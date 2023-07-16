«Ювентус» может купить Берарди, если продаст Кьезу. За Федерико хотят 55 млн евро, он нравится «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»

«Ювентус» определился, кем можно заменить Федерико Кьезу в случае его продажи.

Как передает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, если 25-летний вингер будет продан, на его место могут взять из « ».

Туринцы хотят получить за 55 млн евро, но вероятность выручить данную сумму не так велика.

К футболисту сборной Италии проявляют интерес « » и « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.