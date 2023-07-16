«Ювентус» может купить Берарди, если продаст Кьезу. За Федерико хотят 55 млн евро, он нравится «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»

Теги Ливерпуль Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Сассуоло Доменико Берарди Федерико Кьеза деньги Футбол

«Ювентус» определился, кем можно заменить Федерико Кьезу в случае его продажи.

Как передает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, если 25-летний вингер будет продан, на его место могут взять Доменико Берарди из «Сассуоло».

Туринцы хотят получить за Кьезу 55 млн евро, но вероятность выручить данную сумму не так велика.

К футболисту сборной Италии проявляют интерес «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев

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Алексей Гусев
Ответ Барберис
Я обожаю Кьезу, но он не приносит пользу. Очень жаль.
а кто пользу приносит из напов/вингеров при Аллегри?
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CoTTo
Поменять Кьезу на Берарди это провал! зачем нам это
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Чёрный тюльпан
Берарди - это тепличный футболист. Его куда только не сватают каждый год, но по факту Доменико так и продолжает пылить за Сассуоло и ведь ему наверняка по кайфу это.
+6
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Juve164
Ответ savik-A.M.
план вобще безпроигрышный : Продадим 25-ти летнего Кьезу , что бы на его место купить 29-го летнего Берарди , которого сами же в и Сасулло отдали.
Кьеза на ЧЕ Берарди с основы слил на лавку. Так себе замена. Он нам явно не нужен, ему в условное Лацио нужно идти, предтоповый клуб - самое то, для него, будет там звездой
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Evgen_Hazard
Мне кажется они его каждый год покупают. Скоро саудиты придут и купят его
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Тухель
Ответ CoTTo
Поменять Кьезу на Берарди это провал! зачем нам это
Поменять травмата который за 2 сезона забил аж 4 гола на стабильного игрока, который за последние 4 сезона стабильно дофига забивает 14, 17, 15, 12 голов. Да и голевых у Доменико гораздо больше. И разница в возрасте всего 3 года. Если Юве сможет на этих двух трансферах заработать млн 10-20, то это топ трансферы.
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SWAGG
Ответ CoTTo
Поменять Кьезу на Берарди это провал! зачем нам это
с чего провал?) кьеза после травмы не впечатляет и вообще дико переоценен. не вижу я в нем ничего сверхъестественного. как по мне средний бегунок.
берарди же напротив, 2 года набивает цифры в среднем сассуоло, которые ни одному вингеру юве и не снились
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Mykytka
Ответ Алексей Гусев
тогда весь состав Милана вместе взятый стоит столько же.
Что за бред?
Причем тут Милан?
Там Леао один стоит в 1,5 раза больше.
Мда…
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Барберис
Ответ Juve164
Дибала - вингер? Ты уверен?
Нет.Он десятка.Но играл и форварда.

И Кьеща тоже, хоть он и крайний.
Я уверен.
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Juve164
Ответ Барберис
Приносил Дибала. Но какое отнощение имеет это к Кьезе?
Дибала - вингер? Ты уверен?
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Алексей Гусев
Ответ Барберис
Приносил Дибала. Но какое отнощение имеет это к Кьезе?
из лазарета не вылезавший но требовавший 15 млн?
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Алексей Гусев
Ответ Juve164
А Берарди же вроде интерист. Зачем он Юве?
Беррарди воспитанник Сассуоло вроде
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Juve164
Ответ Алексей Гусев
ни дня не числился, были половина прав на него, не более. Числился у нас Иммобиле(даже сыграл пару матчей).
А Берарди же вроде интерист. Зачем он Юве?
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Алексей Гусев
Ответ Juve164
Он у нас числился, насколько я знаю или его вроде купили и сразу отдали в аренду, потом продав..
ни дня не числился, были половина прав на него, не более. Числился у нас Иммобиле(даже сыграл пару матчей).
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Эдуард Храпач
Ответ Juve164
Дибала - вингер? Ты уверен?
человек не виноват, что Аллегри очень часто использовал Дибалу, как инвертировонного вингера! но ты прав. это противоречит его природе.
хотя в схеме 343, где он играет справа в атаке,эта позиция это как бы широко играющая "десятка", но как её назвать одним словом? хз...вингер???
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Алексей Гусев
Ответ savik-A.M.
план вобще безпроигрышный : Продадим 25-ти летнего Кьезу , что бы на его место купить 29-го летнего Берарди , которого сами же в и Сасулло отдали.
ну не сами отдали, в Юве как таковом он и не был никогда.
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Эдуард Храпач
Ответ Тухель
Поменять травмата который за 2 сезона забил аж 4 гола на стабильного игрока, который за последние 4 сезона стабильно дофига забивает 14, 17, 15, 12 голов. Да и голевых у Доменико гораздо больше. И разница в возрасте всего 3 года. Если Юве сможет на этих двух трансферах заработать млн 10-20, то это топ трансферы.
логика есть. но Кьеза забил 8 во всех турнирах за два года. 8! не 4.
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Direct free kick
Ответ Алексей Гусев
То то Фины воют, что им русский лес не достается) Или я не выкупил сарказма?
вполне конкретно https://lenta.ru/news/2021/09/20/tumanov_fake/
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Алексей Гусев
Ответ Direct free kick
Это кстати фэйк из серии Путин запретил разводить кур
То то Фины воют, что им русский лес не достается) Или я не выкупил сарказма?
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Direct free kick
Ответ Алексей Гусев
ахахахаха, "Путин запретил торговать деревом"?)
Это кстати фэйк из серии Путин запретил разводить кур
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Juve164
Ответ Эдуард Храпач
человек не виноват, что Аллегри очень часто использовал Дибалу, как инвертировонного вингера! но ты прав. это противоречит его природе. хотя в схеме 343, где он играет справа в атаке,эта позиция это как бы широко играющая "десятка", но как её назвать одним словом? хз...вингер???
Явно не вингер. Он десятка, хоть и пытался исполнить разную дичь, что из него пытались вылепить.
Ему б попробовать сыграть в схеме 4-3-3. С двумя опорными оборонительными полузащитниками, Дибалой над ними.
Кстати, когда Пирло пытался ставить Данило в опорку, я всегда думал, почему не попробовать туда поставить Бонуччи, он же шикарно видит поле и раздаёт пасы, оборонительного опыта у него за глаза, мне кажется он бы топово вёл игру
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corazón blanco
Жаль, что из-за Аллегри лучшие свои годы Кьеза вынужден играть в такой футбол. Ну и конечно очень ему не везет с травмами, просто проклятие какое-то.
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Не уверен!!
А самому Берарди это нужно?
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Барберис
Я обожаю Кьезу, но он не приносит пользу.
Очень жаль.
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Барберис
Ответ vel
Дибала не меньше Кьезы пропустил из-за травм. Постоянный клиент в лазарете клуба.
Пользу приносил намного больше.
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