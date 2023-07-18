«Челси» устно предложил 70+5 млн фунтов за Кайседо, но этого мало. Игрок хочет перейти и считает поведение «Брайтона» неуважением
«Челси» ведет переговоры с «Брайтоном» о трансфере Мойсеса Кайседо.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, последнее устное предложение лондонцев о трансфере опорника было на сумму 70+5 млн фунтов. «Брайтон» дал понять, что не примет его, но на основе этого предложения у клубов появился примерный шаблон того, как выстроить сделку.
Сторона игрока настаивает на трансфере, указывая, что «Брайтон» должен сдержать слово – когда он подписывал новый контракт, клуб обещал отпустить его при «достойном» предложении. 80 млн фунтов с учетом бонусов кажутся стороне игрока более чем адекватной ценой, и предложение «Челси» не очень-то далеко от этой суммы.
Источники, близкие к игроку, также сообщают, что Кайседо чувствует неуважение со стороны «Брайтона» и считает, что его должны были продать за сумму, которая стала бы рекордной для клуба. Сегодня он сообщит об этом «Брайтону» напрямую.
«Брайтон» до сих пор прямо не сказал «Челси», что хочет 100 миллионов фунтов или больше, хотя источники часто намекали на эту цифру. «Брайтон» считает, что на цену Кайседо должны повлиять недавно подписанный новый контракт, его форма и долгосрочный потенциал. По этим причинам они хотят получить за Мойсеса крупную сумму.
Отмечается, что «Брайтон» будет готов проявить гибкость в переговорах, если «Челси» предложит включить защитника Леви Колуилла в сделку, однако позиция лондонцев по поводу этого игрока не изменилась – он не продается.
«Брайтон» знает, что Кайседо хочет перейти. На него нет еще одного активного претендента, присутствие которого позволило бы запустить аукцион. Поэтому «Челси» не отказывается от своей позиции, это замедлило переговоры.
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кейн дубль два.
но вообще думаю с кем-то брайтон да договорится, смысла его удерживать нет, на 80 брайтон таких биссум и кайсед купит пачку, из которых парочка раскроется для новой продажи.
И он англичанин.
Отсюда и такая цена.
Кайседо хорош,но у него один сезон за плечами.
И нет паспорта,который 20 лямов к стоимости прибавляет автоматически…
Сумма уже огромная,чего Брайтон упёрся,непонятно…
Тюрама походу профукали так могли и бы и за Кайседо побороться
«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, стороны ведут конкретные переговоры о переходе. Пока «Ливерпуль» не договорился с Лавиа об условиях личного контракта.
Сделка оценивается в 50 млн фунтов. Видеть игрока в команде хочет Юрген Клопп.