можно найти здесь, Кьезы – здесь.
Но большие у меня сомнения по поводу интенсивного графика АПЛ …
Хороший вектор развития!