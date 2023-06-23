«Ливерпуль» может предложить 40 млн евро за Кьезу, «Ювентус» хочет 60+. «ПСЖ», «Баварии» и «Челси» вингер тоже интересен

Теги Бавария ПСЖ Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Душан Влахович Федерико Кьеза деньги Футбол

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Федерико Кьезы.

По данным La Gazzetta dello Sport, вингер «Ювентуса» нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу. Пока официального предложения английский клуб не делал, но может начать переговоры с 40 миллионов евро. Туринцы оценивают футболиста как минимум на 60 млн.

Также 25-летним итальянцем интересуются «Челси», «Бавария» и «ПСЖ», но парижане смогут начать переговоры только во второй половине лета, поскольку нуждаются в продаже ряда футболистов.

Отмечается, что Кьеза запросил у «Ювентуса» повышение зарплаты с 5 млн евро до 7 и еще 1 в качестве бонуса – как у форварда Душана Влаховича. Подчеркиваются и его непростые отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри.

В Серии А в сезоне-2022/23 Федерико провел 21 матч и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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Юсиф Мурсалов
Ответ Нет Его
Зачем идти в клоповник?
Он же не к тебе домой идёт
+68
-3
+65
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corazón blanco
Ответ llolishe
У Клоппа сейчас больше слова в связи с трансферами Мы и видим-один только Маккалистер перешел Клопп сейчас в Мексике на пляже пьет пивко-плевать ему на Ливерпуль
А причем тут Клопп? Юрген наверняка на связи с руководством, он указал, кого бы хотел видеть в составе. А дальше уже работа спортивного директора и других, а не Клоппа. Откуда у тебя, как болельщика Ливерпуля столько ненависти к Юргену? Этот парень сделал для Ливерпуля очень многое, выиграл абсолютно все трофеи, вернув его на европейский Олимп.
+21
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+19
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Арман Мартиросян
Куда же столько вингеров? Нападение самая последняя линия, которая нуждается в укреплении.
+16
0
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MaxB
Ответ savik-A.M.
Много лет назад , во Франции Хенрику Ларсону так сломали ногу , что от видео блевать хочется , после , через год , он выиграл все свои важные титулы
Ларссону сломали ногу в игре за Селтик перед Евро-2000. Титулы он выиграл, перейдя в Барселону через 4 года на излёте карьеры в качестве запасного. Так что это так себе пример.
Меня смущает, что травма неприятная, влияющая на резкость, что для вингера важно. Но из-за этого, наверно, и цена со скидкой
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Алексей Гусев
ахахахах 40 млн? Серьезно??
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Игорь Шукайло
После крестов, да в АПЛ, так себе затея.
+7
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DavidRobertJosephBeckham
Итальянцы слабо играют в Англии, а уж вспомнив неудачный опыт игры за ливер Аквилани, Доссены и Борини так вообще не стал бы интересоваться Кьезой.
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Александр Колосов
Предложили бы Чесли, Боэли с удовольствием взял бы еще одного вингера за сотку млн. После ухода Канте и Ковачича места в раздевалке уже освобождаются
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savik-A.M.
Ответ Игорь Шукайло
После крестов, да в АПЛ, так себе затея.
Много лет назад , во Франции Хенрику Ларсону так сломали ногу , что от видео блевать хочется , после , через год , он выиграл все свои важные титулы
+3
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corazón blanco
Полузащиту нужно укреплять Ливерпулю, а не вингеров брать пачками. Да и Кьеза пока после травмы так до сих пор на свой прежний уровень и не вернулся.
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Максим Ларченков
Меньше сотки он не стоит!
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Виталий А.
Игрок он отличный. Футбольный IQ на высоте. Но вот потянет ли и он АПЛ,другой вопрос.
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Islam Gasanov
40 смешно столько предлагать,не меньше 60 лям должен начаться разговор о переходе
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Baky jorayev
Ответ llolishe
Смирись с этим что Клоппу плевать на Ливерпуль
Как на твоё мнение
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vel
Продажа Кьезы = отказ клуба от амбиций по возвращению в элиту европейского футбола.

Талантливый итальянец, который мог бы стать Мистером Ювентус, как когда-то ДП, чтоб вернуть клуб на вершину...

Всему виной Аллегри, тренер без четких идей, который не держится ни за одного из игроков (представьте подобную ситуацию с Конте?!). Именно по этой причине, в свое время, Милан при Аллегри, скатился на самое дно. Продавали всех на кого был спрос, покупали кого попало. И все благодаря корпоративному тренеру без четких требований. Лишь бы спрос с его работы был как можно меньший.

Если в первые два сезона, можно констатировать, Аллегри не смог привести команду к какому-либо прогрессу. То его дальнейшее нахождение грозит более серьезными последствиями - развалом клуба, наполнением команды откровенными середняками с его молчаливого корпоративного согласия.
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Гоп-стоп
Кьеза - суперигрок. Ему нужно подлечить нормально все свои болячки и попасть в команду, которая будет использовать его сильные преимущества. Возможно Ливерпуль - это решение.
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deadjoker
После крестов он больше чем на 40-50 не играть
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batyok
Юрген это просто легенда Ливера ! Человек , который все выиграл с Ливером , который очень мало вкладывался по сравнению с конкурентами !
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Elihio
Ответ llolishe
Смирись с этим что Клоппу плевать на Ливерпуль
Человек, с позволения сказать, тебе в щити
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Артур Супытко
Ответ Алексей Гусев
ахахахах 40 млн? Серьезно??
посмотри статистику, сколько играл и историю травм.
если он хочет в Виллу, ради 60млн для Юве, пусть идёт.
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Бухгалтер2021
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40??Я КЬЕЗУ ЗА 70К КУПИЛ
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хавбек+
вроде хороший игрок, единственный вопрос подсдулся из-за травмы или футбола Аллегри
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В поисках смысла
Ответ Игорь Шукайло
После крестов, да в АПЛ, так себе затея.
Да сейчас много кто после крестов, большинство выходят на свой уровень. Это раньше после крестов все, можно было списывать.
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Владислав Романов
Правильно, Чемберлен ушёл, койка в лазарете освободилась
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Evgen_Hazard
После крестов он уже не тот, смысл брать его
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