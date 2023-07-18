«Челси» устно предложил 70+5 млн фунтов за Кайседо, но этого мало. Игрок хочет перейти и считает поведение «Брайтона» неуважением

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Леви Колуилл Футбол

«Челси» ведет переговоры с «Брайтоном» о трансфере Мойсеса Кайседо.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, последнее устное предложение лондонцев о трансфере опорника было на сумму 70+5 млн фунтов. «Брайтон» дал понять, что не примет его, но на основе этого предложения у клубов появился примерный шаблон того, как выстроить сделку.

Сторона игрока настаивает на трансфере, указывая, что «Брайтон» должен сдержать слово – когда он подписывал новый контракт, клуб обещал отпустить его при «достойном» предложении. 80 млн фунтов с учетом бонусов кажутся стороне игрока более чем адекватной ценой, и предложение «Челси» не очень-то далеко от этой суммы.

Источники, близкие к игроку, также сообщают, что Кайседо чувствует неуважение со стороны «Брайтона» и считает, что его должны были продать за сумму, которая стала бы рекордной для клуба. Сегодня он сообщит об этом «Брайтону» напрямую.

«Брайтон» до сих пор прямо не сказал «Челси», что хочет 100 миллионов фунтов или больше, хотя источники часто намекали на эту цифру. «Брайтон» считает, что на цену Кайседо должны повлиять недавно подписанный новый контракт, его форма и долгосрочный потенциал. По этим причинам они хотят получить за Мойсеса крупную сумму.

Отмечается, что «Брайтон» будет готов проявить гибкость в переговорах, если «Челси» предложит включить защитника Леви Колуилла в сделку, однако позиция лондонцев по поводу этого игрока не изменилась – он не продается.

«Брайтон» знает, что Кайседо хочет перейти. На него нет еще одного активного претендента, присутствие которого позволило бы запустить аукцион. Поэтому «Челси» не отказывается от своей позиции, это замедлило переговоры.

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24 комментария

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DolJun
когда он подписывал новый контракт, клуб обещал отпустить его при «достойном» предложении
-----
кейн дубль два.
но вообще думаю с кем-то брайтон да договорится, смысла его удерживать нет, на 80 брайтон таких биссум и кайсед купит пачку, из которых парочка раскроется для новой продажи.
+16
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+13
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Доминатор3000
Ответ Абдула Магомедсаидов
Если Вест Хэм Райса за 100 млн продал, то Брайтон врядли отдаст Кайседо меньше сотки
Райс не первый год на слуху.
И он англичанин.
Отсюда и такая цена.
Кайседо хорош,но у него один сезон за плечами.
И нет паспорта,который 20 лямов к стоимости прибавляет автоматически…
Сумма уже огромная,чего Брайтон упёрся,непонятно…
+8
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+6
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Born is the King
Ответ Okaka
Колвила
Тогда Брайтону придется доплатить
+6
-1
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DolJun
Ответ Okaka
70 + Колвил и по рукам
ахаххахахаха
+4
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llolishe
Ливерпуль че молчит
Тюрама походу профукали так могли и бы и за Кайседо побороться
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The Best
Брайтону нет смысла удерживать игрока,и так Челси много предложил а эти ломаются.Ориентироваться на трансфер Райса глупо потому что у него английский паспорт + свой уровень он показал давно а у Кайседо один топ сезон только.Получат потом игрока без мотивации и непонятно как себя поведёт Кайседо если его не продадут.Сначала в Арсенал за 80 млн не отпустили теперь тут ломаются,себе же хуже делают.
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*MVP*
Ответ DolJun
когда он подписывал новый контракт, клуб обещал отпустить его при «достойном» предложении ----- кейн дубль два. но вообще думаю с кем-то брайтон да договорится, смысла его удерживать нет, на 80 брайтон таких биссум и кайсед купит пачку, из которых парочка раскроется для новой продажи.
просто сверхразум этот Кайседо. продлить контракт и через пару месяцев удивляться, что его не отпускают. честно, даже за 70 не хочется его в Челси видеть. даже 1 в 1 на Леви не поменял бы его.
+3
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*MVP*
Ответ llolishe
Ливерпуль че молчит Тюрама походу профукали так могли и бы и за Кайседо побороться
а где связь между Кайседо и Тюрамом?
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Люблю спортс
Ответ llolishe
Ливерпуль че молчит Тюрама походу профукали так могли и бы и за Кайседо побороться
Потому что Клопп хочет именно Лавию в команду. Может ещё договорятся.

«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, стороны ведут конкретные переговоры о переходе. Пока «Ливерпуль» не договорился с Лавиа об условиях личного контракта.

Сделка оценивается в 50 млн фунтов. Видеть игрока в команде хочет Юрген Клопп.
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ *MVP*
а где связь между Кайседо и Тюрамом?
Речь про Кефрена же.
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DolJun
Ответ *MVP*
просто сверхразум этот Кайседо. продлить контракт и через пару месяцев удивляться, что его не отпускают. честно, даже за 70 не хочется его в Челси видеть. даже 1 в 1 на Леви не поменял бы его.
в челси он конечно нужен, но чтобы вместо того чтобы прописать сумму отступных цифрами в контракте рассчитывать на какое-то абстрактное "достойное" предложение - это да, сверхразум, не иначе.
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Люблю спортс
Ответ *MVP*
просто сверхразум этот Кайседо. продлить контракт и через пару месяцев удивляться, что его не отпускают. честно, даже за 70 не хочется его в Челси видеть. даже 1 в 1 на Леви не поменял бы его.
Зачем он вообще «Челси»? Они же в прошлом сезоне за рекордные 121 млн для АПЛ купили Энцо Фернандес. Второго ОП за такую сумму покупать?😱 Лучше пусть центральных полузащитников купят.
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Nico Boi
Ответ Люблю спортс
Зачем он вообще «Челси»? Они же в прошлом сезоне за рекордные 121 млн для АПЛ купили Энцо Фернандес. Второго ОП за такую сумму покупать?😱 Лучше пусть центральных полузащитников купят.
ушли Канте, Лофтус Чик, разрушителей у них не осталось по сути
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The Best
Ответ Люблю спортс
Зачем он вообще «Челси»? Они же в прошлом сезоне за рекордные 121 млн для АПЛ купили Энцо Фернандес. Второго ОП за такую сумму покупать?😱 Лучше пусть центральных полузащитников купят.
Энцо не чистый опорник,он и близко не разрушитель как тот же Кайседо.Ему обязательно нужен кто-то в пару,в прошлом сезоне он играл на два фронта и не смог полностью раскрыть свой потенциал из-за этого.
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Okaka
Ответ Born is the King
Если и включать кого то из игроков,то Кукурелю с доплатой 15-20 млн. Вообще лучше искать альтернативу,а не цепляться за одного игрока
Колвила
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ llolishe
Ливерпуль че молчит Тюрама походу профукали так могли и бы и за Кайседо побороться
А куда Тюрам в итоге?
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