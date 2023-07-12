«Ливерпуль» и «Ньюкасл» попробуют купить Кьезу, если уйдут Салах и Сен-Максимен. «Ювентус» хочет не меньше 50 млн евро

Теги Ливерпуль Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Мохамед Салах Аллан Сен-Максимен Федерико Кьеза деньги Футбол

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» не смогут купить Федерико Кьезу, пока не продадут игроков.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, оба английских клуба проявляют интерес к вингеру, продлить контракт с которым «Ювентусу» будет непросто. Также на итальянца претендовала «Астон Вилла», но такой вариант игроку неинтересен.

Туринцы готовы рассмотреть предложения, но продавать футболиста дешевле 50 млн евро не хотят.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы будут предпринять попытку купить Кьезу в том случае, если продадут Мохамеда Салаха и Аллана Сен-Максимена соответственно. Оба игрока могут оказаться в Саудовской Аравии.

Кьеза в сезоне-2022/23 провел в Серии А 21 матч и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Shadow1882
Надеюсь, окажется в Юнайтед. Кьеза отлично вольётся в ритм развивающегося Ньюкасла
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Los Galácticos
Кьеза после Евро был чуть ли не лучшим молодым игроком мира, Челси предлагал за него 100 млн, жаль конечно что травмы его так подкосили и он не смог и дальше играть на том же уровне.
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Sacha Grekav
Ответ Los Galácticos
Кьеза после Евро был чуть ли не лучшим молодым игроком мира, Челси предлагал за него 100 млн, жаль конечно что травмы его так подкосили и он не смог и дальше играть на том же уровне.
В большей степени его подкосил чудовищно оборонительный футбол Аллегри
+4
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ZA.RMA
Зачем Мо уходить из Ливерпуля, и тем более в СА?
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Даулет Калмагамбет
Ответ ZA.RMA
Зачем Мо уходить из Ливерпуля, и тем более в СА?
Потому что он мусульманин, а им в СА дают зарплату большую
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ZA.RMA
Ответ Даулет Калмагамбет
Потому что он мусульманин, а им в СА дают зарплату большую
Вряд ли арабы решают сколько предложить зарплату игроку с учетом религиозной принадлежности.

Да и Мо крутой футболист и ехать на «заработки» ему рановато, пускай хоть и туда, где скорее всего духовные и религиозные ценности ему ближе)
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Алексей Игоревич
Кьезу бы в Милан, как вариант - Наполи, вернулся бы на прежний уровень
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градус ненависти
Надо продавать, пока в Юве ‘тренирует’ Аллегри, обойтись можно и без талантливых игроков
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pKaparika
Даже если уйдет Максимен, то у Ньюкасла есть Гордон и должен подъехать Барнс из Лестера.

А заменить Салаха Кьезой - это даже не шутка.
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