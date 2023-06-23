«Ливерпуль» может предложить 40 млн евро за Кьезу, «Ювентус» хочет 60+. «ПСЖ», «Баварии» и «Челси» вингер тоже интересен

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Федерико Кьезы.

По данным La Gazzetta dello Sport, вингер «Ювентуса» нравится главному тренеру мерсисайдцев . Пока официального предложения английский клуб не делал, но может начать переговоры с 40 миллионов евро. Туринцы оценивают футболиста как минимум на 60 млн.

Также 25-летним итальянцем интересуются « », « » и « », но парижане смогут начать переговоры только во второй половине лета, поскольку нуждаются в продаже ряда футболистов.

Отмечается, что Кьеза запросил у « » повышение зарплаты с 5 млн евро до 7 и еще 1 в качестве бонуса – как у форварда Душана Влаховича. Подчеркиваются и его непростые отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри.

В Серии А в сезоне-2022/23 Федерико провел 21 матч и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.