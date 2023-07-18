«Челси» устно предложил 70+5 млн фунтов за Кайседо, но этого мало. Игрок хочет перейти и считает поведение «Брайтона» неуважением

«Челси» ведет переговоры с «Брайтоном» о трансфере Мойсеса Кайседо.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, последнее устное предложение лондонцев о трансфере опорника было на сумму 70+5 млн фунтов. «Брайтон» дал понять, что не примет его, но на основе этого предложения у клубов появился примерный шаблон того, как выстроить сделку.

Сторона игрока настаивает на трансфере, указывая, что «Брайтон» должен сдержать слово – когда он подписывал новый контракт, клуб обещал отпустить его при «достойном» предложении. 80 млн фунтов с учетом бонусов кажутся стороне игрока более чем адекватной ценой, и предложение «Челси» не очень-то далеко от этой суммы.

Источники, близкие к игроку, также сообщают, что Кайседо чувствует неуважение со стороны « » и считает, что его должны были продать за сумму, которая стала бы рекордной для клуба. Сегодня он сообщит об этом «Брайтону» напрямую.

«Брайтон» до сих пор прямо не сказал «Челси», что хочет 100 миллионов фунтов или больше, хотя источники часто намекали на эту цифру. «Брайтон» считает, что на цену Кайседо должны повлиять недавно подписанный новый контракт, его форма и долгосрочный потенциал. По этим причинам они хотят получить за Мойсеса крупную сумму.

Отмечается, что «Брайтон» будет готов проявить гибкость в переговорах, если « » предложит включить защитника в сделку, однако позиция лондонцев по поводу этого игрока не изменилась – он не продается.

«Брайтон» знает, что хочет перейти. На него нет еще одного активного претендента, присутствие которого позволило бы запустить аукцион. Поэтому «Челси» не отказывается от своей позиции, это замедлило переговоры.