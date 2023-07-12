«Ливерпуль» и «Ньюкасл» попробуют купить Кьезу, если уйдут Салах и Сен-Максимен. «Ювентус» хочет не меньше 50 млн евро
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» не смогут купить Федерико Кьезу, пока не продадут игроков.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, оба английских клуба проявляют интерес к вингеру, продлить контракт с которым «Ювентусу» будет непросто. Также на итальянца претендовала «Астон Вилла», но такой вариант игроку неинтересен.
Туринцы готовы рассмотреть предложения, но продавать футболиста дешевле 50 млн евро не хотят.
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы будут предпринять попытку купить Кьезу в том случае, если продадут Мохамеда Салаха и Аллана Сен-Максимена соответственно. Оба игрока могут оказаться в Саудовской Аравии.
Кьеза в сезоне-2022/23 провел в Серии А 21 матч и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Да и Мо крутой футболист и ехать на «заработки» ему рановато, пускай хоть и туда, где скорее всего духовные и религиозные ценности ему ближе)
А заменить Салаха Кьезой - это даже не шутка.