«Ювентус» может купить Берарди, если продаст Кьезу. За Федерико хотят 55 млн евро, он нравится «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»
«Ювентус» определился, кем можно заменить Федерико Кьезу в случае его продажи.
Как передает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, если 25-летний вингер будет продан, на его место могут взять Доменико Берарди из «Сассуоло».
Туринцы хотят получить за Кьезу 55 млн евро, но вероятность выручить данную сумму не так велика.
К футболисту сборной Италии проявляют интерес «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
берарди же напротив, 2 года набивает цифры в среднем сассуоло, которые ни одному вингеру юве и не снились
Причем тут Милан?
Там Леао один стоит в 1,5 раза больше.
Мда…
И Кьеща тоже, хоть он и крайний.
Я уверен.
хотя в схеме 343, где он играет справа в атаке,эта позиция это как бы широко играющая "десятка", но как её назвать одним словом? хз...вингер???
Ему б попробовать сыграть в схеме 4-3-3. С двумя опорными оборонительными полузащитниками, Дибалой над ними.
Кстати, когда Пирло пытался ставить Данило в опорку, я всегда думал, почему не попробовать туда поставить Бонуччи, он же шикарно видит поле и раздаёт пасы, оборонительного опыта у него за глаза, мне кажется он бы топово вёл игру
Очень жаль.