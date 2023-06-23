«Ливерпуль» может предложить 40 млн евро за Кьезу, «Ювентус» хочет 60+. «ПСЖ», «Баварии» и «Челси» вингер тоже интересен
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Федерико Кьезы.
По данным La Gazzetta dello Sport, вингер «Ювентуса» нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу. Пока официального предложения английский клуб не делал, но может начать переговоры с 40 миллионов евро. Туринцы оценивают футболиста как минимум на 60 млн.
Также 25-летним итальянцем интересуются «Челси», «Бавария» и «ПСЖ», но парижане смогут начать переговоры только во второй половине лета, поскольку нуждаются в продаже ряда футболистов.
Отмечается, что Кьеза запросил у «Ювентуса» повышение зарплаты с 5 млн евро до 7 и еще 1 в качестве бонуса – как у форварда Душана Влаховича. Подчеркиваются и его непростые отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри.
В Серии А в сезоне-2022/23 Федерико провел 21 матч и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Меня смущает, что травма неприятная, влияющая на резкость, что для вингера важно. Но из-за этого, наверно, и цена со скидкой
Талантливый итальянец, который мог бы стать Мистером Ювентус, как когда-то ДП, чтоб вернуть клуб на вершину...
Всему виной Аллегри, тренер без четких идей, который не держится ни за одного из игроков (представьте подобную ситуацию с Конте?!). Именно по этой причине, в свое время, Милан при Аллегри, скатился на самое дно. Продавали всех на кого был спрос, покупали кого попало. И все благодаря корпоративному тренеру без четких требований. Лишь бы спрос с его работы был как можно меньший.
Если в первые два сезона, можно констатировать, Аллегри не смог привести команду к какому-либо прогрессу. То его дальнейшее нахождение грозит более серьезными последствиями - развалом клуба, наполнением команды откровенными середняками с его молчаливого корпоративного согласия.
если он хочет в Виллу, ради 60млн для Юве, пусть идёт.